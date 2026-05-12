El estado de Texas demanda a Netflix por espiar y recopilar datos de menores sin consentimiento

El estado de Texas demanda a Netflix por presunta recopilación ilegal de datos personales de usuarios, incluidos menores de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Texas presentó este lunes una demanda contra Netflix, acusando a la plataforma de espiar a menores y a otros usuarios mediante la recopilación no autorizada de datos personales y el diseño de sistemas orientados a fomentar el uso adictivo, según información difundida por el Fiscal General Ken Paxton y reportada por el portal Fox Business.

Netflix enfrenta una acusación formal ante la justicia texana por supuestamente recopilar datos personales de usuarios, incluidos menores de edad, sin consentimiento explícito, y por emplear mecánicas que estimularían la permanencia prolongada en la plataforma.

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De acuerdo con la demanda, la querella exige que Netflix elimine la información recolectada ilegalmente, desactive la función de reproducción automática en perfiles infantiles y cese toda recolección y divulgación de datos personales sin autorización, conforme a la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas.

La acusación detalla que Netflix habría asegurado falsamente a los consumidores que no recolectaba ni compartía datos de usuarios.

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Netflix es señalado por supuestamente recolectar y vender información sobre hábitos de visualización a empresas del sector tecnológico y publicitario (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Sin embargo, según el expediente judicial, la plataforma monitoreaba y vendía información sobre hábitos y preferencias de visualización a empresas del sector comercial y de tecnología publicitaria.

Entre las pruebas citadas se incluyen declaraciones de Reed Hastings, antiguo director ejecutivo de Netflix, quien en 2020 negó la recolección de datos en un contexto de crecientes cuestionamientos a la privacidad en la industria tecnológica.

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Netflix, con más de 260 millones de suscriptores a nivel mundial, se encuentra bajo escrutinio por sus prácticas de manejo de datos, en especial tras la entrada en vigor de normativas más estrictas sobre privacidad y protección infantil en Estados Unidos y la Unión Europea.

En los últimos años, varias plataformas de streaming y redes sociales fueron objeto de investigaciones y litigios relacionados con la recopilación de información personal y el impacto potencial en menores de edad.

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Si bien la empresa no se pronunció públicamente sobre esta demanda en Texas, en ocasiones previas defendió la transparencia de sus políticas de privacidad y su compromiso con la protección de los usuarios.

La demanda presentada por el fiscal Ken Paxton acusa a Netflix de emplear técnicas que fomentan el uso adictivo en niños y adolescentes (AP)

Requerimientos legales y antecedentes citados en la demanda

El texto legal sostiene que uno de los objetivos centrales de la demanda es obligar a Netflix a modificar sus prácticas, eliminando datos recolectados en forma irregular y desactivando funciones identificadas como riesgosas para menores, como la reproducción automática.

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Paxton enfatizó que la plataforma debe detener cualquier tipo de recopilación y divulgación de información personal que no cuente con consentimiento explícito, amparándose en la legislación estatal de protección al consumidor.

Entre los argumentos presentados, se señala que Netflix utilizó “patrones oscuros”, es decir, estrategias de interfaz que dificultan al usuario ejercer un control efectivo sobre su información y tiempo de uso.

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La función de reproducción automática —que inicia contenidos de manera continua— fue identificada como una de las herramientas que incentivan el consumo prolongado, afectando especialmente a menores, según el resumen publicado por Fox Business.

Estas prácticas, conocidas en inglés como “dark patterns”, fueron objeto de debate en foros regulatorios y académicos, ya que pueden influir en la toma de decisiones de los usuarios, en ocasiones sin que estos sean plenamente conscientes de las implicancias.

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El expediente presentado ante los tribunales de Texas menciona también la posible venta de datos a empresas especializadas en publicidad digital, lo que podría generar un beneficio económico para la plataforma a costa de la privacidad de los usuarios.

Netflix enfrenta mayor escrutinio internacional tras la entrada en vigor de nuevas regulaciones de privacidad y protección infantil en Estados Unidos y la Unión Europea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos en derecho digital citados por medios estadounidenses, este tipo de demandas puede marcar el inicio de una serie de acciones legales similares en otros estados, especialmente si se demuestra que hubo una vulneración sistemática de normativas relacionadas con la protección de datos de menores.

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Declaraciones oficiales tras la presentación judicial

Tras la presentación de la demanda, el Fiscal General Ken Paxton afirmó: “Netflix construyó un sistema de vigilancia para recolectar y lucrar ilegalmente con los datos personales de los texanos, sin su consentimiento, y mi oficina hará todo lo posible para frenarlo”.

El comunicado oficial subraya la intención de la fiscalía estatal de establecer un precedente en la protección de la privacidad digital y el resguardo de los derechos de los menores frente a prácticas consideradas invasivas por parte de servicios de streaming.