Hoteles de Los Ángeles reportan baja en reservas a semanas del inicio del Mundial de la FIFA

Los hoteles de Los Ángeles registran una baja histórica en reservas para el Mundial de la FIFA 2026, con niveles 60% inferiores respecto a otros grandes eventos internacionales

A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los hoteles de Los Ángeles enfrentan un escenario inesperado: las reservas se mantienen muy por debajo de lo que el sector anticipaba para un evento de esta magnitud. Según una encuesta de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento, las reservaciones en la región están un 60% por debajo de los niveles habituales frente a otros eventos internacionales. Esta caída ha generado inquietud entre los operadores turísticos, especialmente porque el área será una de las sedes principales del torneo, con ocho partidos programados en el SoFi Stadium a partir del 12 de junio y entradas aún disponibles para la mayoría de los encuentros.

El fenómeno ha encendido las alarmas en un sector acostumbrado a beneficios extraordinarios durante grandes certámenes deportivos. Para muchos, la baja demanda rompe con la tendencia histórica de ocupación casi total en periodos de alta demanda como los mundiales, donde se esperaba que la llegada de decenas de miles de turistas internacionales impulsara la actividad hotelera local.

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Factores que explican la baja demanda hotelera: ausencia de equipos populares y problemas con visas

La explicación a este descenso en las reservas va más allá de una menor expectativa por el torneo. Uno de los factores más citados es la ausencia de equipos con grandes bases de aficionados en los partidos asignados a California. Según Alex Bastian, representante de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento, el desglose de los partidos anunciado a finales de 2025 mostró que ninguno de los equipos considerados “principales” —aquellos con las aficiones más numerosas y propensas a viajar— competiría en Los Ángeles durante la fase inicial. Esta distribución de los encuentros habría restado atractivo al destino para seguidores internacionales dispuestos a desplazarse largas distancias.

Además, una encuesta del mismo organismo detectó que más del 47% de los participantes señalaba problemas con visas de ingreso a Estados Unidos como obstáculo para planificar su viaje. Estas dificultades administrativas, sumadas a los requisitos migratorios, han limitado la llegada de público extranjero, un componente tradicionalmente clave en la demanda de alojamiento durante los mundiales. Bastian subrayó que estas trabas pueden afectar de manera significativa los desplazamientos internacionales y, en consecuencia, la ocupación hotelera en las ciudades sede.

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El bloque de respuesta directa: Los hoteles de Los Ángeles enfrentan una baja significativa en reservas para el Mundial de la FIFA 2026, impulsada principalmente por la ausencia de equipos de alto arrastre en la ciudad y las dificultades de los viajeros internacionales para obtener visas estadounidenses, factores que han reducido la demanda habitual en este tipo de eventos.

Estrategias de los hoteles ante la baja ocupación y testimonios del sector

El 65% de los hoteles de Los Ángeles adapta su estrategia y lanza ofertas especiales para atraer a viajeros de negocios y turistas nacionales ante la baja demanda de aficionados al fútbol

La situación ha llevado a los operadores hoteleros a replantear sus estrategias comerciales. Según el informe del sector, un 65% de los hoteles está redirigiendo esfuerzos hacia otros segmentos de clientes, buscando compensar la menor afluencia de aficionados al fútbol. Esta reorientación incluye, en algunos casos, ofertas especiales y promoción de servicios para viajeros de negocios o turismo nacional.

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El testimonio de Jeff Arrubban, director del Hollywood Hotel, ilustra el impacto real de la crisis: en años previos, el establecimiento alcanzaba cerca del 90% de ocupación en junio, mientras que para el próximo mes solo registra un 37% de reservas confirmadas, con una proyección de ocupación del 67%. Arrubban califica la diferencia como una pérdida considerable frente a las expectativas habituales.

La rápida reacción del sector busca evitar que la baja demanda se traduzca en pérdidas económicas mayores durante un periodo que, históricamente, constituye uno de los picos de ingresos para la industria hotelera local.

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Impacto del costo de alojamiento y boletos en los aficionados internacionales

El costo elevado de alojamiento y boletos en Los Ángeles obliga a muchos aficionados internacionales a buscar alternativas más accesibles en otras ciudades sede del Mundial, como Filadelfia

El alto costo del alojamiento y de los boletos también ha influido en la decisión de muchos aficionados de cambiar sus planes de viaje. El caso de Natalia Vásquez, quien planeaba asistir a los partidos en Los Ángeles desde Colombia, es representativo: ante el incremento de tarifas, optó por buscar alternativas en Filadelfia, donde los precios resultaban más accesibles para ella y su familia. Vásquez explicó que una reserva para cuatro personas en Los Ángeles puede duplicar su costo en fechas clave, llegando a los 300 dólares por noche.

Para quienes viajan desde el extranjero, los elevados precios de hoteles y entradas al estadio se convierten en una barrera adicional, reduciendo el flujo de visitantes y afectando la rentabilidad esperada por el sector hotelero.

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Comportamiento de las plataformas alternativas como Airbnb durante el evento

Mientras los hoteles tradicionales ven disminuir su ocupación, las plataformas de alojamiento alternativo, como Airbnb, han experimentado un crecimiento notable en la demanda. Las tarifas promedio por noche se mantienen por debajo de los 500 dólares, lo que representa una opción más asequible en comparación con muchos hoteles. Además, zonas como Hollywood Central, el norte de Hawthorne y West Hollywood han registrado incrementos de hasta 251% en reservas, según datos de la empresa.

Este desplazamiento parcial hacia opciones de alojamiento informal refleja un cambio en los hábitos de los turistas y aficionados, que buscan alternativas más económicas y flexibles ante el encarecimiento de la oferta hotelera tradicional en fechas de alta demanda.

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Efectos del bloqueo inicial de habitaciones por parte de la FIFA en el mercado hotelero

Otro elemento que ha distorsionado el mercado es el bloqueo inicial de habitaciones por parte de la FIFA. Según la encuesta del sector, la reserva anticipada de un gran volumen de habitaciones para el evento generó proyecciones artificialmente elevadas de demanda. Al no concretarse las expectativas y liberarse parte de estas reservas, muchos hoteles se encontraron con más habitaciones disponibles de lo previsto originalmente.

Esta liberación repentina contribuyó a un exceso de oferta, forzando a los hoteleros a ajustar sus estrategias y, en algunos casos, a bajar tarifas o diversificar la clientela para evitar una ocupación aún menor. El fenómeno marca un contraste con las estimaciones iniciales del sector y evidencia la compleja interacción entre la organización de grandes eventos, la planificación comercial y la demanda real de alojamiento.

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