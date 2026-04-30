Estados Unidos

Ocho de cada diez hogares latinos en Nueva York quedan fuera del costo de vida mínimo

El aumento sostenido de alquileres, alimentos y servicios fuerza a miles de familias hispanas a tomar medidas drásticas y resignar bienestar

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El 77,6% de los hogares latinos en Nueva York no logra cubrir el costo real de vida estimado para 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)
El 77,6% de los hogares latinos en Nueva York no logra cubrir el costo real de vida estimado para 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

El aumento del costo de vida en Nueva York afecta a la mayoría de las familias latinas

El costo de vida en Nueva York en 2026 impone una carga cada vez más insostenible sobre las familias hispanas, que enfrentan incrementos simultáneos en vivienda, alimentos, cuidado infantil, transporte y servicios básicos.

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Según el informe oficial NYC True Cost of Living 2026, elaborado por la Oficina de Equidad y Justicia Racial de la Alcaldía en conjunto con el Urban Institute, el 77,6% de los hogares latinos no logra cubrir el costo real de vida en la ciudad.

Esta situación los obliga a recortar consumos esenciales y buscar alternativas de supervivencia, profundizando la desigualdad y limitando las posibilidades de progreso para la comunidad latina.

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Vivienda: la presión más fuerte y el desplazamiento de las familias

Un joven latino arrodillado empaca una foto enmarcada y libros en una caja de cartón en una habitación llena de cajas; edificios de la ciudad se ven por la ventana
El costo de los servicios básicos, el transporte y la energía sube y obliga a las familias hispanas a postergar pagos y buscar apoyos comunitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vivienda representa el gasto principal para los hogares hispanos. De acuerdo con el último reporte de la Bureau of Labor Statistics y el portal inmobiliario StreetEasy, en enero de 2026 la renta mediana de un departamento de dos habitaciones superó los USD 4.695 en Manhattan, USD 3.814 en Brooklyn y USD 3.754 en el noroeste de Queens, con subas interanuales de hasta 10,4%.

Este aumento absorbe una porción cada vez mayor del ingreso familiar hispano y deja a las familias con menos margen para cubrir otras necesidades. Según el NYC True Cost of Living, ante la falta de opciones asequibles, muchas familias latinas deben compartir vivienda con otros núcleos, mudarse a barrios periféricos o aceptar condiciones habitacionales precarias.

El Bronx, históricamente la alternativa más económica, también registró el mayor incremento interanual en precios de venta, eliminando su última ventaja de asequibilidad y forzando a miles de familias a permanecer en situaciones de hacinamiento.

Alimentación y servicios: recortes, menos variedad y estrés constante

Siete de cada diez familias latinas adoptan estrategias como obtener empleos extra, reducir comidas o priorizar el pago de alquiler ante el costo de vida (REUTERS/Jeenah Moon)
Siete de cada diez familias latinas adoptan estrategias como obtener empleos extra, reducir comidas o priorizar el pago de alquiler ante el costo de vida (REUTERS/Jeenah Moon)

El precio de los alimentos golpea con fuerza a los hogares hispanos. Según la Bureau of Labor Statistics, la inflación interanual en productos básicos como carne, huevos, lácteos y pan superó el 8% en 2026, ubicándose por encima del promedio nacional.

Para una familia latina tipo, el gasto mensual en comida ronda los USD 1.000 a 1.200, según el NYC True Cost of Living Measure, lo que implica destinar más de una cuarta parte de los ingresos netos solo a la alimentación.

Ante estos aumentos, muchas familias deben priorizar alimentos básicos y relegar carnes, frutas y productos frescos, afectando la calidad nutricional y la salud de sus integrantes.

Los servicios básicos y el transporte también suman presión. El abono mensual de la autoridad metropolitana de transporte MTA oscila entre USD 132 y 200, y la energía eléctrica subió un promedio del 6% anual, según el informe económico mensual del NYC Comptroller.

Para las familias hispanas, estos gastos adicionales obligan a postergar pagos de cuentas, restringir el uso de servicios o, incluso, recurrir a apoyos comunitarios y bancos de alimentos.

Cuidado infantil: un lujo inalcanzable para la mayoría

El cuidado infantil constituye el segundo mayor gasto no habitacional. Según datos del NYC True Cost of Living 2026, para las familias hispanas con hijos pequeños, destinar entre USD 30.000 a 50.000 al año a guarderías o programas licenciados resulta inalcanzable en la mayoría de los casos.

Esto obliga a uno de los adultos —usualmente la madre— a reducir su jornada laboral o abandonar el empleo, con la consiguiente pérdida de ingresos y oportunidades de progreso.

El informe advierte que la mitad de los hogares hispanos considera el cuidado infantil “inasequible”, lo que genera inestabilidad laboral y financiera.

Estrategias de supervivencia: trabajos extra, recortes y sacrificios

Frente a la suma de aumentos en todos los rubros esenciales, las familias hispanas desarrollan estrategias de supervivencia que afectan directamente su calidad de vida.

De acuerdo con encuestas de la Universidad de California, referente en estudios migratorios, siete de cada diez familias latinas recurren a empleos adicionales, horas extra o postergación de pagos esenciales.

El 25% de los hispanos buscó un segundo empleo en el último año para cubrir el presupuesto familiar. Compartir vivienda, mudarse a zonas periféricas, reducir el número de comidas diarias y priorizar el pago del alquiler sobre otros gastos se han vuelto prácticas habituales.

El testimonio de Carmen Rodríguez, madre dominicana y trabajadora de limpieza en Brooklyn, recogido por El Diario NY, ilustra este escenario: “Trabajo seis días a la semana y aún así no alcanza para todo. Hay semanas en que solo compro lo indispensable: leche, arroz, pan. Los niños quieren fruta, carne, pero a veces tengo que decir que no. El alquiler subió y no puedo mudarme porque todo está caro en todos lados”.

Impacto acumulado y brechas persistentes en la comunidad hispana

La acumulación de todos estos aumentos —vivienda, alimentos, servicios, transporte y cuidado infantil— genera un déficit anual en los hogares latinos de USD 9.500 más que el de las familias blancas, y el 77,6% de los latinos reporta no reunir ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, frente al 43,7% de los residentes blancos y al 61,2% de la población asiática.

El costo de vida en 2026 no solo limita el acceso a bienes y servicios, sino que obliga a la comunidad latina a una adaptación constante que restringe las posibilidades de ascenso social y bienestar para miles de familias en Nueva York.

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