Estados Unidos

Retiran baterías Casely MagSafe tras causar una muerte e incendio en vuelo: cómo saber si tu cargador es peligroso y qué hacer

La advertencia oficial involucra miles de dispositivos de carga inalámbrica distribuidos internacionalmente, con incidentes que incluyen lesiones graves y recomendaciones precisas para usuarios sobre identificación, devolución y disposición segura del modelo afectado

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Batería externa Casely Power Pod E33A negra con bordes brillantes y un gran signo de advertencia rojo de peligro de incendio, sobre un fondo oscuro con luz roja cenital.
El modelo E33A de Casely Power Pod, comercializado globalmente, causó 51 incidentes de sobrecalentamiento e incendio hasta abril de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo retiro urgente baterías Casely MagSafe en Estados Unidos fue anunciado tras la muerte de una persona y múltiples incidentes, incluido un incendio a bordo de un avión.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) advirtió sobre el riesgo real de incendio y quemaduras graves, instando a los usuarios a suspender el uso de inmediato.

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La CPSC informó que el retiro abarca 429.000 baterías externas Casely Power Banks 5000 mAh, con tecnología MagSafe y destinadas a la carga inalámbrica de teléfonos móviles.

Estos productos se vendieron entre marzo de 2022 y septiembre de 2024 a través de getcasely.com, Amazon y otros comercios electrónicos, con precios entre USD 30 y USD 70.

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El modelo fue fuente de una explosión a bordo de una aeronave y causó la muerte de una mujer a raíz de un incendio doméstico. La distribución internacional implica que consumidores fuera de Estados Unidos también se encuentran en riesgo.

Primer plano del reverso de una batería externa Casely Power Pod negra. Se ven los caracteres 'MODEL CODE E33A' y el logo 'CASELY' grabados. Fondo oscuro con un brillo rojo.
Casely Power Bank originó incendios tanto en vuelos comerciales como en domicilios, provocando lesiones y una muerte confirmada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los incidentes, Casely Power Pod modelo E33A fue vinculada a 51 casos de sobrecalentamiento, expansión o incendio hasta abril de 2025, con seis personas que sufrieron quemaduras.

Posterior al retiro inicial, la comisión notificó otros 28 incidentes. En agosto de 2024, una mujer de 75 años en Nueva Jersey falleció a causa de quemaduras luego de que el cargador explotara mientras recargaba su teléfono móvil sobre el regazo.

En otro hecho, una pasajera de 47 años sufrió quemaduras de primer grado tras la explosión del cargador en pleno vuelo comercial durante su uso.

El retiro incluye exclusivamente el modelo E33A, identificado por el código visible en la parte trasera y la marca Casely grabada en el frente derecho.

Otros productos de la compañía no fueron asociados a riesgos. Las autoridades remarcan la importancia de verificar el código del modelo antes de descartar cualquier dispositivo, para evitar confusiones con otros equipos similares.

La medida busca prevenir riesgos asociados al sobrecalentamiento de componentes internos.
El retiro urgente de las baterías externas Casely MagSafe en Estados Unidos responde a fatalidades e incendios por riesgo de explosión (Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EEUU)

Alcance global y razones del retiro

La medida se limita al modelo E33A, comercializado de forma masiva en plataformas internacionales. La propia CPSC y la empresa Casely insisten en que ningún otro producto de la marca está implicado en esta alerta.

Existen reportes de incidentes fuera de Estados Unidos, por lo que la advertencia se extiende a consumidores de otros países, quienes deben también validar sus equipos.

El motivo central del retiro se fundamenta en el riesgo acreditado de que las baterías puedan incendiarse, expandirse o explotar durante el uso habitual.

Tanto CPSC como la firma fabricante reiteran la necesidad de dejar de usar inmediatamente el cargador comprometido para evitar lesiones o daños materiales.

Reclamo de reemplazo y disposición segura

Para solicitar reemplazo gratuito o reembolso, los propietarios del modelo E33A deben acceder a getcasely.com/pages/2025-recall, completar el formulario correspondiente y sumar dos fotografías: una del frente del cargador con la palabra “Recalled” y la fecha manuscrita, y otra del reverso mostrando con claridad el modelo.

También está disponible la línea 888-964-9331 (lunes a viernes, de 9 a 17 h ET) y el correo recall@getcasely.com.

La medida busca prevenir riesgos asociados al sobrecalentamiento de componentes internos.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. advierte sobre 429.000 baterías Casely Power Banks en riesgo por incendios y quemaduras (Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EEUU)

Ni Casely ni la CPSC autorizan desechar el dispositivo junto a residuos comunes o en el reciclaje domiciliario. La batería debe trasladarse a un centro autorizado para residuos peligrosos que reciba componentes de litio afectados por recall, tras consultar las condiciones de recepción.

Esta disposición busca evitar incendios accidentales en el ámbito de gestión de desechos urbanos y resguardar al personal involucrado en dicho manejo.

Recomendaciones de seguridad a usuarios

La CPSC destaca la urgencia de suspender toda utilización o recarga del modelo E33A y sugiere no manipular la batería, salvo por razones de devolución.

Recomienda, además, evitar fuentes de calor, el transporte en medios públicos y reportar cualquier incidente derivado del producto por medio de la web oficial de la comisión.

Los usuarios pueden consultar a Casely ante cualquier incertidumbre y es conveniente mantener actualizados los registros de productos involucrados en retiros del mercado.

Reportar adecuadamente los incidentes contribuye a la prevención de lesiones y refuerza la seguridad general de los consumidores, de acuerdo con la CPSC.

Batería Casely Power Pod E33A blanca y negra con terminales en una mesa metálica, junto a un contenedor crema con un símbolo de residuo peligroso (llama tachada).
El retiro del mercado solo afecta al modelo E33A, identificado por un código en la parte trasera y la marca Casely en el frente derecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto y cifras del retiro

La acción de retiro, emitida en abril de 2025, responde al incremento de reportes tras los incidentes fatales y aquellos detectados en vuelos comerciales.

Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, el total de unidades afectadas asciende a 429.000.

Surgieron nuevos incidentes tras el aviso original, entre ellos lesiones graves e importantes daños materiales. La CPSC recordó que estos dispositivos no deben arrojarse con residuos ordinarios, dado el elevado riesgo de incendio y explosión, y aconsejó buscar apoyo en los centros de residuos peligrosos de cada localidad.

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