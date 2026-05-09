La esperanza de vida en Estados Unidos sube a 79 años y marca un récord tras el impacto de la pandemia

La esperanza de vida en Estados Unidos alcanzó los 79,1 años en 2025, el máximo histórico según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe demográfico publicado en 2026 por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, el organismo oficial de estadísticas en salud de Estados Unidos, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), confirmó que la esperanza de vida en Estados Unidos alcanzó los 79,1 años en 2025, consolidando la recuperación tras el impacto de la pandemia.

Este valor representa el máximo histórico para el país y un incremento sostenido respecto a los mínimos de 2021, cuando la esperanza de vida cayó a 76,4 años debido al COVID-19 y al aumento de muertes por sobredosis y enfermedades cardiovasculares, según los datos oficiales.

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En 2025, la esperanza de vida para las mujeres fue de 81,6 años y para los varones de 76,7 años, de acuerdo con el CDC. Esta mejora se atribuye a una disminución de muertes por enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las lesiones accidentales, así como a la caída de los fallecimientos relacionados con el COVID-19, que dejó de figurar entre las diez principales causas de muerte.

El descenso de la mortalidad general se refleja en una tasa ajustada de 718 muertes por cada 100.000 habitantes, una baja del 3,5% respecto a 2024.

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La tendencia positiva se acompaña de una estabilización en las cifras de muertes por desesperación —decesos vinculados al abuso de drogas, alcohol y suicidio—.

El National Institute on Drug Abuse (el principal instituto estadounidense de investigación sobre drogas) y el CDC informaron 106.500 muertes por sobredosis en 2025, una cifra similar a la de años previos, mientras que los suicidios y fallecimientos por alcoholismo se mantuvieron en torno a las 130.000 anuales.

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Según el CDC, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las lesiones accidentales permanecen como las tres principales causas de muerte.

A pesar de la recuperación, la comparación internacional muestra que Estados Unidos presenta una menor esperanza de vida frente a otras naciones desarrolladas.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 la esperanza de vida superó los 84 años en países como Suiza y Japón, ampliando una brecha histórica que, en 1980, era de menos de dos años y actualmente sobrepasa los cinco años.

El CDC y la OMS señalan que las desigualdades internas siguen siendo evidentes: las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas presentan tasas de mortalidad más altas y menor acceso a servicios de salud.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Kaiser Family Foundation (la organización sin fines de lucro especializada en políticas de salud) advierten que el sistema estadounidense enfrenta barreras estructurales vinculadas a los costos y la fragmentación de la cobertura, lo cual impacta en la prevención y el tratamiento oportuno de enfermedades crónicas.

El informe demográfico resalta que las diferencias regionales y socioeconómicas siguen condicionando el acceso a la salud y la longevidad.

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El impacto de la pandemia y el lugar de Estados Unidos frente al mundo desarrollado

La mejora de la longevidad se atribuye a la disminución de muertes por enfermedades cardiovasculares, cáncer, lesiones accidentales y la reducción del impacto del COVID-19 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la pandemia, la esperanza de vida estadounidense tocó su punto más bajo en 2021. Entre 2020 y 2021, el COVID-19 fue responsable de una de cada cinco muertes adicionales. El National Center for Health Statistics (el organismo oficial de estadísticas en salud de Estados Unidos) y el CDC informaron que el impacto fue especialmente grave en comunidades vulnerables, ampliando brechas ya existentes.

Entre 1999 y 2022, se registraron cerca de 12,7 millones de muertes en exceso; según la Commonwealth Fund (la fundación independiente de investigación en salud estadounidense), esta cifra representa la cantidad de muertes que podrían haberse evitado si Estados Unidos hubiera alcanzado la esperanza de vida promedio de otros países desarrollados.

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Enfermedades cardiovasculares y metabólicas, junto con causas asociadas a drogas, alcohol y suicidio, explican el 24% del exceso de mortalidad acumulado en las últimas dos décadas.

Especialistas del CDC y la OMS indican que la única estrategia eficaz para revertir esta tendencia es ampliar el acceso a la atención preventiva y fortalecer los servicios de salud mental.

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Estados Unidos: récord histórico, pero con desigualdades

Las desigualdades internas en Estados Unidos marcan diferencias notables en esperanza de vida, especialmente entre comunidades afroamericanas, latinas e indígenas y el resto de la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2025, la longevidad promedio nacional alcanzó los 79,1 años. El país muestra una diferencia frente a naciones como Suiza y Japón, donde la esperanza de vida supera los 84 años, según la OMS. La diferencia de longevidad entre mujeres y hombres estadounidenses se mantuvo en 4,9 años.

El CDC comunica: “La prevención y el acceso equitativo a servicios de salud son las herramientas más efectivas para sostener y mejorar la esperanza de vida”.

La OMS coincide en la necesidad de políticas integrales que aborden tanto las enfermedades crónicas como los determinantes sociales de la salud.