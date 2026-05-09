Estados Unidos

Estados Unidos afirmó que las negociaciones entre Líbano e Israel buscan romper con el enfoque que fortaleció a los grupos terroristas

La iniciativa surge luego de una escalada de violencia y repetidas violaciones al alto el fuego en la frontera

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Las treguas pactadas entre Israel y Hezbollah fueron frágiles, con acusaciones cruzadas de incumplimiento (Foto AP/Bilal Hussein)
Las treguas pactadas entre Israel y Hezbollah fueron frágiles, con acusaciones cruzadas de incumplimiento (Foto AP/Bilal Hussein)

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que las dos jornadas de negociaciones intensivas entre delegaciones de Líbano e Israel se desarrollarán con el objetivo de romper con el enfoque que permitió el fortalecimiento de grupos terroristas en territorio libanés.

La cita, programada para los días 14 y 15 de mayo, representa el tercer encuentro formal desde la reactivación del conflicto el 2 de marzo y busca allanar el camino hacia un acuerdo integral de paz y seguridad entre ambas naciones.

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El gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, confirmó que el proceso apunta a restaurar la soberanía libanesa, delimitar fronteras y abrir vías para la asistencia humanitaria, mientras sostiene que la paz solo será posible si se restablece la autoridad estatal en todo el territorio libanés y se logra el desarme completo de Hezbollah, grupo designado como organización terrorista por Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, mencionó que la diplomacia estadounidense buscará conciliar los intereses de ambas partes y garantizar la seguridad israelí, así como la reconstrucción del país vecino.

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El funcionario estadounidense destacó que el restablecimiento de la soberanía libanesa y el desarme de Hezbollah son condiciones para la paz (Reuters)
El funcionario estadounidense destacó que el restablecimiento de la soberanía libanesa y el desarme de Hezbollah son condiciones para la paz (Reuters)

En esta jornada, el grupo terrorista Hezbollah respaldado por el régimen de Irán reivindicó el lanzamiento de misiles contra una base militar israelí al sur de Nahariya.

Israel informó que uno de los misiles fue interceptado y que los restantes cayeron en zonas abiertas, sin víctimas, aunque consideraron el episodio una nueva violación de la tregua. Horas antes, el ejército israelí ejecutó bombardeos sobre la localidad libanesa de Toura, en el distrito de Tiro, con un saldo preliminar de cuatro muertos, entre ellos dos mujeres, y ocho heridos, según el Ministerio de Salud de Líbano.

Luego, la Defensa Civil libanesa confirmó una quinta víctima mortal, un paramédico fallecido en otro ataque israelí en el sur del país. Paralelamente, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano reportó bombardeos en los alrededores de Kfar Chouba y cerca de Nabi Sheet.

Bajo este contexto, el presidente libanés Joseph Aoun recibió el viernes a una delegación de la Unión Europea para solicitar presión internacional sobre Israel a fin de que respete la tregua.

Joseph Aoun reiteró el compromiso del Líbano con la tregua y la búsqueda de negociaciones para una solución duradera (Reuters)
Joseph Aoun reiteró el compromiso del Líbano con la tregua y la búsqueda de negociaciones para una solución duradera (Reuters)

La tregua vigente fue anunciada por el Departamento de Estado el 16 de abril y entró en vigor el 17, con una prórroga de tres semanas acordada a finales de mes.

El pacto permite a Israel responder a ataques “planificados, inminentes o en curso” de la organización terrorista aunque ambas partes se acusan mutuamente de incumplimientos. Las fuerzas israelíes reportaron la eliminación de más de 85 milicianos y el ataque a 180 posiciones, en la última semana.

La situación permanece trabada porque Israel mantiene su presencia en el sur del Líbano, Hezbollah rechaza abandonar su arsenal y las autoridades libanesas poseen una capacidad muy limitada para hacer valer sus resoluciones.

(Con información de Europa Press)

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