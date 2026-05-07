Estados Unidos

Autoridades sanitarias de Estados Unidos vigilan a pasajeros que viajaron en el crucero afectado por un brote de hantavirus

Arizona y Georgia mantienen controles especiales sobre ciudadanos locales que estuvieron a bordo del MV Hondius, tras detectarse cinco contagios y tres muertes

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El brote de Andes hantavirus en el crucero MV Hondius provocó cinco casos confirmados y tres muertes, activando la vigilancia mundial (REUTERS/Stringer)
El brote de Andes hantavirus en el crucero MV Hondius provocó cinco casos confirmados y tres muertes, activando la vigilancia mundial (REUTERS/Stringer)

Estados Unidos activó un monitoreo especial sobre los pasajeros del crucero MV Hondius que regresaron a su territorio, tras el brote de Andes hantavirus detectado a bordo. Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como autoridades locales de Arizona y Georgia iniciaron el seguimiento de ciudadanos que viajaron en la embarcación, aunque hasta el momento ninguno de ellos presentó síntomas compatibles con la infección, según informó la cadena ABC News.

El brote del virus, que ya suma cinco contagios confirmados y tres muertos, mantiene en alerta a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que supervisan de cerca la evolución del caso. El CDC estadounidense señaló que la situación se considera controlada, aunque se mantiene una vigilancia intensiva debido al riesgo de transmisión estrecha entre personas.

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La variante identificada, confirmada por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y los Hospitales Universitarios de Ginebra, corresponde al Andes hantavirus, una cepa reconocida por su capacidad de transmisión de persona a persona. Este dato eleva la preocupación en los sistemas sanitarios internacionales, ya que la mayoría de los hantavirus no se transmiten entre humanos.

Hantavirus - crucero MV Hondius - Cabo Verde
Las autoridades sanitarias internacionales, incluyendo la OMS y el CDC, mantienen un monitoreo estricto a pasajeros y tripulación por riesgo de contagio (AFP)

Actualmente, cerca de 100 pasajeros permanecen a bordo del MV Hondius bajo observación estricta. Las autoridades consideran que la tripulación y el personal sanitario representan el grupo de mayor riesgo por su nivel de exposición. Por su parte, el barco navega hacia las Islas Canarias, donde se aplicará un procedimiento especial de desembarco y repatriación para evitar nuevos contagios.

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Brote de hantavirus: evacuaciones y controles internacionales

El crucero, operado por Oceanwide Expeditions, navegaba frente a la costa de Cabo Verde rumbo a las Islas Canarias tras evacuar a tres pasajeros: dos en estado grave y uno asintomático, contacto estrecho de un ciudadano alemán fallecido el 2 de mayo. La evacuación, coordinada con equipos médicos especializados, trasladó a dos personas a los Países Bajos; la tercera experimentó un retraso logístico en su traslado desde el barco.

La vigilancia se extendió a pasajeros que desembarcaron antes de que se detectara el brote. Países de origen como Estados Unidos, Suiza y Reino Unido iniciaron controles de salud y recomendaron aislamiento preventivo para personas potencialmente expuestas.

Hantavirus - crucero MV Hondius - Cabo Verde
El MV Hondius navega hacia las Islas Canarias, donde se organizarán procedimientos especiales de desembarco y repatriación bajo protocolos europeos (AFP)

La OMS afirmó: “el riesgo global para la salud pública se mantiene bajo”, aunque la situación está en evaluación permanente durante los desembarcos y repatriaciones.

La repatriación se decidirá “a través del mecanismo de protección civil europea”, dijo la ministra de salud de España, Mónica García, a RTVE. Confirmó que, en cuanto el MV Hondius atraque en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, se desplegarán equipos de cribado y evacuación conjunta priorizando el retorno de pasajeros extranjeros, salvo que su condición médica impida el traslado inmediato.

Respuesta de autoridades sanitarias internacionales

La dirección de la OMS, encabezada por Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que la cooperación internacional abarca el seguimiento a pasajeros y tripulación aún a bordo, así como a quienes abandonaron el barco antes del anuncio oficial del brote.

Cerca de cien personas siguen en observación a bordo del barco, con la tripulación y personal sanitario identificados como los grupos de mayor riesgo (REUTERS/Handout vía REUTERS)
Cerca de cien personas siguen en observación a bordo del barco, con la tripulación y personal sanitario identificados como los grupos de mayor riesgo (REUTERS/Handout vía REUTERS)

Ghebreyesus detalló por medio de la red social X: “Se ha iniciado la vigilancia y el seguimiento a bordo del barco y también para quienes ya han desembarcado, en colaboración con los operadores y las autoridades sanitarias nacionales”.

El presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, rechazó permitir el desembarco del MV Hondius en Tenerife ante la falta de información técnica y garantías para la población local, informó la radio española COPE y confirmó la agencia de noticias Reuters. Clavijo conversó con el presidente del gobierno español en busca de protocolos más sólidos frente al temor social generado.

Oceanwide Expeditions, junto al Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM), amplió su personal sanitario con la incorporación de dos especialistas en enfermedades infecciosas enviados desde Países Bajos, para garantizar así la vigilancia médica hasta la llegada a puerto.

La OMS subrayó el bajo riesgo global de salud pública, aunque la transmisión interpersonal del Andes hantavirus genera preocupación internacional (Reuters)
La OMS subrayó el bajo riesgo global de salud pública, aunque la transmisión interpersonal del Andes hantavirus genera preocupación internacional (Reuters)

La OMS, con el médico Freddy Banza encargado de la evacuación, catalogó a la tripulación y personal sanitario del barco como los más expuestos, por su contacto directo con los enfermos. Respecto al embarque y desembarque, la organización actualiza en tiempo real las rutas y destinos: la última decisión dispuso que los evacuados serían transferidos a Países Bajos y no a Tenerife, como se había anticipado.

Según ABC News, las autoridades portuguesas, sudafricanas, neerlandesas y suizas complementan el seguimiento comunitario para evitar cadenas secundarias de transmisión, mientras la OMS coordina la notificación y, en caso de nuevos contagios, la activación de mecanismos de emergencia sanitaria internacional.

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