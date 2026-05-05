Estados Unidos

Miles de pasajeros quedan varados en aeropuertos tras el cierre inesperado de Spirit Airlines en Estados Unidos

La interrupción sorpresiva de los vuelos dejó a familias y turistas sin asistencia ni opciones inmediatas, forzando a muchos a enfrentar gastos imprevistos y largas demoras para poder regresar a sus destinos

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La suspensión imprevista de una de las mayores aerolíneas de bajo costo provocó caos en terminales aéreas y alteró los planes de miles de viajeros en distintas ciudades (REUTERS/Miguel Rodriguez)
La suspensión imprevista de una de las mayores aerolíneas de bajo costo provocó caos en terminales aéreas y alteró los planes de miles de viajeros en distintas ciudades (REUTERS/Miguel Rodriguez)

El cese de operaciones de Spirit Airlines en la madrugada del sábado 2 de mayo de 2026 dejó a miles de personas varadas y sin respuestas en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood y otros destinos internacionales, según reportó Miami Herald.

La medida, adoptada por motivos de seguridad y serias dificultades financieras, tomó por sorpresa tanto a pasajeros como a cerca de 17.000 empleados, quienes se enteraron de la decisión pocas horas antes del cierre total.

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De acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News, la paralización se ejecutó a las 3:00 de la madrugada para asegurar que ninguna aeronave quedara en vuelo y que las tripulaciones pudieran regresar a sus bases.

La compañía enfrentaba una crisis financiera prolongada, agravada por factores externos y decisiones regulatorias que limitaron sus opciones de rescate (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
La compañía enfrentaba una crisis financiera prolongada, agravada por factores externos y decisiones regulatorias que limitaron sus opciones de rescate (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Nikki Young, una de las pasajeras afectadas, relató al Miami Herald que se encontraba en un crucero por las Bahamas cuando supo que su vuelo había sido cancelado.

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“En medio del océano, nos enteramos de que cancelaron todos los vuelos. No hubo absolutamente ninguna comunicación”, afirmó. Young, además, perdió la pista de su equipaje facturado a través de Spirit.

Otro pasajero, Fred Michel, contó que tuvo que gastar USD 400 adicionales por persona para poder regresar desde República Dominicana, sin garantías de reembolso.

Numerosos viajeros quedaron atrapados lejos de sus hogares, sin información disponible y con dificultades para acceder a soluciones rápidas o recuperar su equipaje (REUTERS/Ricardo Arduengo)
Numerosos viajeros quedaron atrapados lejos de sus hogares, sin información disponible y con dificultades para acceder a soluciones rápidas o recuperar su equipaje (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Impacto laboral y financiero en la aerolínea

El cierre de Spirit Airlines dejó a miles de empleados en la incertidumbre. Oral Blackstone, supervisor de rampa con casi 20 años en la compañía, expresó: “Me fui sin recibir nada, ni explicaciones ni pago”, tras abandonar el aeropuerto con sus pertenencias, según el Miami Herald.

La empresa, que acumuló pérdidas de más de USD 2.500 millones desde la pandemia, también enfrentaba una deuda superior a USD 8.100 millones y dos declaraciones de bancarrota en los últimos dos años, de acuerdo con el Los Angeles Times.

El aumento en el precio del combustible, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, agravó la crisis financiera de la aerolínea.

Las tensiones internacionales impulsaron el precio del combustible, elevando los costos operativos y acelerando el deterioro económico de la aerolínea (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)
Las tensiones internacionales impulsaron el precio del combustible, elevando los costos operativos y acelerando el deterioro económico de la aerolínea (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

El fracaso del rescate estatal y el cierre definitivo de Spirit Airlines

A esto se sumaron el fracaso de un rescate estatal de USD 500 millones y la frustrada fusión con JetBlue, bloqueada por autoridades regulatorias en 2023. Estas circunstancias dejaron a Spirit sin alternativas viables para continuar con sus operaciones.

El último vuelo de la compañía aterrizó en Dallas Fort Worth procedente de Detroit en la madrugada del sábado, marcando el fin de una era para la aerolínea de bajo costo.

Mientras tanto, cientos de empleados se congregaron frente a la sede corporativa en Dania Beach, a la espera de definiciones sobre su futuro laboral. La empresa informó que trabaja en la relocalización de tripulaciones y que otras aerolíneas abrieron procesos de contratación preferenciales para su personal desplazado.

Miles de trabajadores recibieron la noticia del cierre sin previo aviso y debieron abandonar sus puestos sin certezas sobre indemnizaciones o alternativas laborales (REUTERS/Quinn Glabicki/Archivo)
Miles de trabajadores recibieron la noticia del cierre sin previo aviso y debieron abandonar sus puestos sin certezas sobre indemnizaciones o alternativas laborales (REUTERS/Quinn Glabicki/Archivo)

Reacción de la industria y orientación a pasajeros

Frente a la magnitud del impacto, aerolíneas como American, Delta, JetBlue, Southwest y United anunciaron la disponibilidad de “rescue fares” o tarifas de rescate para los pasajeros afectados, según el Miami Herald. American Airlines implementó topes de precios en rutas compartidas para evitar aumentos abusivos.

Por su parte, JetBlue comunicó la apertura de 11 nuevas rutas y 27 salidas adicionales desde Fort Lauderdale-Hollywood, junto con la equiparación de estatus de lealtad para los miembros Gold y Silver de Spirit.

Otras aerolíneas implementaron medidas especiales para asistir a los afectados, mientras las autoridades recordaron los canales de reembolso y advirtieron sobre la escasa disponibilidad de atención presencial (REUTERS/Miguel Rodriguez/File Photo)
Otras aerolíneas implementaron medidas especiales para asistir a los afectados, mientras las autoridades recordaron los canales de reembolso y advirtieron sobre la escasa disponibilidad de atención presencial (REUTERS/Miguel Rodriguez/File Photo)

Las autoridades estadounidenses recomendaron a los pasajeros no presentarse en los aeropuertos, ya que los mostradores de Spirit Airlines permanecen cerrados y no hay atención presencial ni telefónica.

El Departamento de Transporte recordó que quienes hayan comprado boletos directamente a la aerolínea podrán solicitar reembolsos, mientras que aquellos que lo hicieron a través de agencias deberán gestionarlo con esos intermediarios.

El cierre abrupto, la falta de comunicación y la escala de las cancelaciones generaron críticas en la opinión pública y reavivaron el debate sobre la política de rescate a compañías en crisis y la regulación del sector aéreo en Estados Unidos.

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