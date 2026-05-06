El jefe del Estado Mayor de Israel visitó el sur del Líbano: “Más de 2.000 terroristas de Hezbollah han sido eliminados”

El jefe del Estado Mayor de Israel visitó el sur del Líbano

El jefe del Estado Mayor, teniente coronel Eyal Zamir, visitó el sector de Al-Khaiam en el sur del Líbano acompañado por el comandante del Comando Norte, mayor general Rafi Milo, el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), mayor general Rami Abu-Derham, el comandante de la 91.ª División, general de brigada Yuval Gaz, y otros mandos de brigada y batallón de las fuerzas regulares y de reserva. Durante la jornada, Zamir realizó una evaluación de la situación operativa, escuchó informes de los comandantes de división y brigada, conversó con los comandantes de batallón presentes en el terreno y recorrió una infraestructura subterránea del gurpo terrorista Hezbollah, localizada bajo una tienda de ropa infantil.

El jefe del Estado Mayor declaró que las fuerzas de las FDI en el Comando Norte siguen trabajando para cumplir la misión de proteger a las comunidades y eliminar las amenazas. Afirmó que el objetivo es eliminar cualquier amenaza para las comunidades y las fuerzas, y que disponen de todas las capacidades de las FDI, sin límite en el uso de la fuerza para cumplir con este cometido. Según Zamir, la misión es localizar al enemigo y destruirlo. Desde el inicio de la Operación “Rugido del León”, el reporte señala que han sido eliminados más de 2.000 terroristas de Hezbollah. Zamir aseguró que cada oportunidad será utilizada para infligir mayor daño al grupo armado, que cuenta con el financiamiento del régimen iraní, y debilitarlo de forma progresiva.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel inspeccionaron una infraestructura subterránea de Hezbollah localizada bajo una tienda de ropa infantil en Al-Khaiam.

El mando militar afirmó que existe la oportunidad de modificar la realidad regional en el contexto de una campaña multiescenario. Indicó que la cooperación y la coordinación con el Ejército de Estados Unidos se mantienen constantes y que la situación es monitoreada de manera permanente. Detalló que existen objetivos listos para el ataque en Irán y que las fuerzas permanecen en alerta máxima, preparadas para retomar una campaña amplia que permita consolidar los resultados obtenidos y debilitar aún más al régimen iraní.

El jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, visitó el sur del Líbano para evaluar la situación operativa y reunirse con comandantes clave.

Durante la visita, Zamir inspeccionó un túnel de Hezbollah de aproximadamente 25 metros de profundidad construido bajo una tienda de ropa infantil. El jefe del Estado Mayor señaló que esta infraestructura demuestra el uso de espacios civiles por parte de Hezbollah para llevar a cabo actos terroristas, amparándose en la población civil. Según sus declaraciones, se trabaja de manera sistemática para ubicar y destruir este tipo de estructuras.

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Zamir reconoció el trabajo de los comandantes y la dedicación de los reservistas, destacando que las FDI constituyen la barrera de protección para las comunidades del norte. Aseguró que las operaciones continuarán hasta alcanzar la seguridad y una solución de largo plazo para la zona.

Durante la Operación “Rugido del León”, las FDI reportaron la eliminación de más de 2.000 terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano.

En otro hecho, un soldado de las FDI resultó gravemente herido por el impacto de un drone explosivo en el sur de Líbano. El militar fue evacuado para recibir atención médica y su familia fue notificada. Además, en incidentes recientes, se lanzaron interceptores contra cohetes y objetivos aéreos sospechosos en la zona de operaciones de las FDI en el sur de Líbano. Los resultados de estas intercepciones están bajo investigación. No se reportaron heridos adicionales entre las fuerzas y no se activaron alertas, conforme a la política vigente.

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