Mundo

Los mercados globales reciben con ganancias los avances en las gestiones de paz entre Irán y Estados Unidos

Los principales selectivos de Europa, Estados Unidos y Asia experimentaron subidas, impulsados por una perspectiva de distensión internacional que favorece resultados empresariales y reduce riesgos sobre la economía real

Guardar
Google icon
Las bolsas europeas subieron hasta un 2,9% impulsadas por el posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en el golfo Pérsico. (EFE/Vega Alonso)
Las bolsas europeas subieron hasta un 2,9% impulsadas por el posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en el golfo Pérsico. (EFE/Vega Alonso)

Las bolsas europeas registraron subidas de hasta el 2,9% este miércoles, impulsadas por las especulaciones en torno a un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que pondría fin a las hostilidades en el golfo Pérsico, mientras el precio del petróleo se desplomaba cerca de un 7% ante la perspectiva de una desescalada del conflicto.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 2,2%, hasta los 623,25 puntos, su nivel más alto desde el 17 de abril. El CAC 40 francés lideró las alzas con una subida del 2,94%, seguido por el Euro Stoxx 50, que reunió a las 50 mayores empresas de la eurozona con una ganancia conjunta del 2,68%.

PUBLICIDAD

El portal Axios publicó que ambas partes están a punto de cerrar un memorando de una página para poner fin a la guerra. Irán confirmó que revisa una nueva propuesta estadounidense, mientras el presidente Donald Trump señaló que Washington daría por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval si Teherán acepta las condiciones pactadas. Trump advirtió, no obstante, que en caso de rechazo respondería con ataques de mayor intensidad.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la ofensiva contra Teherán iniciada el 28 de febrero “ha terminado”, aunque el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, condicionó cualquier acuerdo a que este sea “justo y completo”. La suspensión temporal del denominado Proyecto Libertad —con el que Estados Unidos pretendía liberar los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz— contribuyó al desplome del crudo.

PUBLICIDAD

Al cierre bursátil europeo, el barril Brent bajaba un 7,55%, hasta los USD 101,57, con un mínimo de sesión en USD 96,75. El Texas Intermediate cedía un 7,12%, hasta los USD 94,99. La caída del crudo arrastró al sector energético del STOXX un 2,5% a la baja, el único de los principales índices sectoriales que cerró en negativo.

El índice paneuropeo STOXX 600 alcanzó los 623,25 puntos, su nivel más alto desde abril, liderado por el CAC 40 con una subida del 2,94%. (EFE/ Vega Alonso)
El índice paneuropeo STOXX 600 alcanzó los 623,25 puntos, su nivel más alto desde abril, liderado por el CAC 40 con una subida del 2,94%. (EFE/ Vega Alonso)

En el extremo opuesto, los valores de viajes y turismo avanzaron un 5,8%, los de defensa un 4,7%, los bancos un 3,8% y los industriales un 3,2%. El analista de XTB Javier Cabrera explicó que el CAC 40 lideró las subidas “debido a que está muy expuesto al turismo de lujo”. Entre los sectores con mayor alza destacaron los artículos textiles, con un 5,48%, y la industria aeronáutica y de defensa, con un 4,94%.

En el capítulo de resultados empresariales, la italiana Leonardo sumó un 5% tras anunciar beneficios más elevados en el primer trimestre. La noruega Kongsberg también avanzó un 5% después de que su cartera de pedidos se duplicara durante el mismo período.

Kiran Ganesh, de UBS Global Wealth Management, señaló que “las señales de progreso en el acuerdo son, en cierto modo, más positivas para Europa que para Estados Unidos, simplemente porque se trata de una región sensible”. Añadió que, una vez resuelta la cuestión iraní, “el panorama subyacente parece realmente sólido para los beneficios empresariales”.

Cabrera coincidió en ese diagnóstico al apuntar que Europa era “uno de los continentes más expuestos a la guerra por su dependencia energética”. La moderación de los precios del crudo podría atenuar las presiones inflacionarias ligadas a la energía, un lastre que mantiene a la renta variable europea por debajo de sus niveles prebélicos, mientras el S&P 500 ha alcanzado múltiples máximos históricos desde el inicio del conflicto.

El resto de las plazas europeas completaron la jornada con alzas generalizadas: el IBEX 35 español subió un 2,47%, el índice de referencia italiano un 2,35%, el FTSE 100 londinense un 2,15% y el DAX 40 alemán un 2,12%. El índice italiano se aproximó así a su nivel más alto desde el año 2000.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street celebró las noticias con alzas más contenidas: el Nasdaq subió un 1,49%, el Dow Jones un 1,18% y el S&P 500 un 1,11%. Cabrera atribuyó la menor intensidad de las subidas al hecho de que “se concentran en un sector tecnológico que ha reportado resultados muy positivos”.

En Asia, Seúl lideró los avances con una subida del 6,45%, impulsada por el sector tecnológico y los progresos negociadores. Hong Kong ganó un 1,22% por el sector inmobiliario y Shanghái un 1,17% tras registrarse un crecimiento de la actividad en el sector servicios chino en abril. Tokio permaneció cerrado por festivo. Israel continuaba bombardeando Líbano al margen de las negociaciones entre Washington y Teherán.

(Con información de Reuters y EFE)

Google icon

Temas Relacionados

Bolsas EuropeasDonald TrumpMercados FinancierosPrecio del Petróleo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos neutralizó un petrolero iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo contra Teherán

El Comando Central estadounidense informó que la tripulación ignoró las advertencias y que un caza disparó contra el sistema de dirección del buque para impedir su avance

Estados Unidos neutralizó un petrolero iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo contra Teherán

Caso Madeleine McCann: el sospechoso que se oculta en diferentes ciudades de Alemania y vive bajo vigilancia policial

Christian Brueckner reside bajo estricto monitoreo de las autoridades, cambiando frecuentemente de ubicación mientras la presión social y la incertidumbre sobre su futuro judicial persisten

Caso Madeleine McCann: el sospechoso que se oculta en diferentes ciudades de Alemania y vive bajo vigilancia policial

El jefe del Estado Mayor de Israel visitó el sur del Líbano: “Más de 2.000 terroristas de Hezbollah han sido eliminados”

El teniente coronel Eyal Zamir recorrió la zona donde la tropas aseguran el territorio que antes controlaba el grupo terrorista proiraní. Allí garantizó que mantendrán sus posiciones para darle seguridad a los israelíes que viven cerca de la frontera norte

El jefe del Estado Mayor de Israel visitó el sur del Líbano: “Más de 2.000 terroristas de Hezbollah han sido eliminados”

Se rompió la cuerda de seguridad y una turista cayó al vacío en una atracción extrema de China

La víctima, que había advertido sobre posibles desperfectos, murió al precipitarse desde el columpio de cascada del Parque de Aventuras Maliuyan. El hecho generó indignación en redes sociales y el cierre del recinto (IMÁGENES SENSIBLES)

Se rompió la cuerda de seguridad y una turista cayó al vacío en una atracción extrema de China

Corea del Norte eliminó de su Constitución todas las referencias a la reunificación de la península

Esta medida se produce después de que el dictador Kim Jong Un calificara a Seúl como el “Estado más hostil” en un discurso sobre política general pronunciado en marzo

Corea del Norte eliminó de su Constitución todas las referencias a la reunificación de la península
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 7 de mayo: la boda de Curro y Ángela sacude palacio mientras la ceguera de Adriano y el hallazgo de Pía lo cambian todo

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 7 de mayo: la boda de Curro y Ángela sacude palacio mientras la ceguera de Adriano y el hallazgo de Pía lo cambian todo

Mohamed enciende la semifinal de la Concachampions tras ‘espionaje’ del LAFC

Créditos del Banco Nación: la Cámara Federal deberá definir qué juez seguirá al frente de la causa penal

La inestabilidad también empobrece

Primer Simulacro Nacional 2026 en fotos: Clara Brugada destaca protocolos de seguridad en CDMX

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos neutralizó un petrolero iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo contra Teherán

Estados Unidos neutralizó un petrolero iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo contra Teherán

La embajada de China en Argentina presionó a una universidad para impedir la presentación de un libro

Caso Madeleine McCann: el sospechoso que se oculta en diferentes ciudades de Alemania y vive bajo vigilancia policial

Asistimos a un nuevo capítulo del eterno retorno de los Rolling Stones, la banda de rock sin fin

“Toc Toc” despide el inicio de la temporada en el Teatro Luis Poma de El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Ted Turner y Jane Fonda: el matrimonio más mediático de los años 90 y una amistad que sobrevivió al divorcio

Ted Turner y Jane Fonda: el matrimonio más mediático de los años 90 y una amistad que sobrevivió al divorcio

Dave Grohl casi abandona la música tras la muerte de Kurt Cobain hasta que una señal lo hizo cambiar de opinión

Primer vistazo de ‘Elle’, la serie precuela de ‘Legalmente Rubia’

La expresión de disgusto de Rihanna junto a A$AP Rocky en la Met Gala 2026 que disparó los rumores de crisis

El Rey del Pop vuelve a la cima: Michael Jackson lidera el streaming mundial tras su biopic