Tiroteo cerca del Monumento a Washington deja heridos a un sospechoso armado y a un menor tras enfrentamiento con el Servicio Secreto

Agentes del Servicio Secreto respondieron a un tiroteo que alteró la rutina diaria en el corazón de la capital estadounidense (REUTERS/Jonathan Ernst)

Un hombre armado fue herido por agentes del Servicio Secreto tras abrir fuego cerca del Monumento a Washington en la tarde del lunes. El incidente, que también dejó un adolescente de 15 años resultó herido por un disparo, provocó una breve evacuación del área perimetral de la Casa Blanca.

La acción de los agentes se produjo en medio de fuertes medidas de seguridad en la capital de Estados Unidos, reforzadas tras recientes ataques vinculados a eventos oficiales, según informó Reuters.

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El tiroteo ocurrió alrededor de las 15:30, cuando oficiales que patrullaban el exterior del complejo presidencial observaron a un individuo sospechoso que parecía portar un arma de fuego, según afirmó el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn, durante una rueda de prensa citada por CNN.

Al ser abordado, el sospechoso huyó a pie y disparó contra los oficiales, quienes respondieron de inmediato, hiriéndolo y deteniéndolo en las inmediaciones de la intersección entre la calle 15 y la avenida Independence, precisa la agencia estadounidense AP News.

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El subdirector del Servicio Secreto destacó la coordinación entre las unidades desplegadas en la zona del incidente (REUTERS/Jonathan Ernst)

Durante el intercambio, un adolescente de 15 años resultó herido por una bala atribuida al sospechoso, de acuerdo con la evaluación inicial de los investigadores recogida por The New York Times.

Tanto el menor como el agresor fueron trasladados a hospitales locales: el joven fue diagnosticado con una herida leve y su estado es en condición estable, detalló un portavoz de la policía de Washington a CNN, mientras que el presunto agresor, identificado preliminarmente como un hombre blanco de 45 años con residencias previas en Maryland y Texas, permanece bajo custodia hospitalaria en condición estable, según fuentes policiales citadas por CNN.

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Gracias a la rápida intervención de los agentes, el incidente no se extendió al recinto de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump se encontraba en un acto institucional en el Salón Este durante el tiroteo. Quinn indicó a CNN que el presidente Trump no estuvo en peligro y no existe, por ahora, indicio alguno de conexión entre el ataque y la Casa Blanca.

La reacción inmediata de los agentes impidió que la situación escalara y permitió el control del área en cuestión de minutos (REUTERS/Jonathan Ernst)

Momentos antes del tiroteo, la caravana del vicepresidente JD Vance transitó la zona del suceso, una arteria frecuentada por oficiales y turistas próximos al Monumento a Washington.

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Reuters recogió las declaraciones de Quinn asegurando que tampoco hay evidencia de que el presunto atacante intentara acercarse al dispositivo de Vance, aunque su equipo de seguridad alteró la ruta original por precaución.

El presidente y el vicepresidente se encontraban a salvo y sus agendas oficiales no sufrieron modificaciones tras el incidente (REUTERS/Kylie Cooper)

Impacto en la Casa Blanca y refuerzo del operativo policial en Washington

El episodio obligó a declarar un confinamiento preventivo en la Casa Blanca. Miembros del equipo de comunicación presidencial y periodistas que cubrían los eventos oficiales desde el Jardín Norte fueron evacuados hacia la sala de prensa durante cinco minutos, hasta que se restableció el perímetro, indica The New York Times.

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Las fuerzas policiales, incluidos equipos forenses y una unidad significativa de la Guardia Nacional, bloquearon la circulación en varias calles del centro de Washington mientras agentes del Departamento de Policía Metropolitana y el Servicio Secreto investigaban y recolectaban pruebas, como confirmó AP News.

El operativo de seguridad incluyó el cierre de accesos clave, generando importantes desvíos y demoras en el tránsito de la ciudad (REUTERS/Jonathan Ernst)

Antecedentes recientes y dudas sobre el móvil del ataque

La secuencia reconstruida no es un hecho aislado: este tiroteo se registra menos de dos semanas después de que un hombre armado intentara irrumpir en el hotel donde se celebraba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

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En aquella oportunidad, un agente del Servicio Secreto resultó herido y el sospechoso, Cole Tomas Allen, enfrenta cargos por intento de asesinato contra funcionarios del gobierno, según The New York Times.

Las autoridades aún no determinaron el motivo detrás del suceso del lunes ni si el presunto agresor intentó acceder a algún punto de entrada de la Casa Blanca más temprano ese día. “No sabemos aún si el ataque estaba dirigido al presidente, pero lo averiguaremos”, subrayó Quinn en su comparecencia recogida por ABC News.

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Cole Tomas Allen, acusado de intentar asesinar a funcionarios del gobierno, hirió a un agente del Servicio Secreto durante el ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca (U.S. Attorney Jeanine Pirro via X/Handout via REUTERS)

Resultados inmediatos tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca

El operativo desplegado tras el tiroteo reflejó la coordinación entre distintas agencias de seguridad en Washington, respaldada por la presencia permanente de la Guardia Nacional en la ciudad.

Esta medida, impulsada por la administración Trump, responde a una estrategia preventiva ante el aumento de incidentes violentos en eventos oficiales recientes, según reportó The New York Times.

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