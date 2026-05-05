La autora del tiroteo en Midtown Atlanta, recibió cadena perpetua tras ser declarada “culpable pero con enfermedad mental”

El Tribunal Superior de Fulton condenó a Raissa Kengne a dos cadenas perpetuas y 50 años tras el tiroteo en Midtown Atlanta

La reciente sentencia dictada en el Tribunal Superior del condado de Fulton marca un nuevo capítulo en el caso que sacudió a la ciudad de Atlanta en 2022. Raissa Kengne, autora del mortal tiroteo ocurrido en un condominio de Midtown, fue condenada el lunes 4 de mayo de 2026 a dos cadenas perpetuas consecutivas y 50 años adicionales de prisión. El veredicto, resultado de un juicio que mantuvo la atención pública durante meses, la declara “culpable pero con enfermedad mental” de los 14 cargos relacionados con el ataque. La jueza Shukura L. Ingram fue la encargada de leer la sentencia, confirmando así la responsabilidad legal de Kengne, aunque reconociendo los factores de salud mental presentados en el proceso judicial.

El jurado, tras un largo análisis de las pruebas y los testimonios, determinó que Kengne era legalmente responsable de los delitos cometidos, aunque su salud mental jugó un papel significativo en los eventos que desembocaron en la tragedia. Esta figura legal, menos frecuente en los tribunales estadounidenses, no exime de culpa a la acusada, pero admite la existencia de una condición mental que influyó en su conducta. La sentencia, por tanto, refleja la gravedad de los hechos y, al mismo tiempo, la complejidad de considerar la salud mental dentro del sistema judicial penal.

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El tiroteo en Midtown Atlanta ocurrió en el interior de un rascacielos residencial, una de las zonas más transitadas y densamente pobladas de la ciudad. En 2022, la violencia interrumpió la vida cotidiana de los residentes cuando Kengne abrió fuego, causando la muerte de dos personas. Aquel día, la alarma se extendió rápidamente por todo el barrio, conocido por su dinamismo y actividad constante, y las autoridades acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de emergencia.

El ataque en el rascacielos de Midtown Atlanta en 2022 terminó con la muerte de dos personas y generó una alerta masiva en la ciudad

La investigación posterior permitió reconstruir el desarrollo de los hechos dentro del condominio. Kengne, armada y decidida, se desplazó por los pasillos del edificio y atacó a sus víctimas en áreas comunes, sembrando el pánico entre los vecinos. El incidente dejó una huella imborrable en la comunidad, que aún recuerda con inquietud las horas de incertidumbre y temor que se vivieron mientras la policía aseguraba la zona.

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El proceso judicial contra Raissa Kengne estuvo marcado por intensos debates entre la fiscalía y la defensa. Por un lado, la fiscalía presentó pruebas que, a su juicio, demostraban tanto la intención como la plena responsabilidad de Kengne en los asesinatos. Los fiscales argumentaron que la acusada había planificado el ataque y que sus acciones reflejaban un claro conocimiento de las consecuencias de sus actos. “Las pruebas son concluyentes respecto a la intencionalidad y conciencia de los delitos cometidos”, fue uno de los fragmentos destacados en la exposición de la acusación.

Por su parte, la defensa centró su estrategia en el estado mental de Kengne antes y durante el tiroteo. Los abogados de la acusada presentaron informes psiquiátricos y testimonios de expertos que describieron un cuadro de enfermedad mental significativo, buscando que el tribunal considerara estos factores en la valoración de la responsabilidad penal. La defensa afirmó que, si bien Kengne estuvo implicada en los hechos, su capacidad de comprender y controlar sus actos estaba gravemente alterada por su condición mental.

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La autora del tiroteo recibe veredicto de 'culpable pero con enfermedad mental' por parte del jurado, que reconoce su responsabilidad penal

Este caso volvió a poner sobre la mesa dos cuestiones de alto impacto social: la seguridad en edificios residenciales de alta densidad y el papel de la salud mental en los delitos violentos. Tras el tiroteo, numerosos residentes y asociaciones vecinales exigieron una revisión de los protocolos de acceso y vigilancia en condominios y rascacielos de Atlanta, preocupados por la facilidad con la que una persona armada pudo ingresar y desplazarse en el edificio. Paralelamente, el juicio y su veredicto suscitaron un intenso debate sobre la capacidad del sistema judicial para equilibrar la protección de la sociedad con el reconocimiento de las enfermedades mentales como factor atenuante o agravante en crímenes graves.

El caso también puso en evidencia la necesidad de reforzar la prevención y el tratamiento de problemas de salud mental en contextos urbanos, donde el aislamiento, el estrés y la falta de apoyo adecuado pueden desembocar en situaciones de riesgo para la comunidad. La opinión pública, dividida entre el reclamo de justicia y la compasión hacia quienes padecen trastornos mentales, observó el desarrollo del proceso judicial con una mezcla de atención y preocupación.

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Raissa Kengne cumplirá su condena en el sistema del Departamento Correccional de Georgia, bajo un régimen carcelario que no excluye la atención a su salud mental. Las sentencias impuestas —dos cadenas perpetuas consecutivas y 50 años adicionales— reflejan la severidad de los crímenes y envían un mensaje claro sobre la respuesta del Estado ante hechos de esta naturaleza. No obstante, el proceso podría no haber concluido del todo: según informaron funcionarios judiciales, existe la posibilidad de que la defensa interponga una apelación o se inicien procedimientos posteriores a la condena, lo que mantendría activo el interés público y mediático en torno al caso. CBS News Atlanta anunció que seguirá de cerca cualquier novedad, a la espera de posibles recursos legales que puedan modificar el destino judicial de Kengne.