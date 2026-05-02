Quién es el nuevo obispo de Virginia Occidental, el exinmigrante indocumentado nombrado por el papa Leo XIV

El papa Leo XIV nombra a Evelio Menjivar-Ayala, exmigrante salvadoreño, como obispo de Wheeling-Charleston en Virginia Occidental, marcando un hito para la Iglesia católica en Estados Unidos (Reuters)

El papa Leo XIV designó este viernes al obispo Evelio Menjivar-Ayala, originario de El Salvador y antiguo migrante indocumentado en Estados Unidos, como nuevo líder de la diócesis de Wheeling-Charleston en Virginia Occidental, una región históricamente conservadora. La decisión, anunciada tras la renuncia de Mark E Brennan, se produce luego de recientes tensiones públicas entre el pontífice y el presidente Donald Trump por las políticas migratorias, según informó The Guardian.

El nombramiento se da en medio de los debates nacionales sobre migración y la identidad de la Iglesia católica en Estados Unidos. La conferencia de prensa oficializó el traspaso del liderazgo y destacó la historia de Menjivar-Ayala, quien llegó al país en 1990 tras múltiples intentos fallidos, sorteando la guerra civil salvadoreña, detenciones y deportaciones.

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Fox News subrayó que “el obispo asumió el cargo de la diócesis en un estado que es más de 90% blanco y que respaldó a Trump por 42 puntos porcentuales”. Además, la designación ha originado diversidad de reacciones tanto dentro como fuera de la Iglesia, especialmente debido a las repetidas críticas del obispo y del papa Leo XIV a los métodos de control migratorio.

Menjivar-Ayala: de refugiado salvadoreño a obispo en Virginia Occidental

Evelio Menjivar-Ayala nació el 14 de agosto de 1970 en Chalatenango, El Salvador, y huyó durante los años de mayor violencia civil en su país. De acuerdo con su relato al semanario católico The Catholic Standard, su familia fue atacada por soldados cuando escapaban, y tras dos intentos fallidos de emigrar, solo logró atravesar la frontera en su tercer intento, después de ser encarcelado en México y cruzar el desierto con apenas “una muda de ropa y una mochila llena de sueños”.

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Menjivar-Ayala huyó del conflicto en El Salvador y cruzó la frontera a Estados Unidos tras varios intentos, enfrentando detenciones y deportaciones antes de establecerse junto a su familia (OSV News/Archdiocese of Washington)

Al llegar a Estados Unidos oculto en la cajuela de un auto en San Ysidro, California, Menjivar-Ayala trabajó limpiando instalaciones y en la construcción, aprendió inglés y obtuvo su equivalencia de secundaria. Finalmente, se estableció cerca de su familia en Hyattsville, Maryland, donde inició su formación religiosa.

Se ordenó sacerdote en 2004 y en 2023 se convirtió en el primer obispo salvadoreño en la historia de Estados Unidos, según The Guardian. Ya como auxiliar en Washington, se destacó por defender derechos de inmigrantes y cuestionar públicamente acciones federales.

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Nombramiento en un momento de polarización y tensiones entre la Iglesia y la administración Trump

La designación de Menjivar-Ayala se produjo semanas después de un intercambio tenso entre papa Leo XIV y el presidente Trump. NBC Right Now, la filial regional de NBC, informó que el papa, nacido en el estado de Illinois y primer estadounidense en la sede pontificia, ha sido un crítico frecuente de la gestión migratoria de Washington.

Durante el anuncio, Leo XIV afirmó: “¿Cómo se recibe al extranjero? Hay una reflexión profunda pendiente sobre el trato actual a los migrantes”, tachando de “extremadamente irrespetuoso” el enfoque vigente.

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El nombramiento se suma a la serie de desencuentros entre la Santa Sede y la administración estadounidense, especialmente tras la promesa de Trump de endurecer deportaciones y reforzar la política de seguridad fronteriza.

La diócesis de Wheeling-Charleston, con más del 90 % de población blanca y tendencia conservadora, recibe a su primer obispo salvadoreño, lo que genera diversas reacciones internas y externas (AP)

En abril, el pontífice calificó como “inaceptable” la amenaza de Trump de atacar Irán, lo que motivó una dura respuesta del presidente, quien lo tildó en redes sociales como “débil en crimen y terrible para la política exterior”.

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Según Fox News, Trump ha manifestado que “no es fan del papa Leo” y que prefiere a su hermano Louis, alineado con el movimiento MAGA.

El impacto y significado para la Iglesia en Estados Unidos

La diócesis de Wheeling-Charleston representa un territorio predominantemente blanco, rural y con tendencias conservadoras. La llegada de Menjivar-Ayala es percibida como un mensaje de integración y atención pastoral hacia migrantes, trabajadores y comunidades pobres. Christopher Hale, exdelegado demócrata y editor de la revista Letters from Leo, describió la elección como una oportunidad para una región que votó mayoritariamente por Trump.

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Menjivar-Ayala, durante la conferencia de prensa citada por The Guardian, expresó que acepta el reto “con gran alegría y humildad”. Insistió en la misión de la Iglesia como aliada de los migrantes y los más vulnerables, e invitó a los jóvenes a aportar ideas: “Ustedes no son solo el futuro de la Iglesia, son el presente”.

En un foro de 2025, el obispo ya había criticado las comparaciones que equiparan la migración ilegal con delitos graves y defendió la obligación de ver “el rostro de Cristo en los migrantes”, según recogió Fox News, la cadena estadounidense de noticias. En tanto, la diócesis de Wheeling afirmó: “La Iglesia católica se preocupa por la oveja, no por el elefante ni el burro”, posicionándose por encima de debates partidistas.

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Respuesta institucional y perspectivas

La presidencia de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, a través de Paul Coakley, manifestó su preocupación en una carta pública por el “clima de miedo y polarización”. Por su parte, el cardenal Joseph Tobin, aliado del pontífice, instó a la población a contactar a sus legisladores para rechazar la financiación de la agencia federal ICE, principal ejecutora de deportaciones, según NBC Right Now, la filial regional de NBC.

Menjivar-Ayala obtuvo la residencia legal mediante un visado religioso tras trabajar años como ministro juvenil en Maryland, informa Fox News, la cadena estadounidense de noticias. Actualmente, habla inglés, español e italiano y encarna la diversidad creciente dentro de la Iglesia católica estadounidense.

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Las repercusiones de su nombramiento se extienden más allá de lo simbólico. El reciente recorte de USD 11 millones al contrato de Catholic Charities de Miami —que administraba refugios para menores migrantes— dio cuenta de la tensión entre políticas federales y la labor social de la Iglesia.