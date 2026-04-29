El precio de la gasolina sigue subiendo en Estados Unidos y alcanza los 4.23 dólares por galón, un nuevo máximo anual

El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanza los 4.23 dólares por galón, marcando su máximo anual y elevando la presión sobre los hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo hito esta semana, situándose en 4.23 dólares por galón, según la AAA. Este récord anual refleja una coyuntura marcada por la persistente crisis energética y la inestabilidad geopolítica que afecta los mercados internacionales. La subida, observada este miércoles, representa el nivel más alto desde el inicio de la guerra en Irán, lo que ha intensificado la preocupación por el costo de vida y el impacto en los hogares estadounidenses.

El contexto inmediato de este aumento está estrechamente vinculado a la situación en Oriente Medio. Mientras la guerra en Irán entra en su tercer mes y las conversaciones de paz permanecen estancadas, la crisis energética mundial se mantiene sin señales de aliviarse. El estrecho de Ormuz, punto estratégico para el tránsito de crudo y productos derivados del petróleo desde el golfo Pérsico, se encuentra bajo un doble bloqueo: tanto Estados Unidos como Irán han restringido el paso, lo que genera un cuello de botella en el suministro global. Esta tensión ha desencadenado un repunte en los precios del petróleo, presionando a los mercados y acentuando la volatilidad en los precios de combustibles.

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El crudo Brent, referencia internacional que influye directamente en el precio de la gasolina estadounidense, ha experimentado un fuerte aumento en los últimos días. Actualmente, el barril alcanza los 114,60 dólares, un salto de casi el 25% respecto al mínimo reciente registrado el 17 de abril. Este valor lo sitúa a solo unos pocos dólares de su máximo reciente de 118 dólares, lo que refleja la sensibilidad del mercado ante la menor disponibilidad de crudo proveniente de la región y la incertidumbre sobre el desenlace del conflicto.

La crisis energética global persiste mientras la guerra en Irán entra en su tercer mes y afecta a los mercados internacionales de combustibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios de la gasolina han mostrado un comportamiento especialmente volátil en el último mes. Solo en la última jornada, la AAA reportó el mayor incremento diario en más de 30 días, con una subida de 0.07 dólares por galón. Desde el inicio de la guerra a finales de febrero, el precio promedio nacional de la gasolina se ha incrementado en 1.25 dólares por galón, lo que equivale a más del 40% de aumento en este corto período. Este repunte se ve agravado por factores estacionales: cada año, en primavera y verano, las refinerías realizan labores de mantenimiento y comienza la temporada alta de conducción, lo que suele elevar la demanda y, con ella, los precios.

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Frente a este escenario, muchas gasolineras han intentado contener el impacto inmediato para los consumidores. Según Tom Kloza, asesor principal de energía de Gulf Oil, numerosos minoristas han optado por reducir sus márgenes de beneficio para mantener el precio por debajo del umbral psicológico de los 4 dólares por galón el mayor tiempo posible. Sin embargo, esta estrategia solo puede sostenerse durante un periodo limitado, ya que la compresión de márgenes está alcanzando niveles no vistos desde 2020. “Esta es la presión más grave —en términos de compresión de márgenes— que hemos visto para los minoristas desde 2020”, afirmó Kloza, reflejando la tensión financiera que enfrentan los expendedores de combustible ante la escalada de precios.

El aumento en el costo de la gasolina comienza a sentirse en los presupuestos familiares, aunque su impacto varía según el nivel de ingresos. Un informe de Bank of America, basado en datos recopilados antes del último repunte, señala que hasta el momento solo los hogares de bajos ingresos han experimentado una afectación significativa en sus finanzas debido al alza de precios. A pesar de la magnitud del incremento, la proporción del presupuesto destinada a la gasolina sigue siendo menor que la observada en los picos de 2008, 2011 y 2012, lo que indica cierta capacidad de adaptación por parte de los consumidores. Sin embargo, los analistas advierten que, si la tendencia continúa, estas reservas de resiliencia podrían agotarse.

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Riesgos de traslado del aumento de precios de la gasolina a otros bienes esenciales

Analistas advierten sobre posibles efectos en el precio de alimentos y servicios públicos si continúan los aumentos de la gasolina y el petróleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal preocupación radica en la posibilidad de que el encarecimiento de la gasolina y el petróleo comience a repercutir en otros bienes de primera necesidad, como los alimentos y los servicios públicos. Por ahora, los analistas de Bank of America consideran que existen pocas pruebas de que este efecto de segunda ronda se esté produciendo de manera generalizada. No obstante, advierten que un traslado sostenido de los mayores costos energéticos a la canasta básica supondría un riesgo considerablemente mayor para los hogares, especialmente los más vulnerables.

Uso del crédito y limitaciones para los hogares de bajos ingresos

Frente al incremento del gasto en combustible, algunos consumidores han optado por recurrir al crédito, principalmente mediante el uso de tarjetas. Sin embargo, los expertos señalan que esta capacidad de endeudamiento es limitada, sobre todo para los hogares de menores ingresos, quienes disponen de menos margen para absorber nuevos aumentos de precios. Según el análisis, aunque una parte de la población puede “capear” temporalmente el impacto mediante el crédito, las posibilidades de mantener este mecanismo a largo plazo son reducidas.

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Evolución reciente de la confianza del consumidor y factores que influyen en ella

En este contexto de incertidumbre, la confianza del consumidor sigue mostrando señales de moderación. El martes reciente, The Conference Board informó un repunte en su índice principal, incremento que probablemente se atribuye al alto el fuego anunciado en Irán a principios de mes y que llevó a las cotizaciones bursátiles a niveles récord. Sin embargo, a pesar de esta mejora puntual, el índice permanece muy por debajo de los niveles previos a la pandemia y de los registros posteriores a la segunda victoria electoral del presidente Donald Trump en noviembre de 2024.