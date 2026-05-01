Estados Unidos

Un estudio revela que la diabetes incrementa alteraciones cerebrales relacionadas con el Alzheimer en adultos latinos

Un análisis poblacional demuestra que los latinos con trastornos glucémicos presentan variaciones compatibles con neurodegeneración temprana

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Ilustración de un cerebro rosa con líneas negras sobre un fondo azul claro. Debajo, dos manos sostienen un punzador de glucosa tocando un dedo.
Los biomarcadores sanguíneos podrían ofrecer métodos menos invasivos y accesibles para monitorear el riesgo de demencia en comunidades hispanas/latinas con acceso limitado a salud.

Un estudio publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia reveló que la diabetes podría estar vinculada a cambios en biomarcadores sanguíneos asociados con la enfermedad de Alzheimer y el daño cerebral en adultos hispanos y latinos. El trabajo analizó personas con diabetes, prediabetes y sin la enfermedad, y encontró diferencias en la sangre que sugieren una posible conexión entre los trastornos metabólicos y los procesos neurodegenerativos.

La investigación ponderó datos de más de 6.200 personas autodefinidas como hispanas o latinas, mayores de 50 años, residentes en San Diego, Miami, Chicago y Nueva York (Bronx).

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En un comunicado, Héctor González, doctor, autor principal y profesor del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UC San Diego, explicó: “Generalmente se habla de diabetes en términos de enfermedades cardíacas o problemas renales, pero nuestros hallazgos demuestran que también podría estar estrechamente relacionada con cambios en el cerebro”.

Principales hallazgos: diabetes y biomarcadores vinculados al Alzheimer

El análisis, liderado por científicos de la Universidad de California en San Diego (UC San Diego) y respaldado por el Estudio de Salud de la Comunidad Hispana/Estudio de los Latinos (HCHS/SOL), evaluó la presencia de diabetes y los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c), un marcador clave del control glucémico, y los relacionó con cuatro biomarcadores plasmáticos, Aβ42/40, p-tau181, NfL y GFAP, todos asociados a la neurodegeneración y la patología del Alzheimer.

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Los resultados indicaron que la diabetes y valores elevados de hemoglobina glicosilada (HbA1c) se asociaron con un aumento en la concentración de p-tau181 y NfL (cadena ligera de neurofilamento), así como con una disminución en la proporción Aβ42/40, resultados que concuerdan con patrones biológicos vinculados al desarrollo temprano de la enfermedad neurodegenerativa.

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Niveles altos de hemoglobina glicosilada (HbA1c) se relacionan con mayor concentración de p-tau181 y NfL, marcadores asociados a neurodegeneración.

La publicación científica resalta que los cambios observados en los biomarcadores no reflejan únicamente procesos degenerativos en el cerebro, sino que también pueden asociarse a daños en el sistema nervioso periférico, una complicación frecuente en personas con diabetes. Respecto a esto, el biomarcador NfL fue identificado como un indicador de neurodegeneración tanto cerebral como periférica, lo que refuerza su relevancia para el seguimiento de complicaciones neurológicas vinculadas a la diabetes.

A su vez, el marcador GFAP, asociado a procesos de neuroinflamación y daño vascular cerebral, presentó niveles más elevados en personas con valores altos de HbA1c, incluso sin diagnóstico formal de diabetes. Esto sugiere que un mal control glucémico puede contribuir tanto al daño cerebral como a la aparición de alteraciones vasculares e inflamatorias en el sistema nervioso.

Por otro lado, la investigación examinó posibles diferencias de sexo en la relación entre diabetes y marcadores plasmáticos. En los resultados se expone que se observó que la asociación resulta más pronunciada en hombres para el biomarcador p-tau181, aunque reconoce la necesidad de estudios adicionales para aclarar las causas y el impacto de estas diferencias.

diabetes, glucosa, diabetes tipo 2, azúcar en sangre-VisualesIA
Los resultados sugieren que el monitoreo de estos biomarcadores puede mejorar el seguimiento y la prevención de complicaciones neurológicas en diabetes.

Factores de riesgo y diferencias en la población hispana/latina

El estudio indica que la prevalencia de la diabetes entre adultos hispanos/latinos, junto con otras condiciones cardiovasculares, podría contribuir al mayor riesgo de demencia en este grupo demográfico en comparación con la población blanca no hispana.

Según el estudio, tener diabetes equivale a un envejecimiento cerebral de 9 años en términos del biomarcador Aβ42/40. Cada punto porcentual adicional de hemoglobina glicosilada (HbA1c) suma 3.3 años más a ese deterioro.

En consecuencia, se plantea que la reducción en la incidencia de diabetes, mediante el diagnóstico temprano y campañas sanitarias de concientización, podría traducirse en una disminución del riesgo de deterioro cognitivo y demencias asociadas.

Pantalla de monitor que muestra una resonancia magnética (RM) coronal en escala de grises de un cerebro humano y la parte superior del cuello.
Según el informe, padecer diabetes puede acelerar el envejecimiento cerebral equivalente a 9 años y cada punto de HbA1c suma 3,3 años adicionales de deterioro.

Perspectivas futuras de los investigadores

Los expertos aseguran que los biomarcadores ATN en sangre podrían constituir una alternativa menos invasiva y más accesible que las tomografías cerebrales o las punciones lumbares para monitorear el riesgo de demencia, en particular en comunidades con acceso limitado a servicios de salud.

A su vez, según UC San Diego Today, los investigadores prevén analizar si un mejor control de la diabetes puede ralentizar o revertir los cambios sanguíneos y disminuir el riesgo de demencia a largo plazo.

“Si logramos identificar los riesgos de manera temprana y actuar con mayor rapidez, podríamos modificar el curso de la enfermedad de Alzheimer y reducir las desigualdades en salud en las comunidades latinas”, afirmó Kevin González, primer autor e investigador postdoctoral en el Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UC San Diego.

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