Las acciones de Apple impulsan la quinta semana consecutiva de avances en Wall Street

El S&P 500 y el Nasdaq cierran la semana en máximos históricos impulsados por sólidos resultados y caída del petróleo. (REUTERS/Jeenah Moon)

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el viernes en nuevos máximos históricos, impulsados por resultados corporativos que superaron las previsiones de los analistas y por un retroceso en los precios del petróleo. El índice de referencia encadenó así su quinta semana consecutiva de ganancias, la racha más prolongada desde 2024.

El S&P 500 avanzó 0,28% hasta los 7.229,47 puntos, mientras que el Nasdaq Composite sumó 0,87% para cerrar en 25.109,98 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones fue la excepción: retrocedió 152,87 puntos, o 0,31%, hasta los 49.499,27 enteros.

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Apple lideró el avance del día tras publicar ingresos y beneficios por encima de lo esperado para el primer trimestre de 2026, con una demanda robusta del iPhone 17 y el MacBook Neo. Sus acciones subieron 3,3% y, dado el peso de la compañía en la capitalización del S&P 500, constituyeron la fuerza ascendente más determinante del índice en la jornada.

Con algo más de una cuarta parte de las empresas del S&P 500 habiendo presentado ya sus cuentas, el 84% superó las estimaciones de los analistas, según FactSet. El índice encamina un crecimiento agregado de beneficios de aproximadamente 15% respecto al mismo período del año anterior; aunque proyecciones de LSEG I/B/E/S elevan esa cifra al 27,8% interanual al considerar el peso bursátil de las firmas que ya reportaron, que representaron más de dos quintas partes de la capitalización total del índice.

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Estée Lauder avanzó 3,4% tras publicar ganancias mejores de lo previsto, apoyadas en parte por la fortaleza de su negocio en China, y elevó algunas de sus proyecciones financieras para los próximos trimestres. Sandisk se disparó 8,3% después de superar ampliamente las expectativas de beneficios, gracias a la demanda de sus soluciones de almacenamiento por parte de centros de datos. Colgate-Palmolive sumó 2,2%, aunque su director ejecutivo, Noel Wallace, advirtió que la compañía prevé que “las condiciones macroeconómicas volátiles y el menor crecimiento de las categorías continúen en 2026”.

Apple lidera el desempeño del S&P 500 tras superar previsiones con la demanda de iPhone 17 y MacBook Neo. (REUTERS/Brendan McDermid)

La principal fuente de incertidumbre para los mercados globales sigue siendo la evolución de los precios del crudo en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, cuyo cierre del estrecho de Ormuz mantiene retenidos a los petroleros en el golfo Pérsico. El barril de Brent, referencia internacional, cedió 2% el viernes hasta situarse en USD 108,17, aunque acumula un alza superior a USD 38 desde los poco más de USD 70 a los que cotizaba antes del inicio de la guerra, a finales de febrero.

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La caída del viernes se produjo tras informarse de que Irán presentó una nueva propuesta de negociación a Washington, lo que alivió temporalmente la presión alcista sobre la energía. El avance de las conversaciones, no obstante, se describía como estancado según los cables consultados.

A pesar de que el encarecimiento del crudo permitió a Exxon Mobil y Chevron publicar beneficios trimestrales superiores a las previsiones, las acciones de ambas cayeron: Exxon retrocedió 1% y Chevron, 1,4%, en una jornada en que el petróleo corregía y cada una registró descensos en su beneficio neto respecto al mismo período del año anterior.

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La caída del crudo contribuyó también a que los rendimientos de la deuda pública estadounidense aflojaran. El bono del Tesoro a diez años cerró con una rentabilidad de 4,38%, frente al 4,40% registrado el jueves, tras conocerse que el crecimiento de la manufactura en Estados Unidos resultó ligeramente inferior a lo esperado por los economistas el mes pasado. Descensos en los rendimientos de los bonos suelen abaratar hipotecas y créditos para hogares y empresas.

Al comenzar mayo, los mercados enfrentan lo que históricamente se considera un semestre débil: desde 1945 hasta abril de 2026, el S&P 500 ha ganado en promedio cerca del 2% entre mayo y octubre, frente a un avance medio de alrededor del 7% en el período noviembre-abril, según datos de Fidelity. Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha, señaló que “la jornada de hoy es la guinda del pastel de otra sólida semana para los inversores” y que el S&P 500 registró su “segundo mejor abril desde 1950”. Detrick añadió que “este impulso alcista podría continuar en mayo”.

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Entre los mercados que permanecieron abiertos durante el feriado del Día del Trabajo, el Nikkei 225 de Tokio avanzó 0,4%, mientras que el FTSE 100 de Londres retrocedió 0,1%.

(Con información de AP y Reuters)

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