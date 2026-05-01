Cambios en CalFresh a partir de junio: nuevas reglas para conservar los beneficios alimentarios en California

El programa SNAP en California amplía la edad requerida de participación laboral para CalFresh e incorpora a adultos entre 55 y 64 años sin dependientes (Bloomberg).

A partir del 1 de junio de 2026, California aplica nuevas condiciones laborales y de participación comunitaria para mantener o conservar los beneficios de CalFresh. Las modificaciones afectan directamente a los adultos entre 18 y 64 años sin hijos menores de 14, quienes ahora deberán acreditar trabajo, estudios o voluntariado para no perder la ayuda alimentaria, según informaron FOX 11 Los Angeles y Telemundo 52.

Un giro federal que amplía la exigencia de trabajo

El programa CalFresh, conocido como SNAP a nivel nacional, es el principal mecanismo de ayuda alimentaria en el estado. De acuerdo con FOX 11 Los Angeles, la actualización responde a un ajuste federal que amplía el rango de edad y elimina exenciones para nuevos segmentos de la población.

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Según las nuevas directrices, los adultos sin dependientes y sin discapacidad entre 18 y 64 años deberán trabajar un mínimo de 20 horas semanales u 80 mensuales, o tener un ingreso mínimo de USD 217,50 semanales antes de impuestos o participar en programas de capacitación o demostrar voluntariado equivalente.

Las reglas incluyen por primera vez a personas de 55 a 64 años y a quienes se encuentran sin hogar, segmentos antes exentos, salvo que cumplan los requisitos para una nueva exención, informó FOX 11 Los Angeles.

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Las nuevas condiciones de CalFresh obligan a adultos sin hijos menores de 14 a acreditar trabajo, estudios o voluntariado (REUTERS/Mike Blake).

Excepciones contempladas por las nuevas reglas

El comunicado oficial del Condado de San Bernardino, California, enumera las siguientes exenciones:

Residir con un niño menor de 14 años en el hogar beneficiario de CalFresh.

Embarazada.

Incapacitado física o mentalmente para el empleo.

Recibir prestaciones por discapacidad o no poder trabajar por otros motivos.

Participar en un programa de tratamiento para trastornos por consumo de sustancias que cumpla con los requisitos.

Un estudiante matriculado al menos a tiempo parcial en una institución de educación superior (si cumple con los demás requisitos).

Cumplir con el programa CalWORKs de transición del bienestar al trabajo u otro programa comparable.

Participar en un programa de empleo y formación que cumpla los requisitos.

FOX 11 Los Angeles añade que condados con exención federal, como Alpine, Colusa, Imperial, Merced, Monterey, Plumas o Tulare, podrán quedar fuera de la obligación.

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El voluntariado o capacitaciones cuentan como requisitos válidos para CalFresh (REUTERS/Mario Anzuoni).

Consecuencias de no cumplir los nuevos requisitos

Tal como reportó FOX 11 Los Angeles, quienes no acrediten trabajo, estudios o voluntariado solo recibirán ayuda durante tres meses en un periodo de tres años. La portavoz del DPSS detalló a Telemundo 52: “Si el adulto no participa, entonces la porción que le tocaría al adulto solamente sería de tres meses en 36 meses. Los niños siguen recibiendo ellos su beneficio”.

No obstante, añadió que “los participantes que actualmente están recibiendo este beneficio de CalFresh no serán evaluados ahora. Serán evaluados en su próxima renovación de los beneficios de CalFresh, empezando el 1 de junio”.

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Detalles aún sin aclarar

Persisten aspectos sujetos a interpretación, ya que no se ha precisado, por ejemplo, cómo las agencias estatales comprobarán las horas de voluntariado.

Además, tampoco se ha definido si otros condados solicitarán exenciones en función de variaciones en el desempleo local ni cómo se gestionarán los retrasos en la tramitación de exenciones y renovaciones para los grupos recientemente incorporados, según FOX 11 Los Angeles.

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El marco normativo carece de detalles sobre la verificación de las horas de voluntariado exigidas por las nuevas reglas estatales (REUTERS/Mario Anzuoni).

Recomendaciones para los beneficiarios

Las autoridades solicitan verificar si los nuevos criterios resultan aplicables en cada caso. Si las normas corresponden, la documentación de horas de trabajo o la inscripción en un programa de capacitación autorizado ante la oficina de servicios sociales del condado permite proteger los beneficios.

El gobierno federal sostiene que estos cambios buscan estimular la integración laboral y la participación comunitaria.

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Asimismo, de acuerdo con FOX 11 Los Angeles, las directrices estatales establecen que cada condado debe “ayudar a conectar a las personas con discapacidad auditiva con oportunidades de trabajo locales” para garantizar que no pierdan el acceso a la asistencia nutricional.