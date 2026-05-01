Nebraska inicia una era de cambios en los requisitos laborales para Medicaid y miles podrían perder cobertura

Los nuevos requisitos de Medicaid afectan a residentes de Nebraska entre 19 y 64 años, quienes deberán acreditar empleo, estudios o actividades comunitarias (Associated Press).

Nebraska comenzó a implementar requisitos laborales en Medicaid y se convierte en el primer estado en activar esta medida antes del plazo federal. La decisión se adoptó ocho meses antes de la fecha límite establecida por la ley conocida como One Big Beautiful Bill impulsada por el presidente Donald Trump que exige que los 42 estados y el Distrito de Columbia implementen estos requisitos a más tardar el 1 de enero de 2027. Tanto Montana como Iowa prevén iniciar la aplicación antes de esa fecha, según CBS News.

Organismos de salud, asociaciones hospitalarias y organizaciones civiles advierten que la rapidez en la aplicación y los obstáculos administrativos pueden dejar sin cobertura a decenas de miles de personas, incluso aquellas que cumplen con los nuevos criterios, según CBS News, NBC News y CNN.

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Dificultades administrativas y excepciones médicas en la implementación

A partir de este mes, los beneficiarios de Nebraska de entre 19 y 64 años deben demostrar que trabajan, estudian a tiempo parcial o participan en actividades comunitarias al menos 80 horas mensuales. También pueden acceder si acreditan incapacidades, poseen ciertas afecciones médicas, están embarazadas o son cuidadores de personas con discapacidad.

Las personas ya inscritas deberán aportar pruebas de cumplimiento o de exención para renovar el seguro con plazo hasta el 31 de julio.

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El Instituto Urban estima que hasta 25.000 personas en Nebraska podrían perder el acceso a Medicaid por los nuevos parámetros laborales (Reuters).

El estado sostiene que entre el 60% y el 72% de los beneficiarios de la expansión ya cumple con estos requisitos o califica para una exención. La dificultad principal remarcada por los defensores de Medicaid reside en la burocracia: muchos podrían perder el seguro médico por no presentar la documentación necesaria para demostrar cumplimiento o aplicación de la exención, advirtió NBC News.

Por otro lado, la metodología para determinar quién es “médicamente frágil” para la exención ha suscitado dudas. Nebraska publicó en abril un listado de casi 300 páginas que reúne diagnósticos y códigos médicos, a menudo en términos altamente técnicos, lo que complica el proceso para los usuarios.

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De acuerdo con el sitio oficial del estado, los funcionarios de salud revisarán los datos aproximadamente 90 días antes de que finalice el período de elegibilidad del beneficiario. Sin embargo, la situación se complica cuando los datos médicos estatales, utilizados para eximir automáticamente a quienes califican, presentan retrasos o no están actualizados a tiempo. Esto obliga a los usuarios a presentar una declaración propia en formularios poco claros sobre las condiciones cubiertas.

La burocracia dificulta que muchos beneficiarios mantengan el seguro médico de Medicaid por falta de documentación adecuada (Reuters).

Preocupaciones del sector sanitario ante los nuevos requisitos

Tal como informó CBS News, en diciembre, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, felicitó a Nebraska por ser el primer estado del país en introducir los nuevos requisitos laborales en Medicaid. Destacó que la implementación anticipada demuestra el compromiso estatal para promover la independencia y ampliar las oportunidades para los residentes.

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En la misma declaración, el gobernador Jim Pillen afirmó que las nuevas normas tienen como objetivo impulsar “una mayor autosuficiencia a través del empleo y otras actividades significativas”.

El gobernador de Nebraska Jim Pillen sostiene que las nuevas reglas impulsan la empleabilidad como vía para alcanzar mayor autosuficiencia en el estado (Justin Wan/Lincoln Journal Star vía AP).

Pese a la aceptación política, la preocupación alcanza a hospitales, especialmente rurales, y proveedores sanitarios, que prevén mayores pérdidas financieras y sobrecarga administrativa. La Nebraska Hospital Association advierte que la “implementación repentina” podría generar interrupciones en la atención e incrementar los casos de facturación impaga y urgencias no cubiertas, reportó CNN.

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Por su parte, el Instituto Urban citado por CBS News calcula que hasta 25.000 residentes de Nebraska podrían perder el acceso a Medicaid bajo las nuevas reglas.

A su vez, el médico intensivista Adam Gaffney, de la Facultad de Medicina de Harvard, expresó a NBC News que los requisitos de documentación pueden provocar que muchos pacientes queden desatendidos: “No es fácil estar enfermo y aún más difícil es gestionar trámites y documentar exenciones. Incluso breves interrupciones en la cobertura pueden traducirse en interrupciones peligrosas, incluso mortales, en la atención médica”.

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Expertos advierten que la rapidez en la implementación de requisitos en Medicaid puede dejar sin cobertura a miles de beneficiarios que cumplen con las condiciones (Reuters).

Los antecedentes en otros estados

El precedente de estados como Arkansas y Georgia genera dudas adicionales. En Arkansas, donde en 2018 se introdujo una política similar que incrementó los trámites administrativos, aproximadamente 18.000 adultos perdieron el seguro de salud tras la entrada en vigor de la medida, la mayoría por dificultades para presentar pruebas, según un análisis de la Universidad de Harvard citado por CBS News. Un año después, un tribunal anuló el requisito laboral.

Georgia aplicó una política equivalente con un coste de USD 110 millones y rechazó a cerca del 60% de los solicitantes originales, muchos por no presentar documentos como certificado de nacimiento o permiso de conducir. Solo 8.000 personas lograron inscribirse en los dos primeros años, de acuerdo con Georgia Budget and Policy Institute.

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