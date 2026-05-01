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El Salvador: ¿Cuáles son las reglas para transportar menores en motocicleta?

Las recientes reformas legales fomentan la protección de niños y adolescentes, enfatizando la prevención de accidentes y el cumplimiento de las regulaciones para salvaguardar la integridad de quienes viajan en esos vehículos

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Hombre con casco conduciendo motocicleta con una niña y una mujer sin casco en San Salvador. Fondo urbano con puestos de comida, carteles en español y un coche blanco.
El Salvador endurece las sanciones por transportar a más de dos personas en motocicleta para disminuir riesgos en la seguridad vial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En El Salvador, la seguridad vial sigue siendo un tema de alta relevancia, especialmente en lo que respecta al transporte de menores en motocicletas.

Las recientes reformas a la normativa de tránsito han puesto el foco en las condiciones y limitaciones para quienes circulan en este tipo de vehículos, con el objetivo de reducir los riesgos y proteger la vida de los usuarios más vulnerables.

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Las regulaciones establecen nuevas sanciones y enfatizan la importancia de cumplir con las medidas de seguridad, tanto para conductores como para pasajeros.

La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial prohíbe que más de dos personas viajen a bordo de una motocicleta, una práctica común en algunas zonas del país, pero que incrementa considerablemente el peligro en las vías públicas.

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El Viceministerio de Transporte (VMT) ha insistido en que transportar a menores en estas condiciones representa un riesgo elevado. “No es posible que se trasladen tres personas en una motocicleta, especialmente cuando se trasladan dos adultos y un menor de edad que está mucho más expuesto”, advirtió el titular de la institución, Nelson Reyes, en declaraciones recientes.

Una motocicleta azul con dos adultos y un niño en medio, todos con cascos, circula por una calle urbana. Hay tráfico y edificios desenfocados de fondo.
El Viceministerio de Transporte advierte que llevar niños en motocicleta eleva el peligro de accidentes graves por la vulnerabilidad de los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reformas más recientes endurecen las sanciones para quienes incumplan estas disposiciones.

Transportar a más de dos personas en una motocicleta, incluyendo niños, se considera una falta grave y puede derivar en una multa de $100.

Esta medida busca desincentivar una práctica que, según las autoridades, pone en peligro tanto a los menores como a los adultos involucrados. El Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial establece que la restricción se aplica en todo el territorio nacional y que la vigilancia se ha intensificado para garantizar su cumplimiento.

En cuanto a las medidas de seguridad, la normativa vigente exige que tanto el conductor como el pasajero utilicen casco protector homologado.

Además, la ley contempla la obligación de emplear dispositivos de seguridad adaptados a la edad y tamaño del menor, aunque la recomendación principal de las autoridades es evitar totalmente el traslado de niños en motocicletas debido a su vulnerabilidad en caso de accidente.

Personal de tránsito realiza un control vehicular en una de las principales avenidas de El Salvador, verificando documentación y cumplimiento de la normativa vial (Foto cortesía Secretaría de Prensa).
Personal de tránsito realiza un control vehicular en una de las principales avenidas de El Salvador, verificando documentación y cumplimiento de la normativa vial (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

El Viceministerio de Transporte ha realizado campañas de sensibilización para informar a la población sobre los riesgos y las consecuencias legales de no respetar estas reglas. Las autoridades reiteran que el objetivo principal es salvaguardar la vida de los menores y reducir los accidentes de tránsito relacionados con motocicletas, un medio de transporte ampliamente utilizado en todo el país.

Las medidas se enmarcan en una política de seguridad vial que busca proteger a los usuarios más frágiles y promover una cultura de respeto a las normas en las carreteras salvadoreñas.

Infracciones más comunes entre los motociclistas, según VMT

Un estudio presentado por el Fondo para la Atención de Víctimas de Tránsito (FONAT), en coordinación con el Viceministerio de Transporte (VMT), en 2024 reveló las infracciones más comunes entre los motociclistas en El Salvador.

Las estadísticas indican que ocho de cada diez motociclistas utilizan su celular mientras manejan o cargan objetos ajenos que les dificultan mantener el equilibrio durante su recorrido, lo que incrementa los riesgos de accidentes en las vías urbanas y rurales.

Infografía vertical: 'CAUSAS PRINCIPALES QUE PROVOCAN SINIESTROS DE MOTOCICLETA'. Muestra casco, gráfico con 5 causas y porcentajes. Incluye logos de Observatorio Nacional de Seguridad Vial y Gobierno de El Salvador.
Infografía que detalla las cinco principales causas de siniestros de motocicleta en El Salvador, destacando la distracción del conductor con un 24%, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1- El informe detalla que el 1.1% de los motociclistas son jóvenes entre 15 y 18 años, algunos de los cuales circulan incluso vistiendo su uniforme escolar. Para las autoridades, este grupo representa un potencial problema vial debido a la falta de experiencia y madurez al momento de conducir, en lo que va del año se han registrado al menos dos accidentes fatales involucrando a menores conduciendo motocicleta.

Por otra parte, el estudio “Los motociclistas que circulan en el AMSS” señala que solo el 5% de esta población son mujeres con licencia de conducir, poniendo de manifiesto la baja participación femenina en este segmento.

2- Respecto al número de pasajeros, el 0.73% de los motociclistas transporta tres o más personas en un solo viaje, aumentando la vulnerabilidad de todos los ocupantes. Aunque el 98.6% de los motociclistas usan casco, el 69.6% lo hace de forma inadecuada, ya sea llevándolo mal ajustado, sin abrochar o incluso en la mano, lo cual los expone a sufrir lesiones graves en caso de accidente.

Motociclistas con casco circulan entre autos y buses en avenida céntrica de Buenos Aires, con el Obelisco al fondo
Solo el 69% de los motociclistas salvadoreños cuenta con licencia oficial, dificultando el control y la seguridad en las carreteras del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3- El comportamiento en carretera también es motivo de preocupación. Ocho de cada diez motociclistas circulan entre automóviles en lo que las autoridades denominan “carriles imaginarios” o haciendo zigzag, una conducta que propicia colisiones y pone en riesgo a todos los actores viales. El estudio observacional indicó además que el 86.2% de los motociclistas mostró uno o más factores de distracción mientras manejaba, principalmente el uso del teléfono móvil o fumar durante la conducción.

4- El transporte de grandes cargas en motocicleta es otra infracción frecuente. Durante el período de estudio, las autoridades observaron a motociclistas trasladando objetos como bolsas, baldes e incluso escaleras, lo que puede provocar la pérdida de equilibrio y accidentes graves. El FONAT y el VMT también han señalado la importancia de utilizar calzado adecuado, ya que se han detectado conductores usando sandalias, crocs o tacones, lo cual no brinda la protección necesaria en caso de caída.

Infografía vertical sobre seguridad vial para motociclistas con ilustración central de motociclista en scooter y seis iconos que representan reglas de prevención.
Esta infografía moderna ilustra seis reglas básicas y consejos cruciales para que los motociclistas garanticen su seguridad y la de otros en la vía pública, promoviendo la prevención de accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5- La falta de documentación para conducir es otro problema relevante. Hasta el presente año, solo el 69% de los motociclistas cuenta con licencia para manejar, según datos del VMT. Esta situación incrementa los riesgos en las vías y complica el control para las autoridades de tránsito.

Las infracciones detectadas evidencian la necesidad de fortalecer la educación vial y la fiscalización en El Salvador. El cumplimiento de las normas, el uso adecuado del casco protector, el transporte seguro de menores y la obtención de la licencia correspondiente son pasos fundamentales para reducir los accidentes y proteger la vida de miles de motociclistas y sus familias en todo el país.

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