Trump anunció la eliminación de los aranceles al whisky escocés tras la visita del rey Carlos III a Washington

Trump anunció la eliminación de aranceles al whisky escocés tras la visita de Estado de Carlos III a Estados Unidos (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la eliminación de los aranceles al whisky escocés como gesto hacia el rey Carlos III tras la visita de Estado del monarca británico y la reina Camila a Washington.

“En honor a los Reyes de Reino Unido, quienes acaban de dejar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país, eliminaré los aranceles y restricciones al whisky relacionados con la capacidad de Escocia para colaborar con la Mancomunidad de Kentucky en la producción de whisky y bourbon, dos industrias muy importantes en Escocia y Kentucky”, detalló el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

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Esta medida implica que Estados Unidos dejará de aplicar un arancel del 10%, lo que había provocado una caída del 15% en las ventas al mercado estadounidense y pérdidas por 150 millones de libras esterlinas en el último año, según la Scotch Whisky Association.

La administración también dispuso el levantamiento de restricciones sobre la importación y exportación de materiales vinculados a la producción de bebidas espirituosas.

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Días atrás, el rey Carlos III resaltó ante el Congreso de Estados Unidos el “inquebrantable” vínculo entre ambos países y afirmó: “Respondimos juntos, como lo ha hecho nuestro pueblo durante más de un siglo, hombro con hombro, a través de dos guerras mundiales, la Guerra Fría, Afganistán y momentos que han definido nuestra seguridad compartida”.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, precisó que habrá acceso preferencial en derechos de aduana para el whisky del Reino Unido, sin detallar si la medida afecta solo a la bebida terminada o también a insumos.

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El representante comercial estadounidense ratificó que la medida beneficia directamente a la industria británica del whisky (REUTERS/Piroschka van de Wouw//File Photo)

El presidente recurrió a sus redes sociales para explicar públicamente los motivos detrás de su anuncio, vinculando la medida tanto a la relación bilateral como a la reciente visita de los monarcas.

“Esto se ha deseado durante mucho tiempo, dado el gran comercio entre ambos países, especialmente en lo que respecta a los barriles de madera. ¡Los Reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tenerlos a ambos en Estados Unidos”, afirmó Trump.

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La noticia fue celebrada por el gobierno británico y dirigentes escoceses. El primer ministro de Escocia, John Swinney, destacó que los empleos estaban en riesgo y que la decisión estabiliza un sector estratégico.

El primer ministro escocés, John Swinney, celebró la eliminación de los gravámenes al whisky como un éxito para la economía de Escocia (Reuters)

El director de estrategia de la Scotch Whisky Association, Graeme Littlejohn, puntualizó que los destiladores afrontaban un periodo de presión significativa y que la industria llevaba casi un año perdiendo cerca de 4 millones de libras semanales en exportaciones.

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Durante la visita, Carlos III pronunció un discurso ante el Congreso, el primero de un monarca británico desde 1991, en el que elogió la relación bilateral y el peso histórico de la colaboración entre Estados Unidos y Reino Unido.

La recepción oficial incluyó una cena de gala en la Casa Blanca, donde Trump recordó su vínculo personal con Escocia, país natal de su madre.

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La política arancelaria estadounidense utilizó en varias ocasiones los productos alcohólicos como instrumento de presión en negociaciones comerciales. El año pasado, Trump había amenazado con aplicar un arancel del 200% al vino europeo, aunque finalmente esa medida no se concretó y se eximió al corcho, en beneficio de Portugal.

(Con información de AP, EFE, Reuters y Europa Press)

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