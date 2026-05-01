La aerolínea Spirit Airlines se prepara para su cierre definitivo

La falta de un acuerdo para una inyección de 500 millones de dólares agrava la crisis de Spirit Airlines (REUTERS/Quinn Glabicki)

Spirit Airlines, la aerolínea de bajo coste que durante décadas revolucionó los viajes en Estados Unidos con su modelo de precios bajos y cobros por servicios adicionales, enfrenta la inminencia de su cierre tras el colapso de un intento de rescate financiero con la administración Trump.

La negociación, que buscaba una inyección de 500 millones de dólares para mantener las operaciones, terminó sin acuerdo, según fuentes cercanas al proceso. La expectativa de la compañía de asegurar estos fondos representaba su última esperanza para evitar la liquidación, mientras sus finanzas se deterioraban rápidamente y la presión de los inversores y acreedores aumentaba.

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El rescate negociado con la administración Trump contemplaba que el gobierno adquiriera hasta el 90% de la compañía reestructurada, un punto que generó el rechazo de varios tenedores de bonos. Estos acreedores consideraban que, de concretarse la quiebra, los términos del acuerdo los dejarían en una posición financiera aún más comprometida.

Además, algunos legisladores republicanos manifestaron su oposición a un salvataje gubernamental para Spirit, profundizando la incertidumbre sobre el destino de la aerolínea. El colapso de las conversaciones fue confirmado por publicaciones como The Wall Street Journal y Bloomberg, que señalaron la resistencia de grupos como Citadel y la falta de consenso entre los actores clave.

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A la crisis financiera se sumaron factores estructurales y coyunturales que erosionaron la viabilidad de Spirit Airlines. Entre los más influyentes se encuentran el aumento sostenido del precio del combustible para aviones, impulsado por la guerra en Irán, que amenazó con llevar el margen operativo proyectado de Spirit para 2026 de un negativo 7% a un negativo 20%.

La competencia feroz de las grandes aerolíneas, la caída de la demanda durante la pandemia de la COVID-19 y fallos graves en motores de la flota Airbus —en particular los suministrados por Pratt & Whitney— deterioraron la capacidad de respuesta de la empresa. Estos problemas técnicos dejaron en tierra a decenas de aviones desde 2023, reduciendo la operatividad y los ingresos.

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El colapso del rescate financiero negociado con la administración Trump frustra la última opción para salvar a Spirit Airlines (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El modelo de negocio basado en tarifas bajas y cobros por servicios complementarios, que alguna vez permitió a Spirit capturar una porción significativa del mercado, se vio desbordado ante la presión de costos y la saturación del mercado doméstico. El exceso de oferta tras la recuperación de la demanda post-pandemia impidió la recuperación de márgenes, mientras la empresa debía asumir costos crecientes en insumos y personal.

Frente al agravamiento de la situación, la dirección de Spirit Airlines implementó una serie de medidas internas orientadas a contener la crisis. Entre las acciones destacadas, la empresa presentó un plan de reestructuración tras su segunda bancarrota en menos de un año, con el objetivo de transformarse en una operadora más pequeña y eficiente.

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El plan incluía la reducción de la flota a entre 76 y 80 aviones, la concentración de operaciones en aeropuertos como Fort Lauderdale, Orlando, Detroit y Nueva York, y la disminución de la deuda total y obligaciones de arrendamiento de 7.400 millones de dólares a unos 2.000 millones. Además, la aerolínea recortó rutas, eliminó frecuencias poco rentables e introdujo cambios en su propuesta comercial, como la oferta de asientos más grandes y tarifas agrupadas para atraer a pasajeros dispuestos a gastar más.

Los sindicatos de pilotos y tripulantes de cabina, en un intento por sostener la viabilidad de la compañía, aceptaron concesiones contractuales importantes durante el último año. Sin embargo, la caída de ingresos superó cualquier ahorro conseguido mediante ajustes laborales. La falta de acceso a capital fresco, la imposibilidad de sumar un socio estratégico y la persistencia de los problemas técnicos y operativos impidieron que estas medidas internas se tradujeran en una recuperación sostenible.

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La posible liquidación de Spirit Airlines deja en vilo el futuro de más de 500 vuelos diarios en Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El impacto inmediato para los pasajeros y el mercado aéreo genera una ola de incertidumbre. Spirit, con más de 500 vuelos diarios a más de 60 destinos, especialmente en el sur y este de Estados Unidos, dejó a miles de viajeros habituales preocupados por sus reservas, créditos y programas de viajero frecuente.

Algunos pasajeros, como Ken Pryor y Jorvan Jonbaptist, expresaron su inquietud ante la posibilidad de perder puntos acumulados o la interrupción de planes de viaje. La experiencia previa con otras aerolíneas sugiere que compañías rivales podrían ofrecer boletos gratuitos o con descuento a los afectados, aunque el alcance de estas soluciones queda por verse.

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En términos de mercado, la liquidación de Spirit Airlines implicaría una reducción significativa de la competencia en el segmento de bajo coste. El desplome de las acciones de Spirit —que llegaron a caer hasta un 74% tras la noticia— contrastó con el aumento de valor de aerolíneas rivales como JetBlue Airways y Frontier Group Holdings, que podrían absorber parte de la demanda y la infraestructura de Spirit.

En los últimos años, la evolución operativa y financiera de Spirit estuvo marcada por una caída sostenida en el número de vuelos, ingresos y utilidades. En abril de 2026, la aerolínea realizó unos 12.000 vuelos, menos de la mitad de los cerca de 25.000 que operaba dos años antes.

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La última vez que registró ganancias anuales fue en 2019; desde entonces, acumuló pérdidas por varios miles de millones de dólares. Tras salir de la primera bancarrota en marzo de 2025, la empresa volvió a solicitar protección bajo el Capítulo 11 en agosto del mismo año, al perder más de 257 millones de dólares en pocos meses. La fragilidad era evidente: en diciembre de 2024, Spirit proyectaba una utilidad neta de 252 millones, pero debió reconocer una pérdida mayor a la esperada.

Por último, los obstáculos judiciales y técnicos agravaron la crisis. El intento de venta a JetBlue Airways fue bloqueado por un tribunal federal por razones antimonopolio, frustrando la posibilidad de una alianza estratégica que hubiera aportado capital y escala. Previamente, Spirit había rechazado una oferta de fusión de Frontier en 2022, apostando por el acuerdo con JetBlue que finalmente no prosperó. Los constantes problemas con los motores Pratt & Whitney, la imposibilidad de estabilizar operaciones y el deterioro de la posición financiera configuraron el escenario para una liquidación inminente, que según medios como Bloomberg y The Wall Street Journal, podría concretarse en los próximos días.

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