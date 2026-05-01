Corte Suprema dividida sobre el fin de protecciones a la deportación para haitianos

La Corte Suprema de Estados Unidos analiza si el gobierno puede revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350.000 haitianos (AP)

El futuro de cerca de 350.000 haitianos en Estados Unidos quedó en suspenso tras el debate en la Corte Suprema sobre la posible revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que ha permitido a decenas de miles de personas vivir y trabajar legalmente en el país. El pasado 29 de abril, los magistrados escucharon argumentos clave sobre si el gobierno puede retirar estas protecciones, y la votación que se avecina amenaza con transformar la vida de comunidades que desde hace años enfrentan la inestabilidad y la violencia en Haití.

Detrás de la batalla legal subyace la persistente fragilidad de la situación haitiana. Informes recientes de Human Rights Watch y el Departamento de Estado documentan el aumento de la violencia, el hambre y la crisis institucional, condiciones que llevaron a la administración de Barack Obama a otorgar el TPS a los haitianos tras el terremoto de 2010. Sin embargo, bajo la presidencia de Donald Trump, el programa fue cancelado y solo fue restaurado temporalmente bajo el mandato de Joe Biden, con una nueva fecha de extinción prevista para septiembre de 2025. La decisión de la Corte Suprema determinará si miles de familias haitianas podrán permanecer en Estados Unidos o si enfrentarán la deportación en medio de una crisis humanitaria en su país de origen.

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Debate en la Corte Suprema sobre la revocación del TPS para haitianos y sirios en Estados Unidos

El futuro migratorio de miles de haitianos depende de la interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad sobre el TPS (REUTERS/Nathan Howard)

El caso, discutido bajo los nombres de Trump contra Miot y Mullin contra Doe, reunió a los magistrados para analizar hasta dónde pueden llegar los tribunales al revisar la decisión del gobierno de revocar el TPS. El centro del debate fue la interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual otorga al poder ejecutivo la autoridad para conceder o retirar este estatus especial, pero cuya redacción prohíbe literalmente la revisión judicial de las decisiones de designación, revocación o prórroga del TPS.

Durante la audiencia, algunos jueces expresaron dudas sobre si la ley realmente impide que los tribunales revisen el proceso de toma de decisiones del Ejecutivo. La jueza Sonia Sotomayor llegó a cuestionar si esta interpretación dejaría sin sentido el propósito mismo del marco legal. Por el contrario, el juez Samuel Alito se inclinó hacia la postura del gobierno, sugiriendo que la palabra “determinación”, utilizada en la ley, debía entenderse en su sentido común y no como un término técnico sujeto a interpretación judicial.

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Antecedentes del Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos y sirios

El TPS para haitianos fue otorgado después del terremoto de 2010 debido a la violencia, el hambre y la crisis institucional en Haití (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

El TPS fue concedido a los haitianos en 2010 tras uno de los terremotos más devastadores de su historia y a los sirios en 2012, en el contexto de la guerra civil y el colapso del Estado. Ambos países presentaban condiciones extremas de inseguridad e inestabilidad, lo que justificó que la administración Obama les otorgara protección temporal ante la imposibilidad de regresar sin poner en riesgo sus vidas.

Sin embargo, el panorama político alteró la vigencia de estas protecciones. La primera administración Trump decidió poner fin al TPS para los haitianos y, más recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la extinción del TPS para los sirios tras la caída del régimen de Assad en 2024, argumentando que los avances con un gobierno de transición y las dificultades para investigar a los sirios justificaban la medida.

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Argumentos legales y posiciones de los magistrados en la audiencia

La decisión de la Corte Suprema sobre el TPS podría llevar a la deportación de familias haitianas establecidas en EE. UU. desde hace años (REUTERS/Jonathan Ernst)

El debate legal se centró en un artículo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que impide la revisión judicial de la designación o revocación del TPS. El Departamento de Justicia, representado por D. John Sauer, defendió que el presidente tiene un margen de maniobra considerable en política migratoria, citando precedentes como el caso Trump contra Hawái, donde se avaló la prohibición de viajes desde países considerados peligrosos.

El presidente de la Corte, John Roberts, señaló que el TPS afecta a personas que ya se encuentran en el país, diferenciándolo de la prohibición de entrada a extranjeros. El abogado Ahilan Arulanantham, defensor de los sirios, sostuvo que el contexto debía guiar la interpretación de la palabra “determinación”, mientras que el abogado de los haitianos, Geoffrey M. Pipoly, alegó que la decisión de revocar el TPS para Haití estuvo motivada por animadversión racial, apoyándose en declaraciones públicas y opiniones judiciales previas.

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Impacto potencial de la decisión en la comunidad haitiana

La cancelación del TPS supondría la pérdida inmediata del permiso de residencia y trabajo para cerca de 350.000 haitianos, muchos de los cuales llevan años establecidos en Estados Unidos. Esto afectaría directamente a familias, trabajadores y profesionales que contribuyen a la economía y la vida social del país, en un contexto en el que los vuelos comerciales a Haití están suspendidos y persiste el nivel máximo de alerta de seguridad.

Historia de las políticas migratorias estadounidenses hacia Haití

Las políticas migratorias hacia los haitianos han estado marcadas por la exclusión y la estigmatización. Desde el siglo XIX, el gobierno estadounidense tardó décadas en reconocer la independencia de Haití. En tiempos recientes, la administración Reagan destacó por la intercepción de refugiados haitianos en el mar y su traslado a centros de detención en Florida y Guantánamo. Bajo Obama y Biden, se implementaron controles como la política de “metering” en la frontera mexicana, obligando a familias haitianas a permanecer en campamentos precarios.

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Reacciones y voces de la diáspora haitiana frente al posible fin del TPS

La comunidad haitiana en Estados Unidos ha respondido con preocupación y movilización. Líderes y beneficiarios del TPS subrayan que las condiciones en Haití no justifican una deportación masiva y denuncian prejuicios raciales en las decisiones de la administración Trump. Organizaciones y voceros como Renold Julien y Evan Auguste insisten en el valor social, educativo y profesional de los haitianos en la sociedad estadounidense, mientras enfrentan la incertidumbre ante un “efecto yo-yo” generado por la inestabilidad de las políticas migratorias.

Miles de migrantes haitianos emprenden largos desplazamientos en México en busca de refugio ante la inestabilidad persistente en su país (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Actualidad de los desplazamientos y travesía de migrantes haitianos

El flujo migratorio haitiano continúa. En Tapachula, México, se documentó el paso de cerca de 2.000 haitianos organizados para recorrer más de 1.100 km rumbo a Ciudad de México o Canadá. Las imágenes muestran las dificultades del trayecto: personas con ponchos de plástico y pertenencias en bolsas, desafiando la adversidad para buscar una oportunidad lejos de la crisis en su país natal.

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