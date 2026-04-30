Estados Unidos

Qué consecuencias traerá la falta de estacionamientos durante el Mundial en Los Ángeles para los asistentes a los partidos

La escasez de espacios de estacionamiento genera preocupación entre los fanáticos y plantea desafíos logísticos en la organización de los eventos deportivos más importantes del año en la ciudad

Guardar
La organización del Mundial en Los Ángeles presenta un modelo innovador de acceso al SoFi Stadium ante la falta de estacionamientos tradicionales (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
La organización del Mundial en Los Ángeles presenta un modelo innovador de acceso al SoFi Stadium ante la falta de estacionamientos tradicionales (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

La organización del Mundial en Los Ángeles enfrenta un desafío logístico clave: la ausencia de estacionamientos en las inmediaciones del SoFi Stadium y en otros puntos estratégicos de la ciudad.

Para los asistentes, esto supondrá una experiencia completamente distinta respecto a otras sedes recientes del torneo, donde los precios de aparcamiento y transporte privado alcanzaron cifras inéditas.

PUBLICIDAD

En ciudades como Kansas City, el aparcamiento puede costar hasta USD 900 según el partido y la ubicación. En Los Ángeles, la situación será radicalmente diferente.

La principal consecuencia será la necesidad de depender casi por completo del transporte público y de los servicios de lanzaderas especiales que operará LA Metro.

PUBLICIDAD

El modelo de acceso al estadio de Inglewood se basará en una combinación de líneas de autobús y tren, con un costo de solo USD 1,75 desde lugares tan distantes como Claremont o Simi Valley.

Tren blanco y amarillo de LA Metro con logo 'M' en estación de Los Ángeles. Fans con bufandas abordan bajo señal 'SoFi Stadium' y mapas de ruta.
Las tarifas del transporte público para acceder al Mundial en Los Ángeles serán de USD 1,75, manteniéndose sin aumentos en comparación con otros eventos masivos en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tarifa se mantiene idéntica a cualquier otro día del año, una excepción en un contexto donde en el resto de Estados Unidos los precios aumentan para eventos de gran envergadura.

La agencia de transporte LA Metro, la segunda más grande del país, ha planificado la operación durante meses. Es consciente de que la escasez de estacionamientos y el tráfico habitual pueden dificultar la experiencia de los aficionados.

El rol de LA Metro y la estrategia de movilidad para el Mundial

LA Metro añadirá 300 autobuses adicionales a su flota y habilitará nueve rutas directas al estadio y a las zonas de aficionados.

Además, se abrirán nueve puntos de estacionamiento remoto en Los Ángeles y en el condado de Orange. Quienes reserven estacionamiento en estos puntos, con precios entre USD 59 y USD 102 para el partido inaugural, podrán acceder al transporte al estadio de manera gratuita para todos los ocupantes del vehículo.

La colaboración con once agencias de transporte regional aportará cerca de 200 autobuses extra, reforzando la capacidad operativa durante los días del evento.

Estacionamiento exterior soleado con personas y autobuses azules LA Metro alineados con destino "SoFi Stadium". Empleados con chalecos naranjas guían a los asistentes.
La movilidad durante el Mundial en Los Ángeles cuenta con más de USD 9,6 millones de financiamiento extra para reforzar la infraestructura de transporte público y medidas de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan de contingencia considera una presencia reforzada de agentes de seguridad, la instalación de baños portátiles y puestos de hidratación para facilitar la espera y el tránsito de los asistentes.

Las autoridades implementarán sistemas de reserva anticipada y recomendaciones específicas para evitar aglomeraciones y retrasos, dada la cantidad de público prevista y la coincidencia de cinco de los ocho partidos en el SoFi Stadium con el horario del mediodía, en plena hora punta de la ciudad.

La experiencia previa de LA Metro durante eventos multitudinarios, como el recital de Taylor Swift en 2023, evidenció la eficacia de ampliar el servicio y sumar rutas de lanzadera: en esa ocasión, el uso del transporte público creció un 25% y el tráfico en los accesos al estadio disminuyó notablemente.

Este modelo será replicado para la cita mundialista y servirá de base para los Juegos Olímpicos 2028 y otros eventos de gran escala en la región.

Qué pasará con los asistentes: cambios en la experiencia y desafíos

La falta de estacionamiento directo en el estadio obligará a la mayoría de los aficionados a planificar su viaje con más antelación y a familiarizarse con los sistemas de transporte público.

Los asistentes deberán dejar su automóvil en zonas habilitadas fuera del entorno inmediato del estadio y completar el trayecto en autobuses lanzadera programados.

Para quienes están acostumbrados a llegar en su propio vehículo y aparcar cerca, la experiencia será muy distinta: tendrán que compartir auto o agruparse para reducir costos, reservar estacionamiento con anticipación y prever tiempos de traslado más extensos.

Los asistentes al Mundial en el SoFi Stadium deberán utilizar principalmente transporte público y lanzaderas debido a la escasez de aparcamiento cercano (REUTERS/Daniel Cole)
Los asistentes al Mundial en el SoFi Stadium deberán utilizar principalmente transporte público y lanzaderas debido a la escasez de aparcamiento cercano (REUTERS/Daniel Cole)

Las autoridades prevén que, si no se planifica el viaje con suficiente antelación, podrían surgir largas filas y demoras. En cambio, quienes elijan el transporte colectivo disfrutarán de tarifas bajas y acceso garantizado, aunque con menor flexibilidad que en otros eventos deportivos.

La recomendación oficial es organizar el viaje con anticipación, utilizar las rutas directas de LA Metro y consultar en tiempo real la disponibilidad de plazas en los estacionamientos remotos.

Qué consecuencias tendrá la falta de estacionamientos durante el Mundial

La escasez de estacionamientos tradicionales en Los Ángeles obligará a los asistentes al Mundial a utilizar mayoritariamente el transporte público y las lanzaderas para llegar al estadio.

Aquellos que no reserven plaza en los aparcamientos remotos y no se adapten al sistema podrían enfrentar largas filas, traslados más lentos y menor flexibilidad; quienes sigan las recomendaciones de LA Metro tendrán acceso a tarifas bajas, estacionamiento garantizado y un traslado directo, aunque menos personalizado que en otros destinos del torneo.

Este cambio en la movilidad busca evitar los elevados costos y complicaciones vistos en otras sedes.

La falta de estacionamientos directos en el SoFi Stadium obligará a los aficionados a organizar su viaje con antelación y familiarizarse con el sistema de reservas y rutas de LA Metro (REUTERS/Daniel Cole)
La falta de estacionamientos directos en el SoFi Stadium obligará a los aficionados a organizar su viaje con antelación y familiarizarse con el sistema de reservas y rutas de LA Metro (REUTERS/Daniel Cole)

Preparación, contingencias y lecciones para futuros eventos

La estrategia de movilidad para el Mundial en Los Ángeles ha contado con financiación extra —más de USD 9,6 millones asignados a LA Metro— y el trabajo conjunto de agencias estatales y federales para mantener tarifas accesibles y reforzar la infraestructura de transporte.

Las autoridades reconocen que, incluso con toda la preparación, será clave contar con planes alternativos para responder a imprevistos y cambios de último momento, como posibles interrupciones en el servicio o picos de demanda inesperados.

La experiencia de Los Ángeles podría sentar un precedente para futuros eventos internacionales en ciudades con limitaciones similares.

Los organizadores subrayan la importancia de la reserva anticipada y la adaptación de los asistentes a los sistemas de transporte público, señalando que una movilidad eficiente y planificada será determinante para el éxito de acontecimientos deportivos de gran escala.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasMundial 2026Los ÁngelesMovilidad UrbanaTransporte Público

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comisión legislativa en Honduras llama a pruebas psicométricas a aspirantes del Tribunal de Justicia Electoral

De momento las pruebas se realizarán todo el día y posteriormente conocer los resultados

Comisión legislativa en Honduras llama a pruebas psicométricas a aspirantes del Tribunal de Justicia Electoral

423 mil personas, víctimas del desplazamiento interno en Honduras según nueva encuesta oficial

La Encuesta Permanente de Hogares incorpora por primera vez indicadores oficiales sobre desplazamiento forzado en la estadística nacional de Honduras

423 mil personas, víctimas del desplazamiento interno en Honduras según nueva encuesta oficial

Sexta ejecución en Florida en 2026: un hombre será ajusticiado por el homicidio de su sobrina política

El recluso, condenado por el asesinato de una menor de trece años, enfrenta la pena máxima conforme al fallo judicial dictado en el estado

Sexta ejecución en Florida en 2026: un hombre será ajusticiado por el homicidio de su sobrina política

Metrolink mantiene reducción del 20 % en seis líneas principales de California sin fecha de restablecimiento

La agencia ferroviaria extiende los recortes en el sur del estado por falta de repuestos y déficit financiero, priorizando rutas clave mientras miles de usuarios enfrentan incertidumbre sobre la normalización del servicio

Metrolink mantiene reducción del 20 % en seis líneas principales de California sin fecha de restablecimiento

Estados Unidos denunció ante la ONU que Rusia y China facilitan el incumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte

Washington advirtió que la falta de control independiente incrementa el riesgo de evasión de restricciones por parte de Piongyang

Estados Unidos denunció ante la ONU que Rusia y China facilitan el incumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte

TECNO

¿Quién tenía el coeficiente intelectual más alto? Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Albert Einstein

¿Quién tenía el coeficiente intelectual más alto? Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Albert Einstein

Humano o IA: así es la nueva insignia de verificación a artistas reales en Spotify

Este es el dispositivo sin cables que asegura una limpieza más efectiva que la escoba

Qué es la computación en la nube y por qué se está volviendo importante para Google

Gemini te ahorrará tiempo con esta nueva función gratis: documentos como le pidas

ENTRETENIMIENTO

De Harvard a NBC: quiénes son y a qué se dedican los 4 hijos de Michael J. Fox y Tracy Pollan

De Harvard a NBC: quiénes son y a qué se dedican los 4 hijos de Michael J. Fox y Tracy Pollan

Britney Spears es acusada formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol

De ídolos vampíricos a estar al borde de la quiebra: la dura revelación de Ian Somerhalder y Nikki Reed

Michael Caine reveló por qué nunca actuó en un western y la razón sorprendió a los fanáticos

Resurge polémica entrevista de Jay Kay, vocalista de Jamiroquai, sobre su ruptura con Winona Ryder: “Tiene unos pechos enormes”

MUNDO

El ejército ucraniano regula los relevos en el frente ante la crisis de abastecimiento y el agotamiento de las tropas

El ejército ucraniano regula los relevos en el frente ante la crisis de abastecimiento y el agotamiento de las tropas

La ONU advirtió que el bloqueo del estrecho de Ormuz podría empujar al mundo a una recesión mientras las negociaciones siguen sin avanzar

Los fiscales del Vaticano insisten en restringir acceso a pruebas clave en el juicio por inversiones

Zelensky cuestionó la tregua rusa del 9 de mayo como un “engaño táctico” para proteger el desfile de Moscú

Por qué la interacción entre murciélagos y turistas en la Cueva de la Pitón en Uganda eleva el riesgo de brotes de un letal virus