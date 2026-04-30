Qué consecuencias traerá la falta de estacionamientos durante el Mundial en Los Ángeles para los asistentes a los partidos

La organización del Mundial en Los Ángeles presenta un modelo innovador de acceso al SoFi Stadium ante la falta de estacionamientos tradicionales (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

La organización del Mundial en Los Ángeles enfrenta un desafío logístico clave: la ausencia de estacionamientos en las inmediaciones del SoFi Stadium y en otros puntos estratégicos de la ciudad.

Para los asistentes, esto supondrá una experiencia completamente distinta respecto a otras sedes recientes del torneo, donde los precios de aparcamiento y transporte privado alcanzaron cifras inéditas.

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En ciudades como Kansas City, el aparcamiento puede costar hasta USD 900 según el partido y la ubicación. En Los Ángeles, la situación será radicalmente diferente.

La principal consecuencia será la necesidad de depender casi por completo del transporte público y de los servicios de lanzaderas especiales que operará LA Metro.

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El modelo de acceso al estadio de Inglewood se basará en una combinación de líneas de autobús y tren, con un costo de solo USD 1,75 desde lugares tan distantes como Claremont o Simi Valley.

Las tarifas del transporte público para acceder al Mundial en Los Ángeles serán de USD 1,75, manteniéndose sin aumentos en comparación con otros eventos masivos en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tarifa se mantiene idéntica a cualquier otro día del año, una excepción en un contexto donde en el resto de Estados Unidos los precios aumentan para eventos de gran envergadura.

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La agencia de transporte LA Metro, la segunda más grande del país, ha planificado la operación durante meses. Es consciente de que la escasez de estacionamientos y el tráfico habitual pueden dificultar la experiencia de los aficionados.

El rol de LA Metro y la estrategia de movilidad para el Mundial

LA Metro añadirá 300 autobuses adicionales a su flota y habilitará nueve rutas directas al estadio y a las zonas de aficionados.

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Además, se abrirán nueve puntos de estacionamiento remoto en Los Ángeles y en el condado de Orange. Quienes reserven estacionamiento en estos puntos, con precios entre USD 59 y USD 102 para el partido inaugural, podrán acceder al transporte al estadio de manera gratuita para todos los ocupantes del vehículo.

La colaboración con once agencias de transporte regional aportará cerca de 200 autobuses extra, reforzando la capacidad operativa durante los días del evento.

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La movilidad durante el Mundial en Los Ángeles cuenta con más de USD 9,6 millones de financiamiento extra para reforzar la infraestructura de transporte público y medidas de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan de contingencia considera una presencia reforzada de agentes de seguridad, la instalación de baños portátiles y puestos de hidratación para facilitar la espera y el tránsito de los asistentes.

Las autoridades implementarán sistemas de reserva anticipada y recomendaciones específicas para evitar aglomeraciones y retrasos, dada la cantidad de público prevista y la coincidencia de cinco de los ocho partidos en el SoFi Stadium con el horario del mediodía, en plena hora punta de la ciudad.

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La experiencia previa de LA Metro durante eventos multitudinarios, como el recital de Taylor Swift en 2023, evidenció la eficacia de ampliar el servicio y sumar rutas de lanzadera: en esa ocasión, el uso del transporte público creció un 25% y el tráfico en los accesos al estadio disminuyó notablemente.

Este modelo será replicado para la cita mundialista y servirá de base para los Juegos Olímpicos 2028 y otros eventos de gran escala en la región.

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Qué pasará con los asistentes: cambios en la experiencia y desafíos

La falta de estacionamiento directo en el estadio obligará a la mayoría de los aficionados a planificar su viaje con más antelación y a familiarizarse con los sistemas de transporte público.

Los asistentes deberán dejar su automóvil en zonas habilitadas fuera del entorno inmediato del estadio y completar el trayecto en autobuses lanzadera programados.

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Para quienes están acostumbrados a llegar en su propio vehículo y aparcar cerca, la experiencia será muy distinta: tendrán que compartir auto o agruparse para reducir costos, reservar estacionamiento con anticipación y prever tiempos de traslado más extensos.

Los asistentes al Mundial en el SoFi Stadium deberán utilizar principalmente transporte público y lanzaderas debido a la escasez de aparcamiento cercano (REUTERS/Daniel Cole)

Las autoridades prevén que, si no se planifica el viaje con suficiente antelación, podrían surgir largas filas y demoras. En cambio, quienes elijan el transporte colectivo disfrutarán de tarifas bajas y acceso garantizado, aunque con menor flexibilidad que en otros eventos deportivos.

La recomendación oficial es organizar el viaje con anticipación, utilizar las rutas directas de LA Metro y consultar en tiempo real la disponibilidad de plazas en los estacionamientos remotos.

Qué consecuencias tendrá la falta de estacionamientos durante el Mundial

La escasez de estacionamientos tradicionales en Los Ángeles obligará a los asistentes al Mundial a utilizar mayoritariamente el transporte público y las lanzaderas para llegar al estadio.

Aquellos que no reserven plaza en los aparcamientos remotos y no se adapten al sistema podrían enfrentar largas filas, traslados más lentos y menor flexibilidad; quienes sigan las recomendaciones de LA Metro tendrán acceso a tarifas bajas, estacionamiento garantizado y un traslado directo, aunque menos personalizado que en otros destinos del torneo.

Este cambio en la movilidad busca evitar los elevados costos y complicaciones vistos en otras sedes.

La falta de estacionamientos directos en el SoFi Stadium obligará a los aficionados a organizar su viaje con antelación y familiarizarse con el sistema de reservas y rutas de LA Metro (REUTERS/Daniel Cole)

Preparación, contingencias y lecciones para futuros eventos

La estrategia de movilidad para el Mundial en Los Ángeles ha contado con financiación extra —más de USD 9,6 millones asignados a LA Metro— y el trabajo conjunto de agencias estatales y federales para mantener tarifas accesibles y reforzar la infraestructura de transporte.

Las autoridades reconocen que, incluso con toda la preparación, será clave contar con planes alternativos para responder a imprevistos y cambios de último momento, como posibles interrupciones en el servicio o picos de demanda inesperados.

La experiencia de Los Ángeles podría sentar un precedente para futuros eventos internacionales en ciudades con limitaciones similares.

Los organizadores subrayan la importancia de la reserva anticipada y la adaptación de los asistentes a los sistemas de transporte público, señalando que una movilidad eficiente y planificada será determinante para el éxito de acontecimientos deportivos de gran escala.