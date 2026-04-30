Estados Unidos

Guardería gratuita para empleados municipales en Nueva York: cómo inscribirse en el programa “The Little Apple”

La iniciativa del alcalde Mandani busca aliviar el gasto de cuidado infantil de los empleados públicos con un nuevo centro gratuito y con cupo limitado, cuya inscripción ya está habilitada

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Vista amplia de un aula de guardería luminosa con niños jugando, dos adultos, mobiliario colorido, cunas, y el logo 'The Little Apple' en la pared.
El programa funcionará en el Edificio David N. Dinkins. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oficina de la alcaldía de Nueva York, encabezada por Zohra Mandani, anunció la apertura de inscripciones para “The Little Apple”, un programa piloto de cuidado infantil gratuito destinado a empleados municipales.

A través de un comunicado oficial, Mandani aseguró que la iniciativa apunta a aliviar el costo del cuidado de niños para familias trabajadoras, con un ahorro estimado de más de 20.000 dólares anuales.

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Un espacio dentro del Edificio Municipal

El programa funcionará en el Edificio David N. Dinkins, donde se está llevando adelante una renovación de 10 millones de dólares para la construcción de una guardería.

El espacio contará con:

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  • Una superficie de 371 metros cuadrados
  • Capacidad para 40 niños
  • Atención a menores de entre 6 semanas y 3 años

El centro estará ubicado en la planta baja de la Torre Norte y operará todo el año, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 18:00. La obra tiene fecha estimada de finalización para el otoño de 2026.

Un aula de guardería moderna y luminosa con niños pequeños y dos adultos. En la pared, el logo de 'The Little Apple' y paneles coloridos. Hay estanterías y grandes ventanales.
Niños pequeños juegan y son atendidos por adultos en un aula luminosa y colorida del programa The Little Apple, equipada con mobiliario infantil y grandes ventanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inscripción y proceso de selección

Las familias interesadas ya pueden postularse a través del sitio web oficial del programa. El proceso contempla:

  • Una única solicitud por familia (con posibilidad de incluir más de un hijo)
  • Confirmación por correo electrónico tras completar el formulario
  • Revisión de bandejas de spam o promociones para evitar perder notificaciones

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 15 de mayo de 2026.

La selección de beneficiarios se realizará mediante un sorteo aleatorio, mientras que quienes no resulten elegidos serán incluidos en una lista de espera. Las notificaciones están previstas para el mes de junio.

Un aula espaciosa con grandes ventanales, niños pequeños jugando, dos adultos supervisando, mobiliario infantil colorido y un gran cartel con el logo 'The Little Apple'.
El centro estará ubicado en la planta baja de la Torre Norte y operará todo el año, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 18:00. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para acceder

Para participar del programa, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

  • Ser empleado municipal a tiempo completo o del DCAS con lugar de trabajo en 1 Centre Street
  • Ser padre, madre o tutor legal de un niño que:
  • Tenga al menos 6 semanas al 1 de septiembre de 2026
  • No supere los 3 años al 31 de diciembre de 2026
  • Aceptar participar en una evaluación del programa piloto

Declaraciones del Alcalde Mandani

El alcalde Mandani aseguró que “los dedicados servidores públicos que mantienen esta ciudad en funcionamiento merecen un servicio de cuidado infantil gratuito y de alta calidad que se adapte a sus apretadas agendas; eso es precisamente lo que ofrecerá ‘The Little Apple’”.

“Esperamos que este centro sirva de modelo para el buen funcionamiento del gobierno municipal, donde un buen comienzo para los niños más adorables de Nueva York sea una garantía y no un lujo. Hacemos un llamado a todos los empleados de DCAS y 1 Centre para que soliciten plaza hoy mismo: ¡los niños de 6 semanas a 3 años pueden participar!“, manifestó Mandani.

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