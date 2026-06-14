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Las cinco pinturas de David Hockney que cambiaron el termómetro del arte contemporáneo en subastas

Ventas en Nueva York y Londres registraron cifras históricas para el pintor, con adjudicaciones que van desde 29,9 hasta 49,5 millones de dólares y un pico de 90,3

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La muerte de David Hockney reactiva el interés por su legado y su impacto en el mercado internacional del arte contemporáneo (Crédito: Europa Press)
La muerte de David Hockney reactiva el interés por su legado y su impacto en el mercado internacional del arte contemporáneo (Crédito: Europa Press)

El mundo del arte lamenta la muerte de David Hockney, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo, fallecido el 11 de junio de 2026 a los 88 años en Londres.

Reconocido por su innovación técnica y su papel pionero en la representación de la diversidad sexual y el paisaje, su legado artístico recobra gran fuerza tras su partida, con el mercado internacional revalorizando sus obras más codiciadas, tal como informa ARTnews.

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Las subastas de Sotheby’s, Phillips y Christie’s marcan la escala de precios de las obras más codiciadas de David Hockney (Photo by Don EMMERT / AFP)
Las subastas de Sotheby’s, Phillips y Christie’s marcan la escala de precios de las obras más codiciadas de David Hockney (Photo by Don EMMERT / AFP)

Las obras más caras de David Hockney vendidas en subasta figuran entre las piezas más valoradas del arte contemporáneo, según el medio citado.

Estas pinturas, adjudicadas en casas internacionales como Sotheby’s, Phillips y Christie’s, han alcanzado desde decenas hasta más de USD 90 millones y reflejan tanto la importancia histórica como el atractivo sostenido del artista para coleccionistas y museos en todo el mundo.

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1. “The Splash” de David Hockney, una de las obras más buscadas en subasta

“The Splash” se consolida como una pieza clave de la serie de piscinas y eleva su cotización con un remate histórico. REUTERS/Toby Melville NO RESALES. NO ARCHIVES
“The Splash” se consolida como una pieza clave de la serie de piscinas y eleva su cotización con un remate histórico. REUTERS/Toby Melville NO RESALES. NO ARCHIVES

The Splash (1966) fue vendida en 2020 en Sotheby’s Londres por £23,2 millones (USD 29,9 millones), según el medio. La obra, de 1,8 x 1,8 metros, es considerada una compañera de la célebre A Bigger Splash (1967), conservada en la Tate Britain.

Esta venta superó con creces el anterior récord de £2,9 millones (USD 5,4 millones) logrado en 2006, también en Sotheby’s Londres. Solo existe otra pintura de la serie, A Little Splash (1966), que sigue en una colección privada y no ha sido subastada públicamente.

2. “Nichols Canyon”, el paisaje que elevó el valor de Hockney

“Nichols Canyon” destaca como el paisaje de mayor valor en las ventas más altas del artista en subasta. REUTERS/Simon Dawson
“Nichols Canyon” destaca como el paisaje de mayor valor en las ventas más altas del artista en subasta. REUTERS/Simon Dawson

En diciembre de 2020, Nichols Canyon (1980) fue adjudicada en Phillips Nueva York por USD 41 millones, superando la estimación previa de $35 millones. De acuerdo con ARTnews, esta obra monumental de 2,13 x 1,52 metros es una de las dos grandes composiciones que Hockney realizó ese año.

Destaca por ser el único paisaje auténtico entre las ventas más altas del artista en subasta. Nichols Canyon integró la retrospectiva de Hockney en el LACMA en 1988 y la muestra internacional 2017-2018 en la Tate Britain, el Centre Pompidou y el Metropolitan Museum of Art, lo que refuerza su papel central en el catálogo del pintor británico.

3. “Christopher Isherwood y Don Bachardy”, el doble retrato icónico

Pintura de dos hombres sentados en sillas de mimbre, separados por una mesa con frutas y libros, con una gran ventana de persianas azules al fondo
“Christopher Isherwood and Don Bachardy” entra en la élite del mercado con una adjudicación de 44,4 millones de dólares.

Christopher Isherwood and Don Bachardy (1968) es uno de los dobles retratos más célebres de Hockney y alcanzó USD 44,4 millones en Christie’s Nueva York en noviembre de 2023.

Se trata de la primera obra doble de este tipo en su carrera, y ha estado presente en exposiciones recientes, entre ellas David Hockney 25 en la Fondation Louis Vuitton y la muestra itinerante de 2017-2018.

El crítico Michael Cirigliano II, citado por el medio, subrayó la “perspectiva seminal” y la representación “sin concesiones” de la diversidad sexual en este retrato, que establece una interacción entre los dos protagonistas y quien lo observa. La propiedad permaneció sin cambios desde 1985 hasta su venta.

4. “Henry Geldzahler y Christopher Scott”, récord europeo para Hockney

Pintura muestra a un hombre barbudo sentado en un sofá rosa y otro hombre de pie con gabardina. Detrás, una ventana con edificios urbanos y un cielo claro
“Henry Geldzahler and Christopher Scott” fija un récord europeo para David Hockney en Christie’s Londres.

En marzo de 2019, Henry Geldzahler and Christopher Scott (1969) estableció un récord europeo al ser adjudicada en Christie’s Londres por £37,7 millones (USD 49,5 millones). El vendedor fue Barney A. Ebsworth, ejecutivo del sector turístico fallecido en 2018.

El retrato atrajo la atención de cuatro pujadores, y la obra fue considerada “más importante” que los retratos de piscinas de Hockney, según expertos citados por ARTnews.

El cuadro representa a Geldzahler, curador de arte del siglo XX en el Metropolitan Museum of Art, junto a Scott, también pintor y pareja de Geldzahler en ese momento.

5. “Portrait of an Artist”, la obra que rompió el récord mundial en subasta

“Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” alcanza 90,3 millones de dólares y define un hito para el arte contemporáneo. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
“Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” alcanza 90,3 millones de dólares y define un hito para el arte contemporáneo. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) (1972) se adjudicó en 2018 en Christie’s Nueva York por USD 90,3 millones. Esta cifra estableció un récord en su momento para un artista vivo en una subasta internacional, según el meido citado.

La pintura, de 2,13 x 3,05 metros, muestra a una figura de pie junto a una piscina mirando a otra persona nadando bajo el agua. Formó parte de una gira de retrospectivas en museos emblemáticos como la Tate Britain, el Centre Pompidou y el Metropolitan Museum of Art antes de la venta.

El vendedor fue el millonario británico Joe Lewis, y el comprador, posteriormente identificado, fue el empresario tecnológico taiwanés Pierre Chen.

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