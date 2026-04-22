Hallaron el cuerpo de uno de los tripulantes desaparecidos en las Islas Marianas del Norte

Guardia Costera de Estados Unidos recupera el cuerpo de un marinero del buque Mariana tras el paso del supertifón Sinlaku cerca de las Islas Marianas del Norte (AFP)

La búsqueda internacional de los seis tripulantes desaparecidos del buque estadounidense Mariana tras el paso del supertifón Sinlaku tuvo un giro: la Guardia Costera de Estados Unidos recuperó el cuerpo de uno de los marineros dentro de la nave volcada cerca de las Islas Marianas del Norte. De acuerdo con la información difundida por CBS News, buzos de la Fuerza Aérea, apoyados por la Guardia Costera, utilizaron un dron submarino para inspeccionar el interior del buque y lograron recuperar el cuerpo el martes.

Aunque no hallaron más personas dentro del navío, el operativo para localizar a los cinco marineros desaparecidos continúa, con la colaboración de agencias de Japón, Guam y Nueva Zelanda, que participan en el rastreo de una amplia zona marítima.

Las autoridades precisaron que la búsqueda sigue activa, especialmente tras el hallazgo de una balsa salvavidas parcialmente sumergida a más de 170 km del sitio donde apareció el barco.

Qué sucedió con el buque Mariana y su tripulación

El carguero Mariana, de bandera estadounidense, notificó el 15 de abril la pérdida de su motor de estribor mientras enfrentaba el tifón Sinlaku, que alcanzó vientos de hasta 280 km/h (174 mph), según datos de la agencia estadounidense ABC News. Tras ese llamado de auxilio, la nave dejó de responder y se perdió el contacto, lo que motivó un despliegue internacional de búsqueda y rescate.

La búsqueda internacional de los cinco tripulantes desaparecidos del buque Mariana involucra a equipos de Estados Unidos, Japón, Guam y Nueva Zelanda (Fotografía de la Guardia Costera de EE. UU., cortesía de la base aérea de Barbers Point.)

La cadena local WSLS informó que las condiciones climáticas extremas dificultaron los primeros intentos de localización. Finalmente, el 18 de abril, un avión de la Guardia Costera avistó el buque volcado a unos 64 km al noreste de la isla Pagan, en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte.

Quiénes participan y cómo avanza la búsqueda

La revista especializada The Maritime Executive indicó que en el operativo intervienen la Guardia Costera y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, así como equipos de rescate de Japón, Guam y Nueva Zelanda. Buzos estadounidenses y japoneses inspeccionaron el barco utilizando un dron submarino, tecnología que permitió ubicar el cuerpo del tripulante fallecido.

Según la Guardia Costera, la prioridad es localizar a los cinco marineros desaparecidos. El operativo de búsqueda abarca más de 256.410 km² (99.000 millas cuadradas), con aeronaves y embarcaciones rastreando tanto la zona donde apareció el buque como los alrededores, incluyendo el área donde se divisó la balsa salvavidas, según recogió CBS News.

Dónde y cuándo ocurrió el naufragio

El buque operaba cerca de la isla Pagan, en las Islas Marianas del Norte, cuando el supertifón Sinlaku impactó la región el 15 de abril, según lo consignado por la cadena local WSLS. La última comunicación con el barco se produjo ese mismo día. El 18 de abril, un avión de la Guardia Costera localizó el navío volcado, que había derivado más de 48 km desde el punto donde se reportó la emergencia.

Las tareas de rescate utilizan drones submarinos y tecnología avanzada para inspeccionar el interior del buque volcado frente a la isla Pagan (Vantor/Handout via REUTERS)

Desde entonces, el radio de búsqueda se amplió significativamente y se mantienen desplegados todos los recursos disponibles, tanto aéreos como marítimos, de acuerdo con la agencia estadounidense ABC News.

Qué dicen las autoridades y cómo sigue la situación

El comandante Preston Hieb, coordinador de la misión de búsqueda y rescate de la Guardia Costera, señaló: “Seguimos buscando, en colaboración con nuestros socios”, según recogió CBS News.

La investigación sobre la causa exacta del naufragio continúa. Las autoridades analizan si existieron fallas mecánicas, errores humanos o circunstancias extraordinarias por el impacto del tifón, de acuerdo a The Maritime Executive.

El tifón Sinlaku causó daños en infraestructura, cortes de energía y dejó incomunicadas a comunidades de Saipan y Tinian, que solicitaron ayuda federal (Captura de video)

Mientras la búsqueda continúa, cuadrillas locales trabajan en la limpieza de escombros y en la recuperación de servicios básicos en Saipan y otras islas afectadas. La comunidad aguarda información oficial sobre el destino de los desaparecidos y la ayuda federal para afrontar los daños causados por el tifón, según informó CBS News.

Las próximas horas serán claves para la continuidad del operativo, que podría ampliar el radio de rastreo si surgen nuevas pistas. El caso del Mariana sigue bajo observación internacional, con la atención puesta en los familiares de los tripulantes.