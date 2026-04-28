Qué hacer si la solicitud de ciudadanía estadounidense es denegada

La solicitud de naturalización puede ser rechazada si el solicitante no acredita todos los requisitos de elegibilidad exigidos por la ley de inmigración (REUTERS/Brendan McDermid).

La denegación de una solicitud de ciudadanía estadounidense representa un obstáculo relevante para quienes buscan integrarse plenamente a la sociedad de Estados Unidos. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el procedimiento tras un rechazo contempla vías legales para impugnar la decisión, siempre que el solicitante cumpla los requisitos y actúe dentro de los plazos reglamentarios.

Por consiguiente, la correcta gestión de la documentación y el conocimiento de los recursos disponibles permiten a los solicitantes ejercer sus derechos frente a decisiones desfavorables del USCIS.

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Criterios para el rechazo y notificación de la solicitud de naturalización

La normativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que el rechazo de una solicitud de naturalización se produce cuando el solicitante no acredita todos los requisitos de elegibilidad exigidos por la ley. El organismo también excluye del proceso a quienes están sujetos a un procedimiento de deportación, conforme a la Sección 318 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

En estos casos vinculados a procesos de deportación, la normativa impide tramitar la naturalización de quienes tienen una orden final de expulsión, salvo en situaciones excepcionales, como aquellos que optan por la ciudadanía a través del servicio militar, o cuando, tras la expulsión, la persona reingresa con la documentación y autorización correspondientes.

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Fuentes oficiales indican que, si un funcionario deniega una solicitud de naturalización, debe entregar al solicitante y a su abogado o representante una notificación de denegación por escrito, a más tardar 120 días después de la entrevista inicial sobre la solicitud. En dicha notificación se detallan las razones legales que fundamentan la decisión y se incluye información sobre el procedimiento para solicitar una audiencia sobre la denegación.

Cuando el rechazo obedece a una decisión discrecional del funcionario, la notificación debe explicar de manera detallada cómo los factores negativos superaron a los positivos presentados por el solicitante. El USCIS señala que el funcionario debe exponer claramente los hechos que fundamentan la decisión y citar los requisitos de elegibilidad que no se cumplieron.

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El funcionario debe justificar detalladamente la denegación de la ciudadanía con los hechos y normas legales que fundamentan la decisión (REUTERS/Marco Bello).

Recursos disponibles para impugnar la denegación de la ciudadanía estadounidense

El proceso para revertir una denegación de la ciudadanía estadounidense exige que el solicitante cumpla los plazos y requisitos formales establecidos. La autoridad migratoria indica que los recursos disponibles comprenden la solicitud de una audiencia o la presentación de mociones de reapertura o reconsideración.

Entre estos mecanismos destaca la audiencia mediante el Formulario N-336, que debe entregarse en un plazo de 30 días tras la recepción de la decisión o 33 días si la notificación llegó por correo. El USCIS precisa que, si se presenta fuera de plazo, la solicitud será rechazada y no se reembolsará la tarifa abonada.

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El Formulario N-336 puede presentarse en línea a través del portal oficial del USCIS o enviarse por correo. Las tarifas vigentes son USD 830 para la presentación electrónica y USD 780 para el trámite en papel.

Al crear una cuenta en el sitio oficial, los solicitantes acceden a servicios como el pago electrónico de tasas, consulta del estado del caso, recepción de notificaciones y actualización de datos personales. El sistema también ofrece la opción de responder a solicitudes de pruebas adicionales durante el trámite.

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El recurso de audiencia para revisar la negativa de naturalización se tramita mediante el Formulario N-336, dentro de los plazos estipulados por el USCIS (REUTERS/Tracy Barbutes).

Mecanismos adicionales y excepciones en la revisión de solicitudes denegadas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos señala que, además del derecho a la audiencia, los solicitantes pueden presentar una moción para reabrir o reconsiderar su caso.

Si la autoridad admite este recurso, un funcionario revisa nuevamente la solicitud como si no hubiera sido evaluada, lo que puede derivar en una nueva decisión. Asimismo, la autoridad migratoria puede reconsiderar de oficio una aprobación o denegación en cualquier momento.

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