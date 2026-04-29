El sucesor del Black Hawk: así es el nuevo avión-helicóptero de Estados Unidos que costará USD 70.000 millones

El ejército de Estados Unidos firma un contrato de USD 70.000 millones para adquirir el MV-75 Cheyenne II, reemplazo del Black Hawk y pieza clave para su estrategia militar

En su columna en Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó que el ejército de Estados Unidos firmó un contrato de 70 mil millones de dólares para incorporar el MV-75 Cheyenne II, una aeronave diseñada para operar hasta 2040 y destinada a misiones de transporte, operaciones especiales y rescate, con una tecnología que combina capacidades de avión y helicóptero.

Durante el programa, mientras compartía el piso con Maru Duffard, Jimena Grandinetti y Facundo Kablan, Serbin Pont describió: “Es una aeronave que cumple tanto las funciones de un helicóptero como las de un avión. Esas dos hélices de gran tamaño se pueden desplegar de forma vertical para que despegue y aterrice como un helicóptero, pero después, cuando está volando, se pone en una posición horizontal para volar como un avión”.

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El MV-75 Cheyenne II: velocidad, alcance y tecnología de vanguardia

El contrato, que asciende a 70 mil millones de dólares, marca un salto tecnológico respecto al Black Hawk, el helicóptero estándar de las Fuerzas Armadas norteamericanas. “Es una velocidad casi del doble de lo que puede volar un Black Hawk”, sostuvo Serbin Pont, y agregó: “El alcance puede triplicar, cuadruplicar incluso, el alcance máximo de uno de estos Black Hawks”.

La nueva aeronave de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos supera al Black Hawk en velocidad y alcance, triplicando incluso la autonomía de sus predecesores (REUTERS/Dylan Martinez)

El columnista comparó el desarrollo con el MV-22 Osprey: “El ejército norteamericano nunca le convenció del todo y empezaron a apostar por este diseño de Bell en un programa que ya data desde 2009, con entregas de los primeros vuelos demostradores allá por 2017”.

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Según el cronograma oficial, “el ejército norteamericano va a comprar 334 de estas aeronaves hasta el año 2040. Se van a repartir entre unidades de aviación de combate, el comando de operaciones especiales, unidades de entrenamiento y la flota de búsqueda y rescate”. Además, Bell presentó una versión artillada para reemplazar a los helicópteros de la Infantería de Marina, que ya se acercan al final de su vida útil.

Hasta 2040, el ejército estadounidense adquirirá 334 unidades del MV-75 Cheyenne II para diferentes divisiones, incluida la aviación de combate y el comando de operaciones especiales (Infobae en Vivo)

Dominio del Indo-Pacífico y estrategia frente a China

El despliegue del MV-75 Cheyenne II responde a necesidades estratégicas. Serbin Pont puntualizó: “Muchos están diciendo esto es el guiño del ejército norteamericano pensando sus operaciones en Asia, específicamente en las islas que rodean a China y la necesidad de poder ir ocupando esos espacios con un helicóptero que les permita desplegar de forma simultánea soldados con todos los elementos necesarios para que estos se sostengan a sí mismos durante unos 14 días”.

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La industria busca cubrir el vacío que dejarán los modelos AH-1Z y UH-1Y, con la plataforma artillada: “Permite dar apoyo aéreo cercano en escenarios de combate”, explicó el columnista, y sumó: “Estados Unidos logra adelantarse muy rápidamente en la carrera de armas con tecnologías que son de vanguardia porque tenés un contrato de 70 mil millones de dólares que te lo habilita”.

La industria aeronáutica argentina enfrenta dificultades para replicar estos desarrollos de defensa debido a la baja inversión en defensa y limitaciones presupuestarias (Infobae en Vivo)

Limitaciones para la industria aeronáutica argentina

Durante la columna, el staff del programa abordó la posibilidad de replicar estos desarrollos en la región. Serbin Pont planteó: “¿Por qué no desarrollamos más la industria aeronáutica nacional?”, para luego precisar: “Se complica si vas a comprar diez de cualquier cosa”.

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El columnista remarcó: “Cuando invertís el 0,5% de tu PIB en defensa, los prospectos para eso no son muy grandes. Por eso la dificultad a veces o la tensión que existe entre querer tener una industria de defensa y querer tener unas fuerzas armadas, pero a la vez acotándose a la realidad presupuestaria”.

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