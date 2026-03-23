Estados Unidos

El aeropuerto de Portland incorpora llamas de terapia para brindar mayor bienestar

Una iniciativa gestionada por una organización sin fines de lucro permite que camélidos socializados recorran las instalaciones, facilitando momentos de relajación valorados tanto por pasajeros como empleados aeroportuarios

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El aeropuerto internacional de Portland
El aeropuerto internacional de Portland incorpora llamas y alpacas de terapia para reducir la ansiedad entre los viajeros (PDXAirport)

Un grupo de llamas y alpacas transformó la experiencia de quienes llegan o parten del aeropuerto internacional de Portland con su presencia periódica, incluidos trajes vistosos y la oportunidad de interactuar directamente con los viajeros.

Desde 2023, estos animales forman parte del programa oficial de terapia asistida de PDX, ofreciendo un singular alivio emocional y convirtiéndose en un símbolo local ampliamente celebrado, detalló el USA Today.

Los organizadores de la iniciativa, Mountain Peaks Therapy Llamas and Alpacas —una organización sin fines de lucro con sede en Ridgefield, Washington—, supervisan visitas mensuales que se extienden durante una hora y media aproximadamente.

Durante ese tiempo, pasajeros y empleados pueden acariciar, abrazar o alimentar a los animales, e incluso participar de la actividad conocida como “beso de zanahoria”, que consiste en ofrecer un trozo de zanahoria directamente con la boca o con la mano. Cada llama y alpaca tiene una tarjeta coleccionable personalizada que muchos viajeros buscan obtener en cada visita.

Las actividades de terapia con
Las actividades de terapia con llamas y alpacas incluyen abrazos, caricias, alimentación e incluso el popular 'beso de zanahoria' (OPB)

Esta estrategia, integrada a la programación oficial del aeropuerto, llega en un momento donde el nivel de tensión y ansiedad entre los viajeros se ha incrementado notablemente. La portavoz de PDX, Molly Prescott, destacó en USA Today el impacto inmediato de los animales: “No hay nada comparable a la sorpresa y la alegría en los rostros de las personas cuando se encuentran con las llamas y alpacas por primera vez”.

El efecto de estas visitas incluye tanto a los pasajeros —algunos de los cuales atraviesan situaciones difíciles, como deceso de familiares o traslados médicos— como al personal del aeropuerto, que a menudo se desempeña bajo presión.

Rol social y terapéutico de las llamas en el aeropuerto de Portland

El punto de partida de este proyecto remite a la historia de la familia Gregory y su vínculo con los camélidos. Lori Gregory, propietaria de Mountain Peaks Therapy Llamas and Alpacas, relató que la inspiración surgió con una llama con el nombre de Shania, adquirida tras una mudanza a una zona rural de Washington. Aunque la familia contempló inicialmente la opción de un caballo, el descubrimiento de Shania marcó el inicio de un vínculo profundo con estos animales.

En 2002, adquirieron a Rojo —un joven macho que, por su temperamento afable e inclinación hacia las personas, abrió un camino inédito: “Nunca perdió esa personalidad parecida a la de un perro y siempre fue amistoso con la gente”, dijo Gregory.

La revelación definitiva llegó en 2007, cuando presenció cómo un niño en silla de ruedas sonrió abiertamente al encontrarse con Rojo en una feria. A raíz de esa experiencia, Gregory y su hija llevaron a Rojo a través de un programa de terapias asistidas de DoveLewis Emergency Animal Hospital, donde se graduó como la primera llama reconocida como animal de terapia.

Mountain Peaks Therapy Llamas and
Mountain Peaks Therapy Llamas and Alpacas supervisa mensualmente la interacción directa entre pasajeros, empleados y animales socializados (Digitally enhanced by rawpixel)

Actualmente, Mountain Peaks Therapy Llamas and Alpacas acoge 6 llamas y 5 alpacas, aunque no todos los ejemplares son aptos para el contacto directo, dado que el éxito depende tanto de la socialización como del carácter natural del animal.

Gregory subrayó en USA Today la importancia de corregir conceptos erróneos sobre estos mamíferos, quienes suelen ser vistos como temperamentales, aunque según ella, la personalidad se ve afectada en gran medida por la crianza y la socialización oportunas.

Fenómeno viral y estrategia de bienestar institucional

El desembarco público de las llamas en el aeropuerto se produjo en 2020, cuando dos de estos animales desfilaron con ropa distintiva durante la inauguración de una nueva terminal. Repitieron la experiencia en Navidad, ataviados con suéteres festivos, lo que generó miles de visualizaciones y contribuyó a consolidar su popularidad dentro de la comunidad aeroportuaria.

Desde entonces, la presencia de llamas y alpacas es una constante, en paralelo al programa que inició en 2019 con perros de terapia. El aeropuerto ha institucionalizado la visita de Mountain Peaks en su calendario, siendo Portland una ciudad reconocida por su afinidad animal.

La socialización y el carácter
La socialización y el carácter de las llamas y alpacas son factores clave para su participación en actividades de bienestar aeroportuario (PDXAirport)

El procedimiento operativo creado incluye privilegios para los animalistas, quienes reciben estacionamiento preferencial y acceden directamente al control de seguridad junto a sus animales. Además de beneficiar a los pasajeros, la experiencia resulta útil para el entrenamiento de los propios camélidos, expuestos a entornos nuevos y estímulos diversos.

Prescott, como portavoz del aeropuerto, resumió: “Las llamas y alpacas, con su carácter apacible y personalidades peculiares, han alcanzado el estatus de verdaderos símbolos del aeropuerto, adorados por todos”.

Mientras que Lori Gregory concluyó: “Me ha impresionado mucho el esfuerzo por hacer que el viaje sea una gran experiencia para quienes transitan por el aeropuerto. Todo aquí es único”.

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