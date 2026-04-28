Trump descartó la última propuesta de Irán para terminar con la guerra en Medio Oriente y las negociaciones están en un punto muerto

Donald Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Antes de recibir al rey Carlos III de Gran Bretaña, Donald Trump reunió a sus asesores de seguridad nacional para analizar la última propuesta de Irán destinada a cerrar un acuerdo definitivo en Medio Oriente.

La iniciativa del régimen chiíta se puede sintetizar en un concepto: no tiene intenciones de cancelar su proyecto nuclear, y para ganar tiempo ofrece abrir el estrecho de Ormuz, que se transformó en su principal palanca de negociación con Washington.

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Trump junto a JD.Vance -vicepresidente de los Estados Unidos-, Marco Rubio -secretario de Estado-, Pete Hegseth -secretario de Guerra- y Steve Witkoff -enviado especial a Medio Oriente- analizó la propuesta iraní durante dos horas en la Casa Blanca.

En esta coyuntura, el presidente de Estados Unidos todavía opta por la vía diplomática para resolver las profundas diferencias que mantiene con Mojtaba Khamenei, e instruyó a Vance, Rubio y Witkoff que agoten las negociaciones telefónicas para encontrar un punto común con Teherán.

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Es una misión compleja y con final abierto.

Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán

Trump exige que Irán desmantele su proyecto nuclear, libere el estrecho Ormuz, termine con la fabricación de misiles balísticos y drones, y cancele el apoyo logístico y financiero a Hezbollah, Hamas y los Huties.

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Estas exigencias son rechazadas por el régimen chiíta, que envió a su canciller Abbas Araqchi a Moscú para demostrar el respaldo geopolítico de Vladimir Putin.

Araqchi también viajó a Pakistán para explicar la nueva oferta de Irán, y aguarda que su primer ministro Shehbaz Sharif dialogue con Trump, Vance y Rubio para avanzar en las conversaciones de paz.

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El líder republicano respeta al premier Sharif, pero ya descartó la última propuesta global de Irán.

Trump exige el pleno funcionamiento de Ormuz y la cancelación total del proyecto nuclear, en una primera etapa de la próxima negociación con Teherán.

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Y a continuación reclamara el cierre de la línea de producción de los misiles que caen en Israel y sus aliados de la Liga Árabe, y la suspensión del apoyo a Hezbollah, los Huties y Hamas.

JD Vance dialoga con Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán

“Si con ‘abrir el estrecho’ quieren decir que sí, que el estrecho está abierto siempre y cuando coordinen con Irán, obtengan nuestro permiso o los haremos volar por los aires y nos paguen, eso no es abrir el estrecho”, afirmó Rubio para contestar la última propuesta de los ayatollahs.

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Y completó:

“No nos podemos permitir que se salgan con la suya. Debemos asegurarnos de que cualquier acuerdo que se alcance les impida definitivamente avanzar hacia un arma nuclear".

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La posición firme de Trump ante la propuesta de Irán está condicionada por la opinión pública de Estados Unidos, que sufre el incremento de los precios de la canasta familiar como consecuencia del cierre de Ormuz.

Ello implica que la continuidad del conflicto puede impactar en las elecciones de medio término, adonde Trump pone en juego el control de las dos cámaras del Capitolio.

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En este contexto, Trump tiene que decidir si regresa a la guerra en Medio Oriente como respuesta a la última oferta de irán, o si continúa negociando con los iraníes para cerrar un acuerdo de paz en las próximas semanas.

La TV estatal iraní mostró petroleros incautados cerca del estrecho de Ormuz

Hasta anoche, el presidente de Estados Unidos alentaba una solución diplomática. Y por eso, Vance, Rubio y Witkoff iniciarían desde hoy un raid telefónico para debatir la oferta de paz que Irán ya compartió con Pakistan, Oman y Rusia.

Trump no se fijó un plazo para cerrar la negociación con Teherán, pero la suba constante del petróleo por el bloqueo de Ormuz juega en su contra.

El Pentágono puso a disposición de la Casa Blanca distintas opciones militares para forzar la apertura de Ormuz y sentar a Irán en la mesa de negociaciones.

Mayo será un mes clave para las posiciones antagónicas entre Estados Unidos y el régimen chiíta.