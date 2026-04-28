Los aeropuertos de Nueva York están entre los más estresantes de Estados Unidos

El ranking de Mozio posiciona a LaGuardia, JFK y Newark entre los aeropuertos más estresantes de Estados Unidos por altos costos y retrasos (REUTERS/Shannon Stapleton)

El reciente informe de la empresa especializada en movilidad Mozio posicionó a los aeropuertos LaGuardia, John F. Kennedy y Newark Liberty entre los más estresantes de Estados Unidos.

De esta manera, señala que la combinación de costos elevados, retrasos en los vuelos y largos traslados a Manhattan afecta de forma directa la experiencia de millones de pasajeros que dependen de estos puntos clave para la conectividad nacional e internacional.

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La presencia simultánea de estos tres aeropuertos neoyorquinos en los primeros puestos del ranking ilustra el reto persistente de movilizarse desde y hacia uno de los centros urbanos más transitados del mundo.

Según el mismo reporte de Mozio, LaGuardia, John F. Kennedy y Newark Liberty comparten primeras posiciones en el ranking, confirmando la recurrencia de problemas para los usuarios de la zona.

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La empresa identificó a LaGuardia como el segundo aeropuerto más estresante de Estados Unidos, mientras que JFK y Newark Liberty comparten el tercer puesto.

Por delante se encuentra el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, que lidera la clasificación, y detrás, el Aeropuerto Internacional de Denver, completando el top cinco en términos de estrés para los viajeros.

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De acuerdo con Mozio, LaGuardia ostenta la tarifa de estacionamiento diaria más alta del país, con USD 80 por día, superando a cualquier otro aeropuerto analizado. Tanto JFK como Newark Liberty manejan tarifas de USD 70 diarios, también por encima del promedio nacional.

Esta estructura tarifaria representa un desafío económico adicional para los usuarios que eligen trasladarse en vehículo particular, especialmente en el contexto de una ciudad donde el transporte público, si bien es masivo, no siempre resulta conveniente para quienes viajan con equipaje voluminoso o en horarios nocturnos.

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Según los datos recopilados por Mozio, solo el 73,7% de los vuelos que parten desde LaGuardia despegan dentro de los quince minutos posteriores a la hora programada, lo que deja un 26,3% de operaciones con demoras significativas.

Esta cifra convierte a LaGuardia en uno de los aeropuertos con menor confiabilidad para quienes requieren puntualidad estricta, en particular aquellos con conexiones internacionales o compromisos laborales.

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El trayecto promedio desde LaGuardia hasta el área de Times Square se sitúa en torno a una hora, lo que incrementa la incertidumbre para quienes buscan llegar a tiempo a sus destinos en Manhattan.

Por su parte, el Aeropuerto JFK, que administra uno de los mayores volúmenes de tránsito aéreo del país, logra que el 78,3% de sus vuelos salga dentro del margen de los quince minutos. No obstante, el tiempo estimado para llegar al centro de Nueva York desde este aeropuerto ronda los 56 minutos en condiciones normales de tráfico, una cifra que puede incrementarse en horas pico o por inclemencias climáticas.

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El costo de estacionamiento, de USD 70 diarios, representa una carga adicional para los conductores y supera ampliamente el promedio detectado en otros terminales estadounidenses.

En el caso de Newark Liberty, la puntualidad se sitúa en el 76,2% de vuelos partiendo a tiempo, según la empresa especializada en movilidad. Una ventaja relevante de este aeropuerto radica en la accesibilidad: el trayecto hasta Penn Station puede realizarse en aproximadamente 30 minutos, una reducción significativa frente a los tiempos requeridos para desplazarse desde LaGuardia o JFK.

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Esta diferencia resulta clave para viajeros frecuentes y quienes priorizan la eficiencia en los desplazamientos urbanos.

La presencia de estos tres aeropuertos neoyorquinos en los primeros puestos del ranking de estrés se explica, en parte, por el volumen de tráfico que gestionan y la presión estructural derivada de la creciente demanda de conectividad aérea.

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Los retrasos recurrentes, sumados a los altos costos de estacionamiento, pueden derivar en conexiones perdidas, gastos imprevistos y afectaciones directas tanto para turistas como para profesionales que dependen de la puntualidad en sus itinerarios.

El escenario es aún más complejo para quienes optan por el automóvil propio, ya que los precios de los estacionamientos en Nueva York superan ampliamente los estándares nacionales.

Puntualidad y costos: factores clave en la experiencia aeroportuaria

John F. Kennedy (JFK) registra un 78,3% de puntualidad y un costo de estacionamiento elevado de 70 dólares diarios, impactando la experiencia del usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Mozio ubica a Newark Liberty entre los diez aeropuertos con mayor porcentaje de retrasos en Estados Unidos.

Lideran este indicador elAeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth, elAeropuerto Internacional de Miamiy elAeropuerto Internacional de Denver, lo que demuestra que los problemas de puntualidad afectan a distintas regiones y no solo a Nueva York.

Especialistas citados por Mozio recomiendan reservar servicios de transporte con antelación, optar por conexiones ferroviarias cuando sea posible y monitorear en tiempo real el estado de los vuelos para moderar el impacto de estos factores.

En LaGuardia, recientes inversiones en infraestructura han buscado modernizar las instalaciones y ofrecer una experiencia más eficiente a los usuarios.

Aun así, el crecimiento sostenido del tráfico aéreo representa un desafío permanente para las operaciones y la gestión de los recursos logísticos.

El papel estratégico de Nueva York en la conectividad global

El creciente tráfico y los retrasos sistemáticos en los aeropuertos de Nueva York afectan la conectividad nacional e internacional de millones de pasajeros (REUTERS/Adam Gray)

Pese a las dificultades señaladas, los aeropuertos de Nueva York mantienen un rol central en la red de transporte aérea internacional. Cada año, millones de pasajeros transitan por LaGuardia, JFK y Newark Liberty, consolidando a la ciudad como un nodo esencial para rutas tanto nacionales como transoceánicas.

El ranking de Mozio no solo destaca las restricciones estructurales y los desafíos de demanda, sino que subraya la magnitud de su relevancia para la conectividad global.

Las autoridades aeroportuarias han reconocido la necesidad de continuar con los planes de modernización y expansión. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), autoridad reguladora, las inversiones en infraestructura y tecnología serán determinantes para mejorar la puntualidad y reducir el impacto de los costos en los próximos años.

Mientras tanto, el informe de Mozio ofrece una radiografía precisa del estado actual de los principales terminales de Nueva York, y advierte sobre la urgencia de adoptar medidas integrales ante la persistente presión de la demanda y la expectativa de los usuarios.

En este contexto, la experiencia aeroportuaria en Nueva York se define tanto por los desafíos operativos como por la capacidad de adaptación de sus terminales.