Estados Unidos

La policía de Texas intensifica controles ante circulación de motos eléctricas no reguladas por menores

Un incremento en el uso de vehículos eléctricos todoterreno por menores está generando controles más estrictos, ya que la normativa estatal establece sanciones penales para quienes permitan la circulación de modelos que no cumplen con los requisitos legales en la vía pública

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La ley de Texas regula el uso de bicicletas eléctricas y motos de cross, estableciendo requisitos específicos para su circulación legal
La ley de Texas regula el uso de bicicletas eléctricas y motos de cross, estableciendo requisitos específicos para su circulación legal

La presencia de motos de motocross y bicicletas eléctricas en las calles de Texas ha generado interrogantes sobre su legalidad y las responsabilidades asociadas a su uso, especialmente cuando los conductores son menores de edad. En ciudades como San Antonio, estos vehículos, comúnmente regalados a los niños con la intención de fomentar actividades al aire libre, se han vuelto habituales en los espacios públicos. Sin embargo, las autoridades estatales han advertido que muchos de estos modelos no cumplen con la normativa vigente y su circulación puede acarrear consecuencias legales tanto para los conductores como para sus tutores.

El Departamento de Policía de San Antonio ha informado que, aunque estos vehículos eléctricos cuentan solo con dos ruedas, deben acatar la mayoría de las normas aplicables a los automóviles. Esto implica que los conductores tienen la obligación de respetar señales de tránsito y otras disposiciones viales, sin importar la naturaleza recreativa de los vehículos. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades y, de acuerdo con las autoridades, es frecuente que muchas de las bicicletas eléctricas y motos de cross que circulan en calles y jardines no sean legales bajo la legislación texana.

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La legalidad de conducir estos vehículos varía en función de sus características técnicas y del contexto en el que se utilicen. En el caso de las bicicletas eléctricas, la ley estatal de Texas establece que solo pueden circular legalmente por la vía pública aquellos modelos que cumplen una serie de criterios específicos. Entre los requisitos principales se encuentra que la bicicleta cuente con pedales totalmente funcionales, posea una potencia de salida de 750 vatios o menos, y tenga una velocidad máxima asistida de 45 km/h o menos. Además, el vehículo debe encuadrarse dentro de una de las tres clasificaciones establecidas en el Código de Transporte de Texas.

Una moto de motocross roja y blanca estacionada en un camino de tierra, con una bandera de Estados Unidos ondeando en un poste y árboles en un paisaje rural.
Las autoridades de San Antonio advierten que muchas motos de motocross y bicicletas eléctricas en circulación no cumplen con la normativa vigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición de “velocidad máxima asistida” es relevante para determinar la legalidad de estos vehículos. Según la Sección 664.001, se entiende como la velocidad a la que el motor de la bicicleta deja de asistir al ciclista. Así, una bicicleta eléctrica que siga funcionando cuando el usuario deja de pedalear o cuando se aplican los frenos es considerada ilegal en Texas. Las autoridades han reiterado que la comparación entre bicicletas eléctricas y motos de cross no es válida, pues estas últimas suelen clasificarse como vehículos todoterreno (OHV, por sus siglas en inglés) y enfrentan regulaciones más estrictas.

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Las motos de cross eléctricas presentan un desafío adicional, ya que muchas superan los límites de potencia y velocidad permitidos para las bicicletas eléctricas y carecen del equipo de seguridad obligatorio. Por ello, estos vehículos se consideran sujetos a las leyes de tránsito propias de motocicletas o vehículos motorizados, lo que implica la necesidad de registro, seguro y licencia de conducir para poder circular legalmente por vías públicas. Además, la circulación de vehículos todoterreno está prohibida en terrenos propiedad del estado o de subdivisiones políticas, salvo en circunstancias limitadas.

Un aspecto central en la normativa texana es la responsabilidad penal de los padres o tutores. Si un menor de edad conduce una bicicleta eléctrica o una motocicleta que no cumple con los requisitos legales, los adultos responsables pueden enfrentar cargos penales. Las autoridades de ciudades como Leander y Boerne han intensificado las campañas informativas y los operativos para controlar el uso de estos vehículos, advirtiendo explícitamente que los tutores serán sancionados si permiten o facilitan el uso indebido en la vía pública o en las calles. Según declaraciones de los departamentos de policía, los padres poseen el mayor control sobre estas situaciones y su colaboración es indispensable para prevenir infracciones.

Moto de motocross roja y blanca, número 28, en camino de tierra. Bandera de Estados Unidos en asta, árboles verdes y cielo azul.
El Código de Transporte de Texas exige que las bicicletas eléctricas tengan pedales funcionales, potencia máxima de 750 vatios y no superen los 45 km/h asistidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Texas, las bicicletas eléctricas se dividen en tres clases, conforme al Código de Transporte:

  • Clase 1: Bicicletas con motor eléctrico que asiste al ciclista solo mientras pedalea, con una velocidad máxima asistida de 20 mph (32 km/h).
  • Clase 2: Bicicletas con motor eléctrico que pueden ser impulsadas sin pedalear, pero cuya velocidad máxima también es de 20 mph (32 km/h).
  • Clase 3: Bicicletas con motor que asiste solo al pedalear y puede alcanzar hasta 28 mph (45 km/h). Para operar una bicicleta de esta clase, la ley exige tener al menos 15 años.

Solo los modelos que cumplen con estas definiciones y requisitos pueden circular legalmente. Si una bicicleta eléctrica sigue funcionando cuando el usuario deja de pedalear o frenar, o si no se ajusta a las tres clases mencionadas, es considerada ilegal.

Las sanciones por el uso indebido de bicicletas eléctricas o motos de cross son variadas. La policía puede imponer multas a quienes conduzcan estos vehículos de manera peligrosa o imprudente. Además, si se detecta que un menor utiliza un modelo ilegal, los padres o tutores pueden ser sancionados penalmente. Las autoridades han anunciado que intensificarán los controles y la aplicación estricta de las disposiciones del Código de Transporte, especialmente en lo relativo a los límites de potencia, velocidad y equipamiento obligatorio. Los cuerpos policiales remarcan que permitirse el uso de vehículos no regulados en la vía pública representa una infracción que puede derivar en consecuencias legales tanto para los menores como para los adultos responsables.

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