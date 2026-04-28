El Departamento de Seguridad Nacional propone destinar USD 7,5 millones para tecnologías de vigilancia biométrica

La iniciativa no cuenta aún con una empresa seleccionada para fabricar las gafas inteligentes ni una fecha definida para su implementación (Reuters).

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha propuesto asignar USD 7,5 millones para la investigación y el desarrollo de “tecnologías críticas”, entre las cuales se incluye un sistema de gafas inteligentes con capacidades de identificación biométrica para agentes migratorios, conforme al plan presupuestario de la administración de Donald Trump para el año fiscal 2027.

Esta tecnología permitiría a los agentes consultar información en tiempo real sobre migrantes a lo largo de las operaciones de campo, con el objetivo de reforzar los procesos de localización, traslado, detención y expulsión de personas presentes en el país en una situación migratoria irregular. De acuerdo con The Independent y Courthouse News, los documentos oficiales establecen como objetivo la producción de un prototipo funcional y apto para pruebas en el primer trimestre del próximo año.

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Incertidumbre sobre el desarrollo y disponibilidad de las gafas inteligentes

Según NewsNation, todavía no se ha determinado qué empresa tecnológica será seleccionada por el Departamento de Seguridad Nacional para desarrollar las gafas inteligentes, ni se ha establecido una fecha concreta para su disponibilidad entre los agentes migratorios. Por su parte, Meta no respondió a la consulta del medio sobre su posible participación en el proyecto.

No obstante, ante una solicitud de comentarios, un portavoz del Departamento declaró a The Independent que “hasta el viernes por la tarde, no se han destinado fondos a ningún tipo de ‘gafas inteligentes’”. Asimismo, indicó que la Dirección de Ciencia y Tecnología (C&T) evalúa de forma continua las necesidades de ICE y otras divisiones, e involucra a las oficinas legales y de privacidad en cada discusión, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del marco legal vigente.

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El plan busca entregar a agentes migratorios herramientas que permitan consultar información en tiempo real sobre personas en situación irregular (AP Foto/Alex Brandon).

El uso actual de tecnología y las tensiones en el Congreso

Investigaciones previas de The Independent constataron que agentes federales ya han utilizado gafas inteligentes de uso personal, como el modelo de Meta, para grabar videos y tomar fotografías en al menos seis estados desde el inicio de la administración Trump. Paralelamente, se ha registrado un aumento en el uso de sistemas de reconocimiento facial durante los operativos migratorios.

La solicitud presupuestaria del DHS generó sorpresa y preocupación entre legisladores demócratas y republicanos. De acuerdo con Courthouse News, el senador demócrata por Michigan, Gary Peters, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, reconoció no estar al tanto del proyecto y expresó su preocupación por la proliferación de tecnologías de vigilancia: “Existen muchas tecnologías de vigilancia que estoy revisando y que me preocupan”.

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Por su parte, el senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, señaló que aún no ha recibido detalles de la iniciativa y afirmó: “Todo depende de si mantienen la información pública adecuada. En principio, no me preocupa; todo se reduce a la implementación o ejecución”.

Demócratas y republicanos manifiestan posturas diversas sobre el proyecto y subrayan la importancia del acceso público a la información (Foto cortesía CBS).

El representante republicano de Florida, Carlos Giménez, manifestó desconocer la propuesta, pero argumentó que “no existe ninguna expectativa de privacidad cuando uno está en la calle”. Por otro lado, el demócrata de California, Ro Khanna, habitual crítico de los sistemas de vigilancia gubernamental, calificó el proyecto como “una idea aterradora” y expresó su rechazo al despliegue de fuerzas migratorias militarizadas.

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Seth Magaziner, representante demócrata de Rhode Island e integrante del Comité de Seguridad Nacional, indicó que había leído sobre la propuesta y subrayó la necesidad de clarificar el uso de los datos recopilados. Además, diferenció este proyecto de las cámaras corporales que los demócratas han respaldado: “La clave está en cómo utilizan los datos. Esto claramente pretende ser algo diferente y se trata de un intento de violar la privacidad de las personas”.

El uso de tecnologías de vigilancia biométrica genera alertas entre legisladores y organismos civiles por el posible impacto en la privacidad (AP Foto/Alex Brandon).

Preocupaciones legales y privacidad: el foco en los datos biométricos

Uno de los factores que más inquietan a asociaciones civiles y expertos es la posibilidad de expandir la vigilancia biométrica más allá de los espacios tradicionalmente sometidos a control intensivo, como aeropuertos o fronteras. Cody Venzke, abogado principal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), declaró a Courthouse News que el acceso en tiempo real a datos biométricos “amplía enormemente la capacidad de vigilancia de las autoridades migratorias”.

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Venzke advirtió que “no puedes cambiar tu rostro. Puedes cambiar tu número de seguro social, puedes cambiar tu dirección, puedes obtener un nuevo número de teléfono, pero no puedes cambiar tu rostro. Y una vez que se recopila esa información, se convierte en un identificador permanente para ti”.

En declaraciones a NewsNation, el abogado añadió: “A medida que esta tecnología se extiende para operar de forma encubierta y suceden cosas que no puedes reconocer a tu alrededor, surgen preocupaciones de que estés renunciando a toda apariencia de anonimato que tengas incluso en público”.

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Para Venzke, condicionar la asignación presupuestaria constituye una herramienta clave para limitar estos desarrollos tecnológicos: “El retener fondos es un mecanismo fundamental, pero no solo los fondos solicitados por el DHS para el ejercicio fiscal próximo, sino supeditar cualquier uso de recursos a que no se desplieguen tecnologías como estas”.