Salario de los camareros en Estados Unidos en abril del 2026: cuánto cobran y cuáles son las mejores ciudades para trabajar

El trabajo de camarero en Estados Unidos constituye una de las principales puertas de entrada al mercado laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de camarero en Estados Unidos constituye una de las principales puertas de entrada al mercado laboral para residentes locales e inmigrantes, impulsado por la alta demanda en el sector gastronómico y la flexibilidad horaria.

En abril de 2026, los ingresos de quienes se desempeñan en esta función reflejan un mercado sometido a presión inflacionaria y cambios en la demanda de servicios, donde las propinas como parte esencial de la remuneración resultan determinantes.

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De acuerdo con un informe de la consultora laboral internacional Indeed, el salario promedio de un mesero en Estados Unidos se ubica en USD 18.08 por hora. A esto se suman aproximadamente USD 100 diarios en concepto de propinas.

Estas cifras pueden variar considerablemente en función de la experiencia previa, el tipo de establecimiento—ya que no es lo mismo trabajar en una cafetería de barrio que en un restaurante de alta gama o en servicios de hotelería—y la ubicación geográfica.

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De acuerdo con un informe de la consultora laboral internacional Indeed, el salario promedio de un mesero en Estados Unidos se ubica en USD 18.08 por hora.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La dinámica de cada ciudad y el flujo turístico inciden directamente en la cantidad de clientes atendidos y, por lo tanto, en las propinas recibidas.

El salario base de los camareros se encuentra entre los más bajos del sector servicios, debido a que la estructura salarial en Estados Unidos se basa en el sistema de propinas.

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Cuánto cobra un camarero por hora en Estados Unidos

Según el reporte de la consultora laboral internacional Indeed, un mesero de restaurante percibe USD 10.70 por hora más propinas, mientras que un servidor de alto volumen—habitualmente asignado a eventos, grandes cadenas o restaurantes con elevada rotación de clientes—puede alcanzar ingresos de entre USD 150 y USD 350 diarios.

El monto total que percibe un camarero al final del mes resulta de la suma entre el salario base fijado por hora y las propinas, que representan una parte significativa de los ingresos.

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Una sonriente camarera con uniforme entrega el recibo a un cliente en un típico restaurante estadounidense, con una hamburguesa y un batido en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades con mejores salarios para camareros

La ubicación geográfica es uno de los factores determinantes en el salario de los camareros en Estados Unidos. Algunas ciudades, impulsadas por el turismo o una economía local de gran tamaño, ofrecen remuneraciones superiores al promedio nacional.

Según los datos de la consultora laboral internacional Indeed para abril de 2026, las ciudades mejor posicionadas son:

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Scottsdale, Arizona: USD 23.26 por hora Orlando, Florida: USD 22.68 por hora Atlanta, Georgia: USD 19.59 por hora Nueva York: USD 18.79 por hora Houston, Texas: USD 16.00 por hora Filadelfia, Pensilvania: USD 16.67 por hora

En ciudades como Scottsdale y Orlando, la concentración de establecimientos de lujo y el turismo favorecen tanto los salarios base como las propinas diarias. Nueva York, pese a su alto costo de vida, mantiene una de las mejores remuneraciones del país, aunque la competencia por los puestos suele ser más elevada.

Cuáles son las condiciones laborales de los camareros en Estados Unidos

La mayor parte de los camareros trabaja de pie el 98% de la jornada, con muy pocas oportunidades para sentarse. El trabajo requiere esfuerzo físico constante, habilidades sociales y comunicación con clientes. Los turnos suelen ser de 8 a 10 horas, de 5 a 6 días por semana, incluyendo noches, fines de semana y días festivos.

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En lo que respecta a los requisitos, el 80% de los empleadores no exige estudios mínimos, aunque un diploma de secundaria es preferido. La mayoría recibe capacitación en el lugar de trabajo. Sólo el 21% requiere experiencia previa, de acuerdo a un informe de a Waiters and waitresses - Bureau of Labor Statistics.