Estados Unidos

Salario de los camareros en Estados Unidos en abril del 2026: cuánto cobran y cuáles son las mejores ciudades para trabajar

La experiencia, el tipo de local y la ubicación influyen en lo que se cobra cada mes, más allá del pago fijo por hora

Guardar
Una camarera sonriente con uniforme blanco y delantal negro sostiene dos bandejas de desayuno con panqueques, zumo de naranja y café en un diner.
El trabajo de camarero en Estados Unidos constituye una de las principales puertas de entrada al mercado laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de camarero en Estados Unidos constituye una de las principales puertas de entrada al mercado laboral para residentes locales e inmigrantes, impulsado por la alta demanda en el sector gastronómico y la flexibilidad horaria.

En abril de 2026, los ingresos de quienes se desempeñan en esta función reflejan un mercado sometido a presión inflacionaria y cambios en la demanda de servicios, donde las propinas como parte esencial de la remuneración resultan determinantes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un informe de la consultora laboral internacional Indeed, el salario promedio de un mesero en Estados Unidos se ubica en USD 18.08 por hora. A esto se suman aproximadamente USD 100 diarios en concepto de propinas.

Estas cifras pueden variar considerablemente en función de la experiencia previa, el tipo de establecimiento—ya que no es lo mismo trabajar en una cafetería de barrio que en un restaurante de alta gama o en servicios de hotelería—y la ubicación geográfica.

PUBLICIDAD

Una camarera joven en un uniforme blanco y negro lleva un plato de panqueques y tocino y otro de hamburguesa y papas fritas en un diner.
De acuerdo con un informe de la consultora laboral internacional Indeed, el salario promedio de un mesero en Estados Unidos se ubica en USD 18.08 por hora.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La dinámica de cada ciudad y el flujo turístico inciden directamente en la cantidad de clientes atendidos y, por lo tanto, en las propinas recibidas.

El salario base de los camareros se encuentra entre los más bajos del sector servicios, debido a que la estructura salarial en Estados Unidos se basa en el sistema de propinas.

Cuánto cobra un camarero por hora en Estados Unidos

Según el reporte de la consultora laboral internacional Indeed, un mesero de restaurante percibe USD 10.70 por hora más propinas, mientras que un servidor de alto volumen—habitualmente asignado a eventos, grandes cadenas o restaurantes con elevada rotación de clientes—puede alcanzar ingresos de entre USD 150 y USD 350 diarios.

El monto total que percibe un camarero al final del mes resulta de la suma entre el salario base fijado por hora y las propinas, que representan una parte significativa de los ingresos.

Una camarera entrega un recibo a un hombre sonriente sentado en una cabina roja de un restaurante diner, con una hamburguesa y un batido en la mesa.
Una sonriente camarera con uniforme entrega el recibo a un cliente en un típico restaurante estadounidense, con una hamburguesa y un batido en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades con mejores salarios para camareros

La ubicación geográfica es uno de los factores determinantes en el salario de los camareros en Estados Unidos. Algunas ciudades, impulsadas por el turismo o una economía local de gran tamaño, ofrecen remuneraciones superiores al promedio nacional.

Según los datos de la consultora laboral internacional Indeed para abril de 2026, las ciudades mejor posicionadas son:

  1. Scottsdale, Arizona: USD 23.26 por hora
  2. Orlando, Florida: USD 22.68 por hora
  3. Atlanta, Georgia: USD 19.59 por hora
  4. Nueva York: USD 18.79 por hora
  5. Houston, Texas: USD 16.00 por hora
  6. Filadelfia, Pensilvania: USD 16.67 por hora

En ciudades como Scottsdale y Orlando, la concentración de establecimientos de lujo y el turismo favorecen tanto los salarios base como las propinas diarias. Nueva York, pese a su alto costo de vida, mantiene una de las mejores remuneraciones del país, aunque la competencia por los puestos suele ser más elevada.

Cuáles son las condiciones laborales de los camareros en Estados Unidos

La mayor parte de los camareros trabaja de pie el 98% de la jornada, con muy pocas oportunidades para sentarse. El trabajo requiere esfuerzo físico constante, habilidades sociales y comunicación con clientes. Los turnos suelen ser de 8 a 10 horas, de 5 a 6 días por semana, incluyendo noches, fines de semana y días festivos.

En lo que respecta a los requisitos, el 80% de los empleadores no exige estudios mínimos, aunque un diploma de secundaria es preferido. La mayoría recibe capacitación en el lugar de trabajo. Sólo el 21% requiere experiencia previa, de acuerdo a un informe de a Waiters and waitresses - Bureau of Labor Statistics.

Temas Relacionados

Mercado GastronómicoEstados Unidos NoticiasCamareros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Subsidio al combustible en Panamá podría superar los $15 millones al mes por incremento en la demanda

Autoridades prevén que Panamá se mantenga entre las economías de mayor crecimiento global

Subsidio al combustible en Panamá podría superar los $15 millones al mes por incremento en la demanda

Honduras: empresarios y trabajadores definen reajuste salarial

La normativa define aumentos distintos según el tamaño de empleador y pagos retroactivos, afectando a miles de trabajadores y generando cambios inmediatos en el mercado laboral

Honduras: empresarios y trabajadores definen reajuste salarial

Un grupo de ciberdelincuentes pone a la venta datos robados del Ministerio de Trabajo de Guatemala

La filtración ocurre mientras continúan pesquisas oficiales y ajustes técnicos en dependencias estatales, en medio de una emergencia digital nacional que deja expuestos registros personales y laborales de usuarios, según análisis recientes

Un grupo de ciberdelincuentes pone a la venta datos robados del Ministerio de Trabajo de Guatemala

Tradición, innovación y raíces latinas: la fuerza de la cocina hispana transforma a Los Ángeles en capital gastronómica

La mezcla de recetas ancestrales y técnicas modernas de chefs latinos revolucionó la oferta culinaria angelina, atrayendo la atención internacional y consolidando a la ciudad como un epicentro multicultural

Tradición, innovación y raíces latinas: la fuerza de la cocina hispana transforma a Los Ángeles en capital gastronómica

El Departamento de Seguridad Nacional propone destinar USD 7,5 millones para tecnologías de vigilancia biométrica

La iniciativa contempla la creación de gafas inteligentes que integren reconocimiento facial y permitan optimizar procesos de control migratorio, mientras crecen los cuestionamientos sobre privacidad y el uso de datos personales

El Departamento de Seguridad Nacional propone destinar USD 7,5 millones para tecnologías de vigilancia biométrica

TECNO

Por qué los clientes prefieren evitar las cajas de autopago en supermercados, según la IA

Por qué los clientes prefieren evitar las cajas de autopago en supermercados, según la IA

¿Comenzó a fallar el Chromecast con Google TV? Revisa estas tres formas de solucionarlo

Los dispositivos que están sustituyendo el papel higiénico en 2026: cómo tener uno en casa

La web ya no es humana: un tercio de los sitios nuevos los crea la inteligencia artificial

El aparato que debe estar lejos del router de WiFi para mejorar la velocidad del internet

ENTRETENIMIENTO

De “la voz de su generación” a la rehabilitación: Lena Dunham y el lado oscuro de la fama

De “la voz de su generación” a la rehabilitación: Lena Dunham y el lado oscuro de la fama

Estas son las primeras reacciones de la crítica sobre la secuela de ‘El diablo viste a la moda’

Ed Sheeran confirma conciertos en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: precios, fechas y más

Lady Gaga y Doechii lanzan el videoclip de “Runway”, canción de ‘El diablo viste a la moda 2′

Wilson Bethel regresa a Daredevil: Born Again: “Bullseye vuelve con fuerza y no decepcionará a los seguidores”

MUNDO

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo insisten en la reapertura del estrecho de Ormuz

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo insisten en la reapertura del estrecho de Ormuz

Grecia endureció las penas contra la falsificación de arte y el tráfico de antigüedades

El futuro primer ministro húngaro, Péter Magyar, expresó su intención de reunirse con Zelensky en Ucrania para restablecer el vínculo bilateral

Restos en cajas de zapatos y ADN mezclado con lodo: el desgarrador relato de la madre que cedió su asiento en el Titan

La ONU exigió una rendición de cuentas por las violaciones de derechos en Siria