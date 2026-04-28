El valor de la gasolina en Estados Unidos sube a su máximo en cuatro años

Estados Unidos registra el precio de gasolina más alto en cuatro años tras la escalada del conflicto en Irán y Oriente Medio (REUTERS/Andrew Kelly)

Estados Unidos registró este martes su precio de gasolina más alto en cuatro años en medio de la escalada del conflicto en Irán y la incertidumbre sobre un eventual alto el fuego, según la asociación de automovilistas

American Automobile Association (AAA): el precio promedio nacional del galón se ubicó en USD 4,17, según la EIA, lo que representa un incremento del 28% respecto al nivel previo al inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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Este ajuste afecta de manera directa los presupuestos familiares, en un reflejo de cómo la economía estadounidense sigue expuesta a las fluctuaciones del mercado internacional de crudo a pesar de ser exportador neto.

La razón es que el petróleo, como commodity global, se cotiza internacionalmente y cualquier alteración en regiones clave impacta de inmediato sobre los precios internos. Analistas de la agencia gubernamental EIA atribuyen el repunte tanto a la escalada bélica en Oriente Medio como al cierre del estratégico estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave para el comercio petrolero mundial.

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El impacto inmediato de la guerra en los precios del combustible

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) supera los USD 99 por barril, reflejando el impacto de las tensiones internacionales (EFE/Larry W. Smith)

El 28 de febrero señaló un punto de inflexión: a partir de esa fecha, coincidiendo con el inicio del enfrentamiento armado en Oriente Medio, el valor promedio del galón subió USD 1,19, lo que representa una suba del 28% en apenas dos meses, según la asociación de automovilistas AAA.

Esta variación sitúa a la actual alza de combustibles como una de las mayores desde la crisis petrolera de 2020. La EIA advierte que millones de hogares estadounidenses se ven afectados, especialmente en áreas donde el transporte privado es la única opción viable.

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El récord de precios se alcanzó el 9 de abril, según la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos. Este máximo fue antecedido por una desaceleración tras el anuncio de un alto el fuego negociado por Washington y Teherán el 8 de abril.

Sin embargo, el estancamiento posterior en las conversaciones diplomáticas revirtió la tendencia, generando una presión adicional sobre los precios en las jornadas subsiguientes.

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El cierre del estrecho de Ormuz y la volatilidad del mercado global

La clausura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, como reacción directa a la escalada militar, alteró la infraestructura logística global. Según la agencia global Agencia Internacional de la Energía (AIE), por este corredor transita aproximadamente una quinta parte del suministro global de petróleo.

Su interrupción elevó la volatilidad de los precios y sensibilizó aún más al mercado internacional, al afectar a productores y consumidores por igual.

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Aunque Estados Unidos es ahora exportador neto de petróleo, el efecto de la coyuntura internacional es inmediato en los precios internos.

La agencia gubernamental EIA explica que, debido a la naturaleza global del mercado petrolero, Estados Unidos refleja la interacción entre oferta y demanda mundial, por lo que cualquier evento en rutas clave como Ormuz impacta rápidamente en los precios nacionales.

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Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, advirtió: “El cierre del estrecho de Ormuz representa una amenaza sistémica para la seguridad energética global”, obligando a los países consumidores a buscar alternativas logísticas y diversificar fuentes de abastecimiento.

La estructura del precio de la gasolina y el rol del crudo estadounidense

El precio de la materia prima representa el 53% del costo final de la gasolina en Estados Unidos, según la agencia EIA (REUTERS/Rebecca Cook)

El martes, los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cerraron cerca de los USD 99 por barril, un aumento de más del 50% en relación con los valores previos al conflicto, según datos de la agencia gubernamental EIA y del mercado de futuros New York Mercantile Exchange (NYMEX).

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Este salto es clave en la formación del precio final que pagan los consumidores, dado que el crudo representa más de la mitad del costo total de un galón.

La EIA detalla que el precio de la materia prima explica el 53% del valor final de la gasolina; el resto corresponde a costos asociados a la refinación, distribución, impuestos y márgenes comerciales. Así, cualquier cambio en la cotización internacional del crudo se traslada inmediatamente a los precios al consumidor.

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La oficina de estadísticas laborales ha reportado un repunte en el índice de precios al consumidor vinculado al transporte, motivado por la suba en los combustibles.

Las autoridades federales monitorean la situación y evalúan liberar reservas estratégicas para moderar la suba, aunque advierten que la capacidad de intervención es limitada ante choques de oferta globales.

Respuestas oficiales y perspectivas a corto plazo

El Departamento de Energía de Estados Unidos, a través de su secretaria Jennifer Granholm, aseguró: “La administración está preparada para tomar todas las medidas necesarias con el fin de estabilizar el mercado interno y proteger a los consumidores estadounidenses”, aunque insistió en que la solución global depende de avances diplomáticos en Oriente Medio.

La agencia global Agencia Internacional de la Energía solicitó a los países miembros mantener abiertas las líneas de comunicación para evitar interrupciones prolongadas en el suministro.

Entre los analistas, tanto los del banco de desarrollo global Banco Mundial como los de la consultora internacional Rystad Energy, se coincide en que la evolución de los precios dependerá de cómo se resuelva el conflicto y se reabra el flujo petrolero por Ormuz.

La asociación de automovilistas AAA recomienda a los consumidores optimizar la eficiencia energética y planificar los desplazamientos para mitigar los efectos de la volatilidad en los precios. Por su parte, la EIA prevé que la presión sobre los combustibles continuará hasta que retorne la estabilidad a la región.