Estados Unidos

El tren G de Nueva York suspende su servicio todos los fines de semana de junio y miles de usuarios buscan alternativas

La cancelación temporal del recorrido ferroviario durante los sábados y domingos de este mes altera la rutina de numerosos pasajeros y plantea nuevos desafíos para quienes dependen del transporte subterráneo en la ciudad

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La MTA anunció el cierre total del tren G durante todos los fines de semana de junio de 2026, afectando a unos 160.000 pasajeros diarios en Greenpoint y áreas cercanas (Wikipedia)
La MTA anunció el cierre total del tren G durante todos los fines de semana de junio de 2026, afectando a unos 160.000 pasajeros diarios en Greenpoint y áreas cercanas (Wikipedia)

La MTA anunció la interrupción total del servicio del tren G durante todos los fines de semana de junio de 2026, una decisión que impacta a 160.000 pasajeros diarios en el área de Greenpoint y zonas aledañas, según precisiones de la autoridad de transporte de Nueva York.

El corte responde a la necesidad de ejecutar obras de modernización de la señalización y el mantenimiento integral de vías, en el marco de un ambicioso proyecto que se extenderá, al menos, hasta 2027.

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La autoridad de transporte detalló que la medida forma parte de un programa de actualización tecnológica orientado a reemplazar sistemas de señalización que, en algunos tramos, tienen casi 100 años de antigüedad.

Según el portal Greenpointers, la modernización podría prolongarse incluso hasta 2029, dadas las dimensiones y complejidad de las tareas.

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El objetivo, de acuerdo con voceros de la MTA, es garantizar un servicio más seguro, eficiente y confiable para los usuarios en el mediano y largo plazo.

El corte en la línea G se debe a un ambicioso plan de modernización de señalización y mantenimiento de vías que podría extenderse, al menos, hasta 2027 o incluso hasta 2029 (Impacto Latina)
El corte en la línea G se debe a un ambicioso plan de modernización de señalización y mantenimiento de vías que podría extenderse, al menos, hasta 2027 o incluso hasta 2029 (Impacto Latina)

El cronograma difundido por la MTA contempla, además, suspensiones adicionales en la línea G durante dos fines de semana de agosto, uno en mayo y otro en septiembre de 2026, lo que incrementa la afectación a la comunidad y los comercios de la zona.

La asambleísta Emily Gallagher advirtió, en declaraciones recogidas por el medio digital secretnyc.co, que “estos cierres podrían tener repercusiones desastrosas” para los pequeños negocios y la vida cotidiana de los residentes, quienes dependen del tren G como principal medio de transporte.

Gallagher informó que está gestionando la convocatoria a una reunión pública para que los vecinos puedan plantear sus inquietudes directamente ante las autoridades de la MTA y conocer en detalle los plazos y medidas de mitigación previstas.

El objetivo, según la legisladora, es que la comunidad cuente con información transparente y pueda participar activamente en la búsqueda de soluciones durante el período de obras.

El servicio ya había sufrido una suspensión de seis semanas en el verano de 2024 por trabajos similares. Muchos usuarios confiaban en que esa sería la última gran interrupción, pero la MTA comunicó que los trabajos de reemplazo y modernización de señales y vías son imprescindibles para asegurar la operación futura de la línea G.

Según Greenpointers, persiste la posibilidad de que la finalización del proyecto se extienda incluso hasta 2029, dada la magnitud de la intervención y la necesidad de minimizar riesgos operativos.

Durante los cortes previstos, la autoridad de transporte habilitará opciones alternativas para el desplazamiento de los usuarios.

Residentes y pequeños comerciantes de Greenpoint temen pérdidas económicas y dificultades en la movilidad debido a la suspensión prolongada del tren G (Wikipedia)
Residentes y pequeños comerciantes de Greenpoint temen pérdidas económicas y dificultades en la movilidad debido a la suspensión prolongada del tren G (Wikipedia)

La MTA anunció la implementación de servicios de autobuses de reemplazo y el refuerzo de otras líneas de metro cercanas para amortiguar el impacto de la interrupción del tren G.

Las autoridades instaron a los ciudadanos a planificar sus viajes con antelación, ya que no habrá trenes G disponibles los fines de semana de junio y durante los días adicionales afectados en mayo, agosto y septiembre.

El impacto en la comunidad y el comercio local

El corte del servicio ha generado preocupación entre comerciantes y residentes de Greenpoint, que temen una caída en la afluencia de clientes y mayores dificultades para desplazarse dentro del barrio.

Según declaraciones publicadas en secretnyc.co, propietarios de pequeños negocios advierten sobre la posibilidad de pérdidas económicas y una menor visibilidad en una época clave para la actividad comercial.

La asambleísta Emily Gallagher señaló que la MTA debe garantizar un flujo constante de información y diseñar estrategias específicas para mitigar los daños a la economía barrial.

Entre las demandas más reiteradas, figuran la ampliación de horarios de los autobuses de reemplazo y la coordinación con otras agencias para asegurar la conectividad del área.

A pesar de las molestias y desafíos inmediatos, las autoridades sostienen que la modernización permitirá contar con un sistema ferroviario más seguro y eficiente en el futuro.

La comunidad, sin embargo, exige que las obras se realicen con el menor impacto posible y que se mantenga un diálogo abierto durante todo el proceso de intervención.

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