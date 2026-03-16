Escalas de vuelo se convierten en oportunidades para conocer ciudades y sumar experiencias memorables

Viajeros experimentados recomiendan explorar la ciudad durante escalas largas, priorizando trayectos rápidos desde el aeropuerto al centro - crédito iStock

Saborear un plato de intestino de res en una barbacoa coreana en Myeong-dong puede parecer una experiencia tranquila, pero para quienes viajan con tiempo limitado, cada minuto cuenta.

Durante una breve escala en Seúl, una familia decidió concentrar su paso por la ciudad en solo dos actividades esenciales: una comida y una visita a Gyeongbokgung, el palacio más famoso de Corea del Sur.

Allí, el cambio de guardia y los sonidos de las cigarras fueron el primer contacto de una niña con la cultura coreana.

Aprovechar escalas largas para descubrir una ciudad es una estrategia que adoptan cada vez más viajeros experimentados. En vez de pasar horas en el aeropuerto, muchos prefieren sumergirse aunque solo sean unas horas en el ritmo local.

Para hacerlo posible, los especialistas recomiendan optar por destinos donde el trayecto del aeropuerto al centro no supere los 45 minutos y evitar agendas saturadas.

Las escalas estratégicas se consolidan como tendencia entre viajeros frecuentes que buscan sumar nuevos destinos en trayectos largos Foto: Sky Airline

Los propios aeropuertos, en ocasiones, amplían la experiencia del viajero. El aeropuerto de Incheon, en Corea del Sur, ofrece recorridos gratuitos o de bajo costo que incluyen la Zona Desmilitarizada, templos y mercados tradicionales.

Así, una escala puede convertirse en un auténtico “microviaje dentro del viaje”, según Shane Mahoney, responsable de la agencia Lugos Travel.

Cómo transformar una escala en una oportunidad de turismo exprés

El tiempo restringido de una escala vuelve la visita comparable a una parada de crucero, con pocas horas pero suficientes para obtener una impresión intensa de la ciudad.

La selección precisa de actividades es fundamental, priorizando aquellas que no exigen largas filas y, si es posible, reservando entradas que permitan acceso preferencial.

Esta modalidad de viaje es cada vez más popular entre viajeros frecuentes y asesores. Mahoney indica que un número creciente de sus clientes solicita sumar un “destino extra” a través de una escala estratégica, especialmente en trayectos largos.

El aeropuerto de Incheon facilita recorridos gratuitos a destinos icónicos de Seúl, como la Zona Desmilitarizada, templos y mercados tradicionales

La clave reside en la logística: identificar ciudades con traslados ágiles y evitar rutas demasiado complejas.

Dejar suficiente tiempo para volver al aeropuerto es uno de los consejos esenciales. La experiencia de George Politis, asesor de viajes, lo demuestra: en una escala breve en Fráncfort, un error de cálculo casi le hace perder el vuelo de conexión.

Por eso, los especialistas aconsejan emplear aplicaciones de transporte y controlar los tiempos de espera en seguridad.

Ejemplos de escalas memorables en cuatro ciudades

En Estambul, Yunna Takeuchi utilizó una escala de 12 horas para moverse en metro y taxi hasta Sultanahmet, la zona histórica central.

Allí disfrutó de un baño de vapor y dulces tradicionales antes de recorrer la Mezquita Azul y Santa Sofía. Takeuchi sugiere recorrer la plaza Sultanahmet con un simit, el pan de sésamo local.

Visitar la Mezquita Azul es gratuito, aunque durante los horarios de oración está cerrada y los viernes abre desde las 14:30. Las filas de espera para el control de seguridad pueden llegar hasta una hora.

Viajar con escalas en ciudades como Estambul ofrece la oportunidad de visitar la Mezquita Azul y saborear la cultura local (Barcelo.com)

El trayecto desde el aeropuerto de Estambul hasta Sultanahmet puede hacerse en la línea M11 de metro, con una duración aproximada de 32 minutos hasta Gayrettepe, seguida de un trayecto en taxi que puede tomar hasta media hora.

En Praga, Politis relata que una escala de 10 horas le permitió recorrer la Ciudad Vieja y probar un trdelník, el pastel típico. Recomienda visitar el complejo del Castillo de Praga, la catedral de San Vito y la plaza Wenceslao o relajarse en un spa de cerveza. El viaje desde el aeropuerto al centro en el servicio Airport Express demora unos 30 minutos.

En Singapur, Whitney Haldeman destaca que es “la escala definitiva” gracias a su red eficiente de transporte, la oferta gastronómica y la fusión de influencias malayas, chinas e indias.

Una viajera con mochila y mapa en mano se sumerge en la cultura local de un bullicioso mercado, aprovechando una escala larga para descubrir los encantos de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones incluyen probar el pollo de Hawker Chan en el Chinatown Complex, caminar por los jardines de Gardens by the Bay y explorar las boutiques independientes en Kampong Glam.

El aeropuerto de Changi ofrece recorridos gratuitos de 2,5 horas para quienes desean una visita guiada. El MRT conecta con el centro en media hora, y el trayecto en taxi puede costar entre 25 y 45 dólares singapurenses.

En Denver, Lisa Pittman sugiere recorrer el centro urbano desde Union Station, accesible en tren desde el aeropuerto. Puede observarse parte de las montañas Rocosas, degustar cerveza artesanal y barbacoa en la peatonal 16th Street o visitar la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

También recomienda las tiendas vintage y de indumentaria vaquera. El tren desde el aeropuerto hasta el centro de Denver tarda poco más de media hora y el boleto cuesta cerca de USD 10.

Consejos esenciales para aprovechar una escala corta

Para organizar una escala productiva y sin estrés, se sugiere:

Escoger ciudades con conexiones de transporte fiables entre el aeropuerto y el centro.

Limitar el número de actividades, priorizando las de acceso sencillo o reserva anticipada.

Reservar siempre un margen suficiente para regresar al aeropuerto, contemplando demoras posibles en el tránsito y controles de seguridad.

La planificación detallada permite que una escala breve se convierta en una fotografía intensa de la ciudad, sumando recuerdos inesperados al itinerario de viaje principal.