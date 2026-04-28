Estados Unidos

Cómo la Fórmula 1 convertirá a Miami en un motor de empleo para la comunidad latina durante 2026

El evento automovilístico internacional se perfila como una fuente de nuevas oportunidades laborales y crecimiento para los latinos, protagonistas en la transformación de la ciudad

Guardar
Una gran multitud de aficionados frente al Hard Rock Stadium y una pantalla gigante que muestra imágenes de una carrera de Fórmula 1
El Gran Premio de Fórmula 1 Crypto.com de Miami 2026 reunirá a miles de aficionados en el Autódromo Internacional de Miami, entre el 1 y el 3 de mayo (F1 Miami GP)

El Gran Premio de Fórmula 1 Crypto.com de Miami 2026 marcará la quinta edición consecutiva de la máxima categoría en una ciudad que fusiona velocidad, espectáculo y el sello de la cultura local.

Entre los días 1 y 3 de mayo, el Autódromo Internacional de Miami, situado en el Hard Rock Stadium, será epicentro de un acontecimiento internacional que reúne a pilotos, celebridades y aficionados de todo el mundo.

PUBLICIDAD

El evento destaca tanto por la competencia automovilística como por el abanico de experiencias que ofrece: tribunas con vistas privilegiadas, celebraciones y festivales exclusivos en distintos puntos de la ciudad, según informó Secret Miami.

La edición 2026 del Gran Premio de Miami se perfila como un motor de empleo relevante para la comunidad latina, que representa cerca del 70% de la población local, según el U.S. Census Bureau.

PUBLICIDAD

La organización moviliza a miles de trabajadores en áreas como logística, seguridad, gastronomía, hospitalidad y servicios técnicos.

Trabajadores latinos en un circuito de carreras: logística, seguridad y chef. Un chef sirve comida. Otros revisan papeles. Coches en pista y tribunas con gente al fondo.
El impacto económico del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 superará los USD 470 millones y beneficiará principalmente a la comunidad latina de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, la Greater Miami Convention & Visitors Bureau calculó más de 4.000 empleos temporales generados por la competencia, con una participación latina superior al 60% en los sectores de atención al público y provisión de servicios.

Para 2026, la Fórmula 1 y sus socios locales buscan ampliar el impacto sociolaboral a través de alianzas con organizaciones comunitarias y programas de capacitación laboral.

La Miami-Dade Chamber of Commerce prevé la creación de más de 5.000 puestos de trabajo temporales, priorizando la contratación de residentes latinos y migrantes recientes.

El presidente del comité organizador, Tom Garfinkel, expresó: “La estrategia es involucrar a proveedores y talento local, asegurando que el beneficio económico permee en toda la ciudad y especialmente en las áreas tradicionalmente menos favorecidas”, como Little Havana, Hialeah y Allapattah.

El principal objetivo es que la carrera actúe como catalizador económico para barrios con fuerte presencia hispana, integrando a la comunidad en la cadena de valor del evento, desde la organización de actividades paralelas hasta la operación de espacios VIP y la producción de festivales artísticos.

La carrera principal se disputará el domingo 3 de mayo a las 16:00, precedida por sesiones de entrenamiento y clasificación los días anteriores.

La quinta edición del Gran Premio de Miami consolida a la ciudad como destino clave para la Fórmula 1, fusionando velocidad, espectáculo y cultura local (Peter Casey-Imagn Images)
La quinta edición del Gran Premio de Miami consolida a la ciudad como destino clave para la Fórmula 1, fusionando velocidad, espectáculo y cultura local (Peter Casey-Imagn Images)

El trazado urbano temporal, que circunda el Hard Rock Stadium, cuenta con una longitud de 5,41 kilómetros (3,36 millas) y 19 curvas técnicas.

Según Secret Miami, se espera la asistencia de miles de personas y la participación activa de patrocinadores y artistas internacionales.

En términos de derrame económico, la Oficina de Turismo de Miami-Dade proyecta que el Gran Premio 2026 generará un impacto superior a los USD 470 millones en la economía local, con un crecimiento del 12% respecto a la edición anterior.

Este flujo se traduce en contratos para pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas lideradas por empresarios latinos, y en una demanda elevada de personal en sectores como transporte, producción de eventos y servicios gastronómicos.

Entradas, precios y opciones para asistir al Gran Premio de Miami

El abanico de entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 abarca desde accesos generales hasta pases de lujo.

Los precios van desde USD 65, que corresponde al Campus Pass de un solo día, y ascienden hasta USD 2.900 por el acceso al club Heineken Silver Veranda durante las tres jornadas del evento.

Las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 van desde USD 65 por un Campus Pass hasta USD 2.900 por un pase VIP de tres días (Peter Casey-Imagn Images)
Las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 van desde USD 65 por un Campus Pass hasta USD 2.900 por un pase VIP de tres días (Peter Casey-Imagn Images)

La compra oficial de boletos se gestiona a través de la página oficial del evento; existen alternativas de reventa por vendedores externos autorizados.

El Hard Rock Stadium dispone de tribunas generales y espacios VIP como el Hard Rock Beach Club y el Amex Lounge climatizado, este último reservado para titulares de tarjeta American Express, según Secret Miami.

El Campus Pass permite acceder a diversas zonas del circuito para vivir de cerca el ambiente de la Fórmula 1.

Quienes prefieran disfrutar la cita fuera del autódromo encontrarán en Miami celebraciones paralelas de acceso tanto gratuito como exclusivo.

Destacan el Racing Fan Fest gratuito de Wynwood (del 30 de abril al 3 de mayo, con transmisión en vivo de la carrera y presencia de pilotos) y el festival Cadillac F1 en el Miami Design District (2 y 3 de mayo), que contará con DJs locales y una aparición de Checo Pérez.

Restaurantes y rooftops de la ciudad se suman con propuestas temáticas como el brunch especial de Amazónico y la fiesta en la azotea de Selva el 3 de mayo.

Espectáculo artístico y transmisión televisiva exclusiva

El calendario de actividades del Gran Premio de Miami 2026 incluye una robusta oferta de entretenimiento, con actuaciones de Zedd, Nelly, Marshmello, DJ Diesel, Loud Luxury, Kane Brown y un concierto inaugural de Guns N’ Roses el 30 de abril en el Hard Rock Live.

Estos espectáculos refuerzan el perfil multifacético del evento y representan otra vía de empleo para técnicos de sonido, productores y trabajadores del sector artístico.

Los aficionados que opten por seguir la competencia a distancia podrán hacerlo mediante la retransmisión exclusiva en Apple TV y F1 TV Pro, canales oficiales para Estados Unidos este año, según Secret Miami.

El Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 refuerza su perfil como experiencia integral que trasciende la pista.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasGran Premio MiamiMiamiEmpleo LatinoEspectáculos MusicalesFórmula 1

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corte Suprema de Estados Unidos analiza si la policía puede rastrear celulares por ubicación

El debate judicial expone denuncias de vigilancia indiscriminada y arrestos injustificados en comunidades vulnerables tras el uso de información tecnológica en operativos recientes

La Corte Suprema de Estados Unidos analiza si la policía puede rastrear celulares por ubicación

El Inacif de Guatemala certifica legalidad de incineración de cocaína decomisada en Puerto Quetzal, en enero pasado

La sustentación científica aportada por el laboratorio permitió validar la destrucción de narcóticos en presencia de autoridades, cumpliendo los estándares internacionales para fortalecer la cadena de custodia durante el proceso judicial en Guatemala

El Inacif de Guatemala certifica legalidad de incineración de cocaína decomisada en Puerto Quetzal, en enero pasado

Más de 3.200 kilos de droga valorados en USD 53 millones fueron incautados en operativos marítimos por la Guardia Costera

La carga fue interceptada en dos misiones en el Caribe y el Pacífico Oriental tras patrullajes dirigidos a rutas del narcotráfico

Más de 3.200 kilos de droga valorados en USD 53 millones fueron incautados en operativos marítimos por la Guardia Costera

Comisión de justicia penal a su primera reunión este miércoles en Honduras

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Wagner Vallecillo, anunció la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, creada bajo el decreto 248-2010, y convocó a su primera reunión este 29 de abril,

Comisión de justicia penal a su primera reunión este miércoles en Honduras

Copa Airlines firma orden de compra de 60 nuevos aviones y lleva a 100 su plan de expansión hasta 2034

La nueva orden supera los $7,000 millones a precio de lista y se suma a una compra previa estimada en $5,000 millones.

Copa Airlines firma orden de compra de 60 nuevos aviones y lleva a 100 su plan de expansión hasta 2034

TECNO

Elon Musk declara en el juicio decisivo que enfrenta a OpenAI

Elon Musk declara en el juicio decisivo que enfrenta a OpenAI

Por qué ver las semifinales de la Champions League en Xuper TV y sitios ilegales pone en riesgo tu información

Facebook vs. WhatsApp e Instagram: ¿Cuál es la red social más peligrosa por estafas en 2025?

Así funciona el sistema que convierte las señales Wi-Fi en el nuevo aliado de la navegación urbana

Descargar Magis TV y XUPER TV trae sanciones legales y aumenta el riesgo de ciberataques

ENTRETENIMIENTO

Ed Sheeran confirma conciertos en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: precios, fechas y más

Ed Sheeran confirma conciertos en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: precios, fechas y más

Lady Gaga y Doechii lanzan el videoclip de “Runway”, canción de ‘El diablo viste a la moda 2′

Wilson Bethel regresa a Daredevil: Born Again: “Bullseye vuelve con fuerza y no decepcionará a los seguidores”

El mensaje que publicó Channing Tatum tras el compromiso de su exnovia Zoë Kravitz con Harry Styles: “El desastre en el que me he convertido”

Antes de su llegada a Latinoamérica, Ed Sheeran reveló sufrir una rara enfermedad: “No se lo deseo a nadie”

MUNDO

Israel destruyó un complejo de túneles de Hezbollah construido con apoyo del régimen iraní en el sur del Líbano

Israel destruyó un complejo de túneles de Hezbollah construido con apoyo del régimen iraní en el sur del Líbano

Por primera vez desde que empezó la guerra, un buque cisterna cargado con gas natural licuado abandonó el Golfo Pérsico

El choque de dos trenes en Indonesia dejó 15 muertos y decenas de heridos

El testimonio de los niños secuestrados por Rusia: “Nos apuntaron con armas cuando intentamos huir”

Tensión en Medio Oriente: fuerzas estadounidenses abordaron un buque sospechoso de dirigirse a un puerto iraní