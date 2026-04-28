Cómo la Fórmula 1 convertirá a Miami en un motor de empleo para la comunidad latina durante 2026

El Gran Premio de Fórmula 1 Crypto.com de Miami 2026 reunirá a miles de aficionados en el Autódromo Internacional de Miami, entre el 1 y el 3 de mayo (F1 Miami GP)

El Gran Premio de Fórmula 1 Crypto.com de Miami 2026 marcará la quinta edición consecutiva de la máxima categoría en una ciudad que fusiona velocidad, espectáculo y el sello de la cultura local.

Entre los días 1 y 3 de mayo, el Autódromo Internacional de Miami, situado en el Hard Rock Stadium, será epicentro de un acontecimiento internacional que reúne a pilotos, celebridades y aficionados de todo el mundo.

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El evento destaca tanto por la competencia automovilística como por el abanico de experiencias que ofrece: tribunas con vistas privilegiadas, celebraciones y festivales exclusivos en distintos puntos de la ciudad, según informó Secret Miami.

La edición 2026 del Gran Premio de Miami se perfila como un motor de empleo relevante para la comunidad latina, que representa cerca del 70% de la población local, según el U.S. Census Bureau.

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La organización moviliza a miles de trabajadores en áreas como logística, seguridad, gastronomía, hospitalidad y servicios técnicos.

El impacto económico del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 superará los USD 470 millones y beneficiará principalmente a la comunidad latina de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, la Greater Miami Convention & Visitors Bureau calculó más de 4.000 empleos temporales generados por la competencia, con una participación latina superior al 60% en los sectores de atención al público y provisión de servicios.

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Para 2026, la Fórmula 1 y sus socios locales buscan ampliar el impacto sociolaboral a través de alianzas con organizaciones comunitarias y programas de capacitación laboral.

La Miami-Dade Chamber of Commerce prevé la creación de más de 5.000 puestos de trabajo temporales, priorizando la contratación de residentes latinos y migrantes recientes.

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El presidente del comité organizador, Tom Garfinkel, expresó: “La estrategia es involucrar a proveedores y talento local, asegurando que el beneficio económico permee en toda la ciudad y especialmente en las áreas tradicionalmente menos favorecidas”, como Little Havana, Hialeah y Allapattah.

El principal objetivo es que la carrera actúe como catalizador económico para barrios con fuerte presencia hispana, integrando a la comunidad en la cadena de valor del evento, desde la organización de actividades paralelas hasta la operación de espacios VIP y la producción de festivales artísticos.

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La carrera principal se disputará el domingo 3 de mayo a las 16:00, precedida por sesiones de entrenamiento y clasificación los días anteriores.

La quinta edición del Gran Premio de Miami consolida a la ciudad como destino clave para la Fórmula 1, fusionando velocidad, espectáculo y cultura local (Peter Casey-Imagn Images)

El trazado urbano temporal, que circunda el Hard Rock Stadium, cuenta con una longitud de 5,41 kilómetros (3,36 millas) y 19 curvas técnicas.

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Según Secret Miami, se espera la asistencia de miles de personas y la participación activa de patrocinadores y artistas internacionales.

En términos de derrame económico, la Oficina de Turismo de Miami-Dade proyecta que el Gran Premio 2026 generará un impacto superior a los USD 470 millones en la economía local, con un crecimiento del 12% respecto a la edición anterior.

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Este flujo se traduce en contratos para pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas lideradas por empresarios latinos, y en una demanda elevada de personal en sectores como transporte, producción de eventos y servicios gastronómicos.

Entradas, precios y opciones para asistir al Gran Premio de Miami

El abanico de entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 abarca desde accesos generales hasta pases de lujo.

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Los precios van desde USD 65, que corresponde al Campus Pass de un solo día, y ascienden hasta USD 2.900 por el acceso al club Heineken Silver Veranda durante las tres jornadas del evento.

Las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 van desde USD 65 por un Campus Pass hasta USD 2.900 por un pase VIP de tres días (Peter Casey-Imagn Images)

La compra oficial de boletos se gestiona a través de la página oficial del evento; existen alternativas de reventa por vendedores externos autorizados.

El Hard Rock Stadium dispone de tribunas generales y espacios VIP como el Hard Rock Beach Club y el Amex Lounge climatizado, este último reservado para titulares de tarjeta American Express, según Secret Miami.

El Campus Pass permite acceder a diversas zonas del circuito para vivir de cerca el ambiente de la Fórmula 1.

Quienes prefieran disfrutar la cita fuera del autódromo encontrarán en Miami celebraciones paralelas de acceso tanto gratuito como exclusivo.

Destacan el Racing Fan Fest gratuito de Wynwood (del 30 de abril al 3 de mayo, con transmisión en vivo de la carrera y presencia de pilotos) y el festival Cadillac F1 en el Miami Design District (2 y 3 de mayo), que contará con DJs locales y una aparición de Checo Pérez.

Restaurantes y rooftops de la ciudad se suman con propuestas temáticas como el brunch especial de Amazónico y la fiesta en la azotea de Selva el 3 de mayo.

Espectáculo artístico y transmisión televisiva exclusiva

El calendario de actividades del Gran Premio de Miami 2026 incluye una robusta oferta de entretenimiento, con actuaciones de Zedd, Nelly, Marshmello, DJ Diesel, Loud Luxury, Kane Brown y un concierto inaugural de Guns N’ Roses el 30 de abril en el Hard Rock Live.

Estos espectáculos refuerzan el perfil multifacético del evento y representan otra vía de empleo para técnicos de sonido, productores y trabajadores del sector artístico.

Los aficionados que opten por seguir la competencia a distancia podrán hacerlo mediante la retransmisión exclusiva en Apple TV y F1 TV Pro, canales oficiales para Estados Unidos este año, según Secret Miami.

El Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 refuerza su perfil como experiencia integral que trasciende la pista.