Estados Unidos

Cómo tramitar la tarjeta ID para las Elecciones de 2026 en California

El procedimiento en el DMV te permite obtener el documento adecuado mostrando comprobantes de residencia y documentos clave, sin perder oportunidad para ejercer tus derechos

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FILE PHOTO: A Voter fills out a provisional ballot authorisation form for the presidential primary elections at the Franklin County Board of Election office, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Columbus, Ohio, U.S., April 28, 2020. REUTERS/Paul Vernon/File Photo
FILE PHOTO: A Voter fills out a provisional ballot authorisation form for the presidential primary elections at the Franklin County Board of Election office, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Columbus, Ohio, U.S., April 28, 2020. REUTERS/Paul Vernon/File Photo

Uno de los documentos que solicitarán a los ciudadanos los representantes de mesa al momento de votar en noviembre en California será una identificación con fotografía para votar en persona y un PIN de cuatro dígitos para las papeletas enviadas por correo, de acuerdo a lo publicado por el diario Los ángeles Times. Quienes no cuenten con la documentación necesaria deberán tramitarla antes del proceso electoral.

Una REAL ID es una tarjeta de identificación admitida a nivel federal, marcada con un oso dorado y una estrella.

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Uno de los documentos que solicitarán a los ciudadanos los representantes de mesa al momento de votar en noviembre en California será una identificación con fotografía para votar en persona. Foto: Facebook California Department of Motor Vehicles
Uno de los documentos que solicitarán a los ciudadanos los representantes de mesa al momento de votar en noviembre en California será una identificación con fotografía para votar en persona. Foto: Facebook California Department of Motor Vehicles

Cómo realizar documento de identidad para votar en las Elecciones de California 2026

La tarjeta de identidad puede obtenerse en el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), la autoridad estatal en materia de licencias, donde se debe presentar la siguiente documentación, según el sitio oficial del organismo:

  • Pasaporte estadounidense válido o tarjeta de pasaporte
  • Pasaporte extranjero con visa estadounidense válida y formulario I-94 aprobado
  • Pasaporte extranjero con formulario I-94 aprobado (solo para solicitantes de los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall o la República de Palaos)
  • Certificado de naturalización o certificado de ciudadanía estadounidense
  • Copia certificada del certificado de nacimiento de un territorio de los Estados Unidos
  • Tarjeta de Autorización de Empleo (EAD) válida (formulario I-766)
  • Dos documentos que prueben residencia en California (factura de servicios públicos, estado de cuenta bancario o contrato de arrendamiento)
  • Adicionalmente, el número de seguro social (SSN) es requisito fundamental, aunque algunas excepciones pueden aplicar en casos específicos.

Si el trámite es para obtener una REAL ID, es obligatorio presentar una prueba de identidad, el seguro social (SSN) y dos pruebas de residencia según el listado aceptado por el DMV.

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Interior de un colegio electoral con luz solar. Una mujer joven introduce una papeleta en una urna. Otras personas votan y hay personal electoral.
Quienes no cuenten con la documentación necesaria deberán tramitarla antes del proceso electoral. Imagen creativa de Infobae

Cuánto sale realizar la tarjeta ID en California

El costo para tramitar la tarjeta de identificación (ID card) en California en 2026 es el siguiente, de acuerdo al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV):

  1. Tarjeta de ID regular: USD 40 (válida por seis años)
  2. Tarjeta de ID para adultos mayores (62 años o más): gratuita (válida por ocho años)
  3. Tarjeta de ID con tarifa reducida: USD 11 (para quienes califican por bajos ingresos y presentan el formulario DL 937)
  4. Tarjeta de ID para personas en situación de calle: gratuita (requiere constancia bajo la ley McKinney-Vento)

Cómo pagar la tarjeta ID en California

Los solicitantes pueden pagar mediante los siguientes métodos:

  • Tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard, American Express, Discover)Tarjeta prepagada con saldo suficiente

En la oficina del DMV (presencialmente):

  • Efectivo
  • Tarjeta de débito o crédito (Visa, MasterCard, American Express, Discover)
  • Cheque personal o de caja (a nombre del DMV)
  • Giro postal (Money Order)

Cómo pagar la tarjeta ID

Si parte del trámite se realiza en línea, el pago puede efectuarse durante el proceso digital antes de acudir a la cita. Si todo el proceso es presencial, el pago se realiza al finalizar la cita, antes de la toma de la fotografía y los datos biométricos.

Qué menciona la Ley hasta el momento de votar

Según la ley vigente, los californianos deben presentar una identificación al momento de registrarse para votar y declarar bajo pena de perjurio que cumplen con los requisitos para votar y que son ciudadanos estadounidenses. Actualmente, no se exige mostrar una identificación al votar en persona ni al votar por correo.

Si la medida electoral propuesta en California es aprobada, cada votante deberá presentar una identificación oficial, como la licencia de conducir estatal, en cada votación. Aquellos que voten por correo deberán anotar en el sobre un número de identificación personal (PIN) de cuatro dígitos, generado al registrarse para votar; este número puede provenir de una identificación como la licencia de conducir o ser emitido por el gobierno del condado. Según datos oficiales, cerca del 87% de los californianos envían sus boletas por correo en las elecciones.

Cuándo son las próximas elecciones en California

Las próximas elecciones en California se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026, coincidiendo con las Elecciones generales en Estados Unidos. En esa fecha, los ciudadanos participarán en la elección de cargos estatales, federales y en la consideración de iniciativas y medidas propuestas para el estado.

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