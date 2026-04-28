Estados Unidos

Disminuyeron las Green Cards y crecen los arrestos de migrantes en Estados Unidos

El informe del Instituto Cato destacó cómo la suspensión de trámites afecta a refugiados y familias que buscan residencia permanente

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Primer plano de dos Green Cards de EE. UU. y un pasaporte azul oscuro sobre una superficie de madera, con una pluma plateada a la derecha.
El Gobierno estadounidense aprobó 34.000 tarjetas de residente en enero pasado frente a las 65.000 del mismo mes de 2025(Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de nuevas tarjetas de residencia legal en Estados Unidos, conocidas como Green Cards, disminuyó a casi a la mitad desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, mientras los arrestos migratorios se duplicaron, confirmó una investigación del Instituto Cato y publicada por la agencia de noticias EFE.

El autor del informe, David J. Bier, señaló: El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) suspendió el procesamiento de muchas solicitudes de green cards, lo que permite al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia federal de inmigración, arrestar a inmigrantes legales, incluyendo refugiados, personas con protección condicional y esposos de ciudadanos de Estados Unidos.

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Primer plano de una mano sosteniendo una Tarjeta de Residente Permanente de los Estados Unidos (Green Card) de color verde, con el sello y la foto visibles.
La aprobación de nuevas tarjetas de residencia legal en Estados Unidos, conocidas como green cards, disminuyó a casi a la mitad desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump,. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno estadounidense aprobó 34.000 tarjetas de residente en enero pasado frente a las 65.000 del mismo mes de 2025, cuando Trump volvió a la Casa Blanca, según el informe, disponible en línea y basado en datos del organismo estadounidense USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services).

Cuántos migrantes arrestó ICE durante el primer mes del 2026

En contraste, ICE detuvo a más de 38.000 migrantes durante el primer mes de 2026 frente a los 12.348 de enero del año pasado, añadió el estudio.

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La suspensión de solicitudes para tarjetas de residentes fue un esfuerzo deliberado para impulsar los arrestos de ICE al frustrar los esfuerzos de las personas para permanecer en el lado correcto de la ley, señaló Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato.

El investigador atribuyó la caída de nuevas green cards a que Estados Unidos impidió que inmigrantes que ya residen en el país, como refugiados y beneficiarios de parole (protección) humanitario, cambien su estatus a residentes legales de largo plazo.

Primer plano de manos de un adulto mayor escribiendo en el Formulario N-400, con una Green Card y un bolígrafo sobre una mesa de madera.
El investigador atribuyó la caída de nuevas green cards a que Estados Unidos impidió que inmigrantes que ya residen en el país, (Imagen Ilustrativa Infobae)

También señaló una disminución del 20% desde el comienzo de la administración de Trump en la aprobación de tarjetas de residentes patrocinadas por familiares que ya viven en Estados Unidos.

Además apuntó a la orden de Trump de diciembre pasado que suspendió los trámites migratorios para 19 países, como Cuba y Venezuela, y que este año se amplió a 40 naciones, incluyendo Nicaragua.

El informe adjudicó la menor aprobación de tarjetas de residente a que la campaña de deportaciones masivas del presidente depende crucialmente de impedir a los inmigrantes recibir o extender su estatus legal.

En ese sentido, el informe mencionó que El Departamento de Estado también suspendió la Lotería de Visas de Diversidad, con vigencia a partir del 23 de diciembre de 2025. Mientras tanto, en un comunicado de prensa de tres frases, el Departamento de Estado suspendió la emisión de visas de inmigrante para 75 países (para un total de 92 países vetados) el 21 de enero de 2026.

Los visados ​​para estudiantes internacionales disminuyeron un 40 por ciento

De acuerdo al informe, la administración Trump también ejecutó políticas específicas dirigidas a los estudiantes internacionales. En enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que conllevó la cancelación del estatus F-1 y la revocación de entre 1700 y 4500 visas de estudiante entre enero y abril.

En mayo y principios de junio, el Departamento de Estado suspendió la emisión de visas de estudiante durante tres semanas, coincidiendo con la temporada alta. En junio, el presidente firmó una orden ejecutiva que prohibía las visas de estudiante para 19 países, lo que afectó a unos 10.188 estudiantes anualmente. En diciembre, amplió la prohibición a 40 países, afectando a unos 23.000 estudiantes al año.

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