Estados Unidos

Un policía falleció y otro resultó gravemente herido tras tiroteo dentro de un hospital en Chicago

El enfrentamiento ocurrió durante el traslado de un detenido para evaluación médica cuando este abrió fuego en el área de emergencias, de acuerdo con los testimonios recogidos por fuentes oficiales y medios estadounidenses

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Cartel del Endeavor Health Swedish Hospital y señal de emergencia cubiertos por cinta policial amarilla "POLICE LINE DO NOT CROSS". Abajo, pared de ladrillo y arbustos
La violencia armada irrumpió en el hospital Endeavor Health Swedish de Chicago durante un procedimiento policial de rutina (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times via AP)

Un policía de Chicago murió y otro resultó en estado crítico tras un tiroteo en el hospital Endeavor Health Swedish, ubicado en el barrio Ravenswood. Según NBC News, el incidente ocurrió poco antes de las 11:00h del sábado, cuando ambos agentes trasladaban a un sospechoso bajo custodia para una evaluación médica.

Según informó el Departamento de Policía de Chicago, el sospechoso había sido arrestado en relación con un presunto robo y fue llevado al hospital para una revisión rutinaria.

De acuerdo con ABC7 Chicago, el hospital activó sus protocolos de seguridad: el sospechoso fue examinado con un detector de metales portátil a las 9:00h y permanecía escoltado por agentes. Sin embargo, el individuo logró hacerse con un arma de fuego y disparó contra los dos oficiales.

Una persona de tez oscura con el torso desnudo y parches médicos en el pecho, sosteniendo ropa; la parte inferior de su cuerpo está pixelada en una imagen borrosa
El hombre bajo custodia fue trasladado al hospital para observación médica antes de abrir fuego contra los agentes (WGN-TV)

Uno de los agentes, John Bartholomew, de 38 años y con una década de servicio, recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto. El segundo policía, de 57 años y con 21 años de experiencia, permanece internado en estado crítico en el Illinois Masonic Hospital.

El tiroteo movilizó a unidades tácticas y equipos SWAT, que aseguraron el hospital y establecieron un perímetro de seguridad.

El hospital quedó cerrado y bajo confinamiento hasta las 14:00h, cuando se levantó la restricción tras confirmar que no existía una amenaza activa para pacientes o personal. El sospechoso intentó huir tras el ataque y fue detenido fuera del hospital. Se recuperó un arma en la escena.

Vista de un grupo de oficiales de policía y personal de seguridad reunidos en una calle residencial con cinta amarilla de precaución y autos estacionados
Tras intentar huir, el presunto agresor fue reducido por la policía a las afueras del centro médico (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times via AP)

Investigación policial y operativo tras el ataque

La investigación sigue en curso y las autoridades no divulgaron el motivo exacto por el cual el sospechoso pudo acceder a un arma dentro del hospital. Algunas fuentes, como NBC News y ABC7 Chicago, mencionan la posibilidad de que el detenido haya desarmado a uno de los oficiales, aunque la policía no lo confirmó oficialmente.

Tampoco se precisó por qué el detenido fue trasladado para observación médica, aunque el superintendente Larry Snelling explicó que es común llevar a personas bajo custodia a una evaluación si presentan señales de enfermedad.

Fuentes oficiales indicaron que el hospital está colaborando plenamente con la investigación. El centro reiteró que ningún paciente ni miembro del personal resultó herido. Además, se recuperó un arma de fuego en la escena y el sospechoso permanece bajo custodia policial.

La zona de Ravenswood estuvo bajo fuerte presencia policial durante varias horas. Residentes describieron escenas de pánico por la movilización de patrullas y ambulancias.

Vehículo táctico blanco de la policía de Chicago con luces encendidas en calle urbana. Agentes y personal con equipo táctico. Árboles y banner de Endeavor Health
Equipos tácticos y patrullas aseguraron rápidamente la zona y restablecieron la seguridad en el hospital (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times via AP)

Reacciones oficiales y estado actual del caso

El oficial fallecido fue identificado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook, que determinó la causa de muerte como herida de bala en la cabeza y catalogó el hecho como homicidio. La autopsia se realizó el domingo. El oficial herido continúa en estado crítico y recibe atención especializada.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, describió el episodio como “una tragedia” para la ciudad y expresó su apoyo a las familias de los oficiales.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, también transmitió sus condolencias y destacó el sacrificio de las fuerzas de seguridad: “Illinois está de luto por la muerte del oficial. Que su memoria sea una bendición”, publicó en sus redes.

El alcalde y el gobernador manifestaron su pesar y exigieron respuestas tras el ataque a los agentes (REUTERS/Jim Vondruska)
El alcalde y el gobernador manifestaron su pesar y exigieron respuestas tras el ataque a los agentes (REUTERS/Jim Vondruska)

Hasta el momento, la policía no emitió información adicional sobre la identidad del sospechoso ni sobre los cargos que enfrentará.

La investigación continúa y no se reportaron actualizaciones relevantes en las últimas horas, según los principales medios estadounidenses de la zona como NBC News, ABC7 Chicago y KHOU.

El hospital Endeavor Health Swedish fue reabierto al público tras el levantamiento del confinamiento, y las autoridades aseguraron que no existen amenazas adicionales para la comunidad.

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