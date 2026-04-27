Un intenso tornado causó al menos 2 víctimas fatales y decenas de viviendas destruidas en el norte de Texas

El temporal de tornados en el norte de Texas dejó 2 muertos, más de 20 familias desplazadas y decenas de viviendas destruidas, según autoridades locales (Elías Valverde II/AP)

Un devastador temporal compuesto por una serie de tornados dejó al menos dos personas fallecidas, decenas de viviendas destruidas y más de 20 familias desplazadas en el norte de Texas, informaron las autoridades tras el paso de la tormenta durante la noche del sábado 25 de abril.

El fenómeno, que generó intensos daños estructurales y provocó un extenso corte energético aún vigente, fue confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional como el responsable de la emergencia que persiste en varias localidades de la región.

Runaway Bay y Springtown: los puntos más afectados

El impacto más severo se registró en Runaway Bay, donde un tornado de categoría EF-2 alcanzó vientos de hasta 217 km/h (135 mph), según el Servicio Meteorológico Nacional, citado por Associated Press.

Por su parte, en Springtown, la autoridad local reportó una segunda víctima mortal y describió “daños significativos” tras el paso de un tornado de categoría EF-1, con picos de 169 km/h (105 mph), como confirmaron fuentes oficiales.

Estos tornados no solo representan el mayor nivel de destrucción en la zona en los últimos meses, sino que dejaron sin electricidad a un amplio sector habitado, lo que complejizó las tareas de rescate y asistencia.

Un operario de servicios públicos trabaja en la reparación de un poste y líneas eléctricas dañadas tras el paso de un devastador tornado en el norte de Texas. (Elías Valverde II/AP)

Cronología de la emergencia con obstáculos en el rescate

La secuencia de la emergencia comienza la noche del sábado. El supercelda, descrito como “potencialmente grande y extremadamente peligroso” por los sistemas de radar del NWS según detalló el USA Today, avanzó cerca de las 22:00 horas locales atravesando condados del norte de Texas como Wise y Parker.

El juez del condado de Wise, J.D. Clark, detalló: “El acceso ha sido difícil debido a carreteras bloqueadas y servicios caídos, pero los equipos han seguido avanzando para llegar a quienes lo necesitan”.

Estas dificultades logísticas demoraron la llegada de los servicios de emergencia a diversos puntos afectados, ya que la infraestructura vial y de energía quedó seriamente comprometida.

Trabajadores de servicios públicos emplean una grúa para reparar un poste de electricidad dañado mientras los vehículos esperan en una carretera de Texas tras un temporal. (Elías Valverde II/AP)

Daños y respuesta en la zona de Springtown

En Springtown, ubicada a unos 48 kilómetros (30 millas) al noroeste de Fort Worth, la situación se tornó especialmente grave al confirmarse la muerte de una segunda persona al sur del área urbana.

El subdirector de Bomberos del condado de Parker, David Pruitt, señaló en NBC News vía correo electrónico: “Uno de los mayores retos actuales es el corte masivo de energía eléctrica que afecta a muchos residentes”.

Equipos de emergencia en ambos municipios permanecen en el terreno, asistiendo a heridos —al menos seis personas fueron tratadas por lesiones, según NBC— y continuando la remoción de escombros.

El fenómeno se produjo cuando una célula supercelular de desplazamiento lento avanzó desde las inmediaciones de Wichita Falls, cerca de la frontera con Oklahoma, desplazándose hacia el sureste y pasando al oeste de Fort Worth. Runaway Bay, sobre el lago Bridgeport, se ubica a 72 kilómetros (45 millas) al noroeste de Fort Worth.

Las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, compartidas por medios como Associated Press y NBC News, confirmaron que ambos tornados tocaron tierra en un lapso de pocos minutos, en una franja de al menos 16 kilómetros comprendidos entre Springtown y Azle.

Los restos retorcidos de una estructura metálica yacen sobre el césped, rodeando un pino dañado en el norte de Texas, después de que un temporal severo dejara al menos dos víctimas. (Elías Valverde II/AP)

Consecuencias drásticas: viviendas destruidas y familias desplazadas

La fuerza y la trayectoria de estos tornados generaron daños directos en múltiples viviendas —con fachadas, techos y estructuras totalmente destruidas—, además de la pérdida de servicios básicos y la evacuación de familias enteras.

Las autoridades subrayan que el restablecimiento total de la energía eléctrica y la normalización de la movilidad urbana dependerán de la habilitación de caminos y la restitución de líneas de suministro, procesos que continúan en desarrollo desde las primeras horas del domingo.

Vista aérea de la devastación causada por un tornado en una zona residencial del norte de Texas, donde el temporal dejó al menos dos víctimas. (Elías Valverde II/AP)

El saldo confirmado hasta el momento es de dos víctimas mortales, varias familias que debieron ser desplazadas y decenas de viviendas afectadas de manera irreversible, de acuerdo con la información recopilada por autoridades.