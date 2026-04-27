Estados Unidos

El fondo federal de USD 50.000 millones reconfigura la salud rural en Estados Unidos, bajo control de grandes corporaciones

Tras el recorte histórico en Medicaid, la distribución del nuevo programa nacional prioriza inversiones tecnológicas y favorece a gigantes empresariales, mientras clínicas y comunidades rurales enfrentan incertidumbre sobre el acceso a servicios esenciales

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Interior de un concurrido hospital rural con paredes descascaradas. Pacientes de varias edades esperan sentados en sillas y bancos; personal médico camina
El nuevo fondo federal redibuja el acceso a la salud rural con inversiones que favorecen la tecnología y a actores empresariales de gran escala (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del recorte de casi un billón de dólares en fondos federales para Medicaid durante la próxima década, un nuevo programa de USD 50.000 millones destinado a la transformación de la salud rural genera dudas sobre la distribución real de los recursos y el impacto concreto en comunidades necesitadas.

El desafío central radica en que, aunque la dotación fue avalada por el Congreso de Estados Unidos en el marco de la ley One Big Beautiful Bill el verano pasado, la mayor parte de estos recursos se dirigirá a la modernización tecnológica de estados y grandes proveedores, dejando a clínicas comunitarias como Open Door Community Health Centers de California ante la incertidumbre, advierte CBS News.

La red Open Door, dirigida por el enfermero y director general Tory Starr, atiende a cerca de 60.000 personas en la costa norte de California. De ellas, aproximadamente el 50% depende de Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil. Starr advierte que si no acceden a una porción significativa de los fondos, estos pacientes —“el corazón y alma de la América rural”— podrían perder servicios esenciales.

El alcance y las reglas del nuevo programa permiten que solo el 15% del monto otorgado por estado se destine directamente a proveedores como hospitales y centros comunitarios, una limitación que, según Maya Sandalow, directora adjunta del Bipartisan Policy Center, restringe el impacto sobre la atención.

Edificio moderno de Open Door Community Health Centers Arcata con fachada gris, grandes ventanas, entrada de vehículos y paisajismo con mantillo marrón
La red californiana enfrenta incertidumbre ante la llegada de recursos, mientras atiende a miles de pacientes que dependen de la cobertura pública (Open Door Community Health Centers)

Las grandes corporaciones tecnológicas encabezan la transformación digital del sistema rural

Las primeras asignaciones anuales fueron anunciadas: Nueva Jersey recibirá USD 147 millones, Texas obtendrá USD 281 millones y California, USD 234 millones, según el reporte de CBS News.

Sin embargo, los planes estatales muestran que el grueso del gasto está prescrito para servicios tecnológicos, como el refuerzo de sistemas de registro electrónico de salud, ciberseguridad y plataformas digitales.

Indiana, Misuri y Nuevo México modernizarán sus registros médicos electrónicos; Maine y Utah invertirán en ciberseguridad; Oklahoma comprará equipos y dará soporte técnico a proveedores rurales; mientras Arizona, con un presupuesto de USD 167 millones, reservará hasta USD 30 millones para diagnósticos médicos y mejoras tecnológicas en sus centros.

El presupuesto aprobado de Arizona también incluye hasta USD 4 millones en subvenciones para trabajadores comunitarios de la salud en zonas rurales, según confirmó Theresa Cullen, directora de Salud Pública del condado de Pima.

Primer plano de una mano sosteniendo un puñado de píldoras y cápsulas de diferentes colores y tamaños, con la bandera de Estados Unidos difuminada al fondo
Empresas líderes despliegan soluciones tecnológicas avanzadas en zonas apartadas, desplazando a pequeños proveedores en las decisiones clave (Reuters)

Estados enfrentan plazos estrictos: deben presentar informes de avance a finales de agosto y comprometer la totalidad de los fondos del primer año antes del 30 de octubre. En caso de incumplimiento, las asignaciones podrían reducirse o ser canceladas, según la notificación de la agencia federal reguladora de salud Centros para Medicare y Medicaid Services (CMS) citada por CBS News.

En el ámbito de herramientas digitales, la normativa federal impide que más del 5% de los fondos de cada estado se utilicen para reemplazar sistemas de registros médicos que ya cumplen con estándares nacionales, por lo que la inversión se orienta a actualizaciones y mejoras, explica Sandalow en el informe del think tank bipartisan estadounidense Bipartisan Policy Center.

La carencia generalizada de infraestructura digital es identificada como uno de los mayores obstáculos para la atención rural y, hasta ahora, no existió presupuesto suficiente para implementar tecnologías como la telemedicina o el monitoreo remoto.

Larga fila de pacientes en un hospital rural mientras una trabajadora de la salud intenta operar un antiguo ordenador que muestra un error de registros
La falta de infraestructura tecnológica ralentiza la atención y genera largas esperas para los habitantes de regiones apartadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejecución de fondos y alianzas corporativas en el centro del nuevo programa

Además de los proveedores locales, al menos cuatro grandes coaliciones de compañías comenzaron a negociar con los estados la ejecución multipropósito de los recursos.

Entre ellas se encuentra la Alianza para el Avance de la Salud Rural, encabezada por Science Applications International Corp. (SAIC), una empresa de ingeniería y ciberseguridad del grupo Fortune 500 que agrupa a Walgreens y Mission Mobile Medical —compañía que convierte vehículos recreativos en clínicas móviles—, así como firmas de análisis de datos y telemedicina.

Suresh Soundararajan, jefe del Programa de Transformación de la Salud Rural en SAIC y ex director de información sanitaria de Virginia, afirma que el grupo proporciona “un ecosistemapara ejecutar los trabajos comprometidos en los planes estatales.

Vista interior de una clínica moderna con una recepcionista sonriendo detrás del mostrador, pacientes en la sala de espera y personal médico
La integración de sistemas inteligentes y dispositivos de última generación mejora la eficiencia y la experiencia de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Gainwell Technologies, operador de sistemas de Medicaid en decenas de estados, conformó otra alianza. Maine, cuyo plan anual incluye cuatro contratos con Gainwell valorados en más de USD 16 millones a lo largo de cinco años, ya aprobó federalmente solo el primer año de gasto, incluyendo USD 250.000 para el sistema de reclamaciones de Medicaid, de acuerdo con datos recopilados por CBS News.

Representantes de organizaciones sociales como Dignity Alliance en Massachusetts, a través de James Lomastro, expresan preocupación por la posibilidad de que las grandes entidades y sistemas de salud se vean favorecidos en la distribución.

Lomastro enfatiza que los proveedores que sustentan la atención cotidiana —clínicas, agencias de cuidado domiciliario, residencias de ancianos— no se priorizan en la discusión estatal.

Desde el gobierno de Massachusetts, según la portavoz Olivia James, se anuncian incentivos financieros, capacitación e inversiones directas para garantizar la inclusión de todos los actores.

Pastillas de varios colores y cápsulas transparentes con gránulos esparcidas sobre billetes de dólar, junto a un bote blanco volcado
El debate sobre la distribución del fondo federal enfrenta a promotores de la equidad comunitaria y defensores de modelos centralizados (Reuters)

Alcance real y efectos del nuevo fondo rural tras los recortes

El nuevo fondo federal de USD 50.000 millones busca modernizar el sistema de salud rural de Estados Unidos mediante inversiones en tecnología, ciberseguridad y telemedicina, aunque la mayoría de los recursos beneficiarán sobre todo a grandes empresas y plataformas tecnológicas.

La aprobación de la ley One Big Beautiful Bill el año anterior representó el mayor recorte en una década de los fondos de Medicaid, por casi un billón de dólares, trasladando la presión presupuestaria a fondos exclusivos cuyo diseño restringe el apoyo directo a clínicas comunitarias y hospitales rurales.

El programa federal estipula que solo el 15% de los fondos estatales puede ir directamente a proveedores, mientras los grandes contratos se concentran en la digitalización y la contratación de empresas especializadas.

Plazos administrativos estrictos y procesos de licitación complejos generan un escenario en el que las necesidades directas de pacientes y pequeños centros rurales pueden quedar en segundo plano, mientras grandes consorcios tecnológicos encabezan la transformación estructural del sistema sanitario según lo dispuesto por CBS News.

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