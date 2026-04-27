Estados Unidos

Una mujer murió tras caer desde una altura de 15 metros en el aeropuerto de Indianápolis

El hecho movilizó a bomberos y policías aeroportuarios que intentaron maniobras de reanimación sin éxito, mientras una investigación conjunta permanece abierta y las autoridades aún no divulgan la identidad

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SUV policial negro y blanco con luces rojas y azules intermitentes estacionado de perfil en una carretera oscura frente a la entrada iluminada de un aeropuerto moderno por la noche
Una investigación oficial analiza las circunstancias que llevaron a la muerte de una mujer tras caer desde una estructura elevada en uno de los puntos más transitados del aeropuerto (Indianapolis Airport Authority)

Una mujer de 38 años falleció tras caer desde una altura de más de 15 metros en el Aeropuerto Internacional de Indianápolis durante la tarde del sábado 25 de abril.

El incidente fue observado por personal de seguridad a través de las cámaras de vigilancia aproximadamente a las 12:15 p.m., instante en el que la mujer se precipitó desde el borde exterior de la vía elevada denominada Upper Terminal Drive, una arteria que permite el acceso vehicular directo a la terminal de pasajeros.

De acuerdo con la información difundida por la revista estadounidense People y el canal local WRTV, la caída fue detectada en tiempo real mediante los sistemas de monitoreo del aeropuerto, lo que permitió una respuesta casi inmediata de los equipos de emergencia.

Según el reporte oficial de la policía aeroportuaria, el hecho fue reportado a las 12:16 p.m. y la confirmación formal del fallecimiento se emitió a las 12:19 p.m.. La mujer cayó en una zona de césped ubicada aproximadamente 15 metros por debajo de la plataforma de la terminal, según precisaron los reportes policiales citados por WRTV.

El caso fue corroborado también por otros medios locales como WTHR, WISH y WXIN, que refirieron la intervención de múltiples agencias en la investigación.

Interior de la terminal del Aeropuerto Internacional de Indianápolis con techo de cristal, estructuras metálicas y personas caminando sobre suelo brillante
El complejo, que destaca por su moderna infraestructura y gran flujo de pasajeros, fue escenario de un suceso que movilizó a múltiples agencias de seguridad (Yellow Productions)

Respuesta de emergencia y proceso de investigación

Tras la caída, equipos del cuerpo de bomberos aeroportuario y de la policía del aeropuerto acudieron rápidamente al lugar donde la víctima quedó tendida. Los socorristas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y otros procedimientos avanzados de soporte vital, esfuerzo que se extendió durante 30 minutos.

Finalmente, una médica de Indiana University Health Methodist Hospital certificó el fallecimiento de la mujer por vía telefónica, según confirmaron tanto la policía como la Indianapolis Airport Authority a WRTV.

La autoridad aeroportuaria emitió una declaración oficial, reproducida por medios como WTHR y WRTV, en la que señaló: Se intentaron medidas de reanimación, pero no tuvieron éxito. Hay una investigación en curso”.

Cuatro bomberos limpian el costado de un gran camión de bomberos amarillo con la inscripción "Indianapolis Int'l Airport Fire Rescue" en un hangar
El equipo especializado de emergencias médicas del aeropuerto desplegó todos los recursos disponibles en el intento de salvarle la vida a la víctima (Indianapolis Airport Authority)

El incidente activó, además, la presencia de especialistas de la oficina del forense del condado de Marion, quienes arribaron poco antes de las 14:00, según consignó el canal local WTHR.

La investigación cuenta con la participación conjunta de la Oficina del Sheriff del condado de Marion, la propia Indianapolis Airport Authority y la policía aeroportuaria.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la fallecida ni precisaron si la caída fue accidental o si existió algún otro factor involucrado. Tampoco se ofreccieron declaraciones públicas adicionales sobre los posibles determinantes del hecho.

Vista exterior de la entrada de un aeropuerto moderno con una marquesina blanca, una camioneta plateada y personas con equipaje. Se ve un edificio con fachada de cristal
La dinámica y el diseño del acceso vehicular al edificio principal quedaron en el centro de la atención pública tras el incidente ocurrido en la terminal (Yellow Productions)

Contexto del aeropuerto y cobertura mediática

El Aeropuerto Internacional de Indianápolis fue inaugurado en 1931, y tras una amplia reconstrucción, la nueva terminal de pasajeros (Weir Cook Terminal) comenzó a operar en noviembre de 2008. Este complejo aeroportuario, diseñado bajo criterios de seguridad reforzada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, abarca 1.2 millones de pies cuadrados y supuso una inversión de USD 1.100 millones, según la Encyclopedia of Indianapolis citada por People.

La infraestructura y los protocolos del aeropuerto fueron destacados en la cobertura mediática, ya que permitieron una respuesta ágil frente al evento.

Diversos medios locales, incluidos WTHR, WISH y WXIN, señalaron que ni el aeropuerto ni las agencias policiales y forenses implicadas brindaron declaraciones públicas adicionales sobre el avance de la investigación o sobre las posibles causas del suceso.

La falta de información sobre la identidad de la víctima y los motivos precisos de la caída mantiene abiertas todas las líneas de investigación, a la espera de nuevos comunicados oficiales. Las autoridades advirtieron que el proceso puede extenderse, ya que la oficina forense realiza pruebas toxicológicas y trámites administrativos antes de dar a conocer la causa y la manera de la muerte, según FOX59/CBS4.

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