Familias de Nueva York demostraron su incertidumbre al ajustar la atención infantil ante el retraso escolar del ciclo 2026

El calendario escolar 2026-2027 de Nueva York retrasa el inicio de clases seis días respecto a años anteriores y genera preocupación entre las familias (AP)

El calendario escolar de las escuelas públicas de Nueva York para el ciclo 2026-2027 incluirá un inicio de clases seis días más tarde de lo habitual, una modificación que generó preocupación entre varias familias debido a la necesidad de reorganizar la atención de sus hijos durante esa semana extra de verano, según informó el medio local Telemundo 47.

El próximo ciclo comenzará el jueves 10 de septiembre, una fecha que, a diferencia de años anteriores, obliga a muchos padres a buscar alternativas de cuidado infantil ante el fin de los servicios de guardería tradicionales a mediados de agosto.

El calendario, publicado recientemente, establece que el último día de clase será el lunes 28 de junio, una decisión que, para madres como Christy Golden y Corene Anderson, resulta poco lógica desde el punto de vista de la conciliación familiar y laboral.

El retraso escolar obliga a padres y madres a buscar alternativas de cuidado infantil durante la semana adicional de vacaciones de verano en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Golden expresó su descontento en declaraciones recogidas por Telemundo 47: “Quienquiera que esté a cargo del calendario; odia a las familias, y tiene algo contra el Departamento de Educación y cada año hace que el calendario sea más estúpido que el año anterior”. Mientras que Anderson cuestionó: “No tiene sentido. Que sea el viernes o el viernes siguiente”.

Según el sistema educativo, este ajuste responde a negociaciones contractuales vigentes. El alcalde Zohran Mamdani explicó que el calendario “es el resultado de las negociaciones entre el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y nuestros socios del sindicato UFT. Nos tomamos muy en serio la responsabilidad que tenemos con los padres de toda la ciudad”.

El contrato exige que las clases comiencen el martes siguiente al Día del Trabajo y concluyan, como máximo, el 28 de junio. Para el próximo ciclo, esta fecha coincide con un lunes.

El alcalde Zohran Mamdani, explicó que esta determinación se efectúa por el acuerdo entre escuelas públicas de la ciudad y el sindicato (AFP)

Requisitos con ajustes en la cantidad de días lectivos

El estado de Nueva York exige 180 días de instrucción para cada ciclo escolar, aunque el calendario 2026-2027 contempla únicamente 177 días, solo uno más que el ciclo actual, como detalló New York Family. Esta diferencia se compensa permitiendo hasta cuatro jornadas dedicadas al desarrollo profesional docente.

Varias festividades religiosas y culturales, como Rosh Hashaná, Diwali y el Año Nuevo Lunar, coincidirán ese año con fines de semana o períodos vacacionales, lo que limita las interrupciones habituales del calendario y contribuye a concentrar los días lectivos.

Impacto en las familias y alternativas para el cuidado infantil

La reacción de las familias estuvo centrada, además de en el retraso del inicio, en la complejidad para coordinar los cuidados infantiles durante esos días adicionales de verano, según resaltó Denise Domínguez en Telemundo 47: “Muchas familias trabajan y necesitan el servicio de guardería. Y esperan que sus hijos empiecen el 6 o el 5, como de costumbre”.

El ajuste obliga a buscar alternativas, como campamentos de verano con disponibilidad a fines de agosto, especialmente ante la rapidez con la que suelen colmarse los cupos en las distintas opciones, según analizó New York Family.

Las familias y directivos sugieren inscribirse anticipadamente en campamentos de verano y programas de la YMCA ante la alta demanda por el retraso escolar de 2026 (REUTERS/Brendan McDermid)

Cambios en días clave y propuestas sindicales

El calendario también prevé que el Día de las Elecciones, el 3 de noviembre, será una jornada de clases remotas y no un día libre, una medida que introduce un cambio respecto a la organización tradicional del ciclo escolar en la ciudad.

Por otro lado, desde la Unión de Maestros (UFT) se propone que los calendario escolares se publiquen con 3 años de anticipación, con el objetivo de permitir que las familias planifiquen a largo plazo y minimizar los efectos de estos cambios inesperados.

Perspectiva de los docentes y planificación anticipada

Para los docentes, el retraso en el inicio no representa necesariamente una dificultad adicional. La maestra Tasha Mack puntualizó ante Telemundo 47: “Siempre necesitamos tiempo para preparar las aulas y conseguir los materiales”. De esta forma, la adaptación afecta sobre todo a los padres y madres que deben equilibrar sus responsabilidades laborales con la organización del cuidado de los hijos.

La publicación anticipada en abril del nuevo calendario permite a las familias cierto margen de maniobra para reorganizarse o buscar alternativas de cobertura para sus hijos en los días adicionales de verano.

Los directivos sugirieron, a través de New York Family, que la clave estará en anticipar la inscripción en campamentos, programas de la YMCA o campamentos del Departamento de Parques, alternativas que ofrecen mayor disponibilidad en la última parte del verano.

El inicio de clases el jueves 10 de septiembre afecta la conciliación laboral y familiar debido al cierre anticipado de servicios de guardería tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo calendario escolar de Nueva York para 2026-2027 introduce una semana extra de vacaciones estivales para los estudiantes y reduce nuevamente el margen entre los días lectivos reales y los requeridos por el estado, generando un desafío adicional para las familias en la gestión de la vida cotidiana durante la transición entre el verano y el comienzo de las clases.