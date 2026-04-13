La ciudad de Nueva York publicó directrices para el uso de inteligencia artificial en escuelas públicas

Las escuelas públicas de Nueva York crean directrices pioneras para el uso responsable de inteligencia artificial en educación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York dio un paso decisivo en la regulación de la inteligencia artificial (IA) dentro de sus escuelas públicas. Las autoridades educativas publicaron nuevas directrices que buscan establecer un marco claro y seguro para la adopción de tecnologías basadas en IA, en un contexto donde la innovación avanza a gran velocidad y surgen inquietudes tanto entre padres como entre educadores.

El Departamento de Educación diseñó un esquema que apuesta por la cautela y la participación comunitaria, adaptando la tecnología a las necesidades de casi un millón de estudiantes, según detalló un informe de NBC News.

Lanzamiento y propósito de las nuevas directrices

Las directrices recién lanzadas por el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York (NYCPS) marcan el inicio de una política integral sobre el uso de IA en el sistema escolar más grande de Estados Unidos.

El propósito central es garantizar que la integración de inteligencia artificial en el aula se realice de manera segura, ética y responsable, priorizando la protección de los estudiantes y la calidad educativa.

Asimismo, el documento elaborado con la colaboración de más de 1.000 participantes de la comunidad educativa, establece una visión compartida para el uso de tecnologías emergentes.

El enfoque de tráfico con IA permite a los educadores utilizar herramientas aprobadas para planificación de clases, traducción y desarrollo profesional, bajo estricta supervisión ética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque principal es que la IA sirva para apoyar y ampliar el aprendizaje, sin desplazar el papel de los docentes ni sustituir la interacción humana esencial en la educación.

La adopción de estas normas responde a la necesidad de preparar a los alumnos para un mundo en el que la inteligencia artificial ya es parte del entorno laboral y social, sin dejar de reconocer los riesgos y limitaciones propias de estas tecnologías.

Dicha guía reconoce que la tecnología no reemplaza el juicio profesional de los educadores, y que los estudiantes requieren adultos que sepan discernir cuándo y cómo utilizar la IA en beneficio del aprendizaje.

Además, la autoridad educativa enfatiza que el desarrollo de pensamiento crítico y la adquisición de competencias fundamentales deben prevalecer sobre la dependencia excesiva de herramientas automatizadas.

El Departamento de Educación de Nueva York destaca que la inteligencia artificial debe complementar la instrucción humana, sin reemplazar el juicio profesional de los docentes (NBC News)

Sistema de semáforo para la aplicación de la IA en el ámbito escolar

La estrategia adoptada por la ciudad para orientar el uso de la inteligencia artificial en las escuelas se inspira en el sistema de semáforo. Este esquema clasifica las posibles aplicaciones de la IA según el nivel de riesgo y la necesidad de salvaguardas adicionales.

En la categoría roja, la normativa prohíbe el uso de IA para la toma de decisiones sobre estudiantes, como calificaciones, disciplina o asesoramiento, debido al alto riesgo que implica para la equidad y la privacidad.

El color amarillo indica situaciones en las que se permite el uso de IA con precauciones, por ejemplo, cuando los alumnos emplean estas herramientas para investigaciones o proyectos creativos, siempre bajo supervisión y con criterios éticos claros.

Mientras que la luz verde, en cambio, señala que se puede usar la IA con confianza en tareas administrativas, como la elaboración de horarios, traducción de documentos no críticos o el desarrollo profesional docente.

Este modelo busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos de los estudiantes, estableciendo límites precisos sobre el alcance de la inteligencia artificial en el entorno escolar. El sistema de semáforo facilita la toma de decisiones a educadores y administradores, proporcionando directrices claras sobre qué está permitido y qué requiere mayor análisis.

La guía oficial sobre inteligencia artificial en NYC establece un sistema de semáforo que limita su empleo en calificaciones, comportamiento y asesoramiento estudiantil (Freepik)

Opiniones y preocupaciones de padres y estudiantes

El anuncio de las nuevas directrices ha generado reacciones diversas entre las familias y los alumnos. Un sector de padres, representado por organizaciones como Parents for AI Caution in Educational Spaces, expresa inquietud sobre la rapidez con la que la ciudad avanza en la implementación de la IA en las aulas.

También argumentan que la normativa actual carece de mecanismos robustos para fomentar la alfabetización crítica digital y cuestionan el impacto que puede tener la delegación de procesos de pensamiento en sistemas automatizados.

Algunos padres temen que sus hijos se conviertan en sujetos de experimentación mientras las autoridades afinan las políticas de integración de la IA. Preocupa especialmente la posibilidad de que los estudiantes pierdan oportunidades para desarrollar habilidades cognitivas esenciales, como la formulación de preguntas y el razonamiento independiente.

Por su parte, estudiantes de primaria han manifestado su preferencia por un entorno libre de inteligencia artificial, argumentando que la tecnología puede dificultar la participación activa y el desarrollo del pensamiento propio.

La posibilidad de optar por no participar en actividades que involucren IA no está contemplada de manera uniforme en el sistema, lo que lleva a algunos padres a buscar acuerdos individuales con las escuelas. Se recomienda a las familias informarse sobre los programas y solicitar detalles sobre las herramientas utilizadas y los protocolos de protección de datos.

Padres y docentes manifiestan inquietudes sobre la implementación rápida de la inteligencia artificial en las aulas y exigen mayor participación pública y transparencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas de las autoridades educativas y docentes respecto al uso de IA

Desde la administración educativa, el discurso oficial subraya que la IA no reemplazará a los maestros, sino que servirá de apoyo en tareas como la planificación o la corrección de trabajos. La intención es desarrollar estrategias que fortalezcan el pensamiento crítico y protejan la integridad del proceso educativo.

Algunos docentes consideran que la IA puede actuar como asistente en la evaluación y organización de clases, pero insisten en que la decisión pedagógica final sigue siendo responsabilidad del educador.

Regulaciones, estándares de privacidad y requisitos para la implementación

La implementación de inteligencia artificial en las escuelas de Nueva York está sujeta a estrictos controles de privacidad y seguridad. Todas las herramientas de IA deben pasar por un proceso de revisión denominado ERMA (Enterprise Request Management Application), que garantiza el cumplimiento de normativas estatales y federales sobre protección de datos personales, como la FERPA y la Ley de Educación de Nueva York.

Las regulaciones exigen que los proveedores de IA revelen las capacidades de sus sistemas, prohíban el uso de datos de estudiantes para entrenar modelos y cumplan con requisitos de transparencia.

Solo los instrumentos que superan esta evaluación pueden utilizarse con información de alumnos o personal. Además, se están desarrollando mecanismos adicionales para analizar el sesgo algorítmico, el impacto en la equidad y la adecuación pedagógica de las herramientas aprobadas.

Nueva York se suma a otros estados que implementaron directrices de inteligencia artificial para escuelas K-12 (NBC News)

El proceso de consulta pública, abierto por 45 días, invita a la comunidad a aportar comentarios y sugerencias para perfeccionar las directrices, en un esfuerzo por asegurar que la integración de la IA responda a los intereses y preocupaciones de todos los sectores involucrados.