Un inicio tardío del próximo año escolar en las escuelas públicas de Nueva York y otras particularidades del calendario 2026-27

El nuevo calendario escolar modifica las rutinas familiares al retrasar el inicio de clases y extender el verano en las escuelas públicas de la ciudad (AP)

El calendario escolar para el ciclo 2026-2027 en las escuelas públicas de Nueva York presentará dos particularidades que ya captaron la atención de las familias: el año lectivo comenzará el jueves 10 de septiembre y finalizará el lunes 28 de junio.

Estas fechas, que implican un verano más largo y el cierre de clases en lunes, corresponden al anuncio realizado de manera discreta esta semana por el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, según informó el medio local THE CITY. Padres de alumnos advirtieron que la disposición del último día de clases podría afectar la asistencia estudiantil.

La normativa estatal exige un mínimo de 180 jornadas lectivas; sin embargo, las autoridades permiten computar hasta cuatro días de desarrollo profesional docente para cumplir con ese objetivo anual.

El liderazgo educativo y político local enfrenta presiones para responder a las demandas de transparencia y equidad en la gestión escolar (abc7)

De acuerdo con información de THE CITY, el calendario 2026-2027 de la ciudad suma 177 días de clases para los alumnos, ya que tres jornadas se destinarán a capacitación de maestros. Este cálculo no contempla las dos medias jornadas reservadas para reuniones de padres y maestros.

En el ciclo escolar vigente, el calendario fijó 176 días de clase, pero, tras la exención concedida por el estado tras la cancelación de actividades por una nevada en febrero, la cifra real fue aún menor.

Este hecho ilustra una tendencia documentada: los estudiantes de la ciudad de Nueva York permanecen menos tiempo en las aulas que el promedio nacional, debido a que su jornada diaria de seis horas y veinte minutos está por debajo de otras urbes de Estados Unidos, según expuso THE CITY.

Los estudiantes tendrán un total de 177 jornadas presenciales, debido a la inclusión de días reservados para capacitación docente (Freepik)

La programación del calendario y la falta de consulta con familias

Tradicionalmente en Nueva York, el ciclo escolar inicia el jueves posterior al Día del Trabajo. Debido a que en 2026 el primer día de septiembre será martes, el regreso a clases se retrasa más de lo habitual.

Para muchas familias, esto complica la organización del cuidado infantil durante el receso veraniego extendido. Los docentes, por su parte, deberán presentarse a trabajar dos días antes que los alumnos.

Entre los planteos de las comunidades educativas destaca el cierre del ciclo un lunes, situación a la que se atribuye baja asistencia, ya que algunos padres optan por no enviar a sus hijos en jornadas aisladas.

El cierre de actividades en lunes genera preocupación por el ausentismo, fenómeno habitual en jornadas aisladas previas a periodos de receso (Freepik)

En años previos, cuando un llamado “día perro” —expresión con la que se designa un día de clase previo a un receso o periodo libre y que suele registrar baja concurrencia— coincidía con el inicio de vacaciones, el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York solía conceder el día libre. Esta práctica también se implementó cuando el regreso tras las vacaciones se programaba para un viernes.

Hasta el momento, las autoridades no explicaron el motivo de la organización adoptada ni confirmaron si mantendrán las suspensiones por nieve habituales o volverán a la enseñanza remota en dichos casos, medida que se empleó en años recientes, informó THE CITY.

Padres y madres insisten en una comunicación más clara y oportuna sobre decisiones que impactan la organización cotidiana del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reclamos de participación y respuesta oficial

Robert Murtfeld, representante de padres en el Consejo Comunitario de Educación del Distrito 1 de Manhattan, expresó su decepción por la falta de comunicación tras la publicación del calendario.

Su distrito, que abarca Lower East Side y East Village, aprobó este año escolar una resolución para que los próximos calendarios incluyan la participación de la comunidad educativa, incluidos padres y alumnos.

En respuesta, el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York informó que está desarrollando “una herramienta en línea para familias y otros actores que explique el proceso de creación del calendario escolar”.

Mientras las comunidades escolares reclaman mayor involucramiento en la definición del calendario, el Departamento de Educación promete herramientas para facilitar el diálogo a futuro (Freepik)

No obstante, la consulta efectiva no se concretó para el calendario 2026-2027, precisó Murtfeld al medio local THE CITY. En sus palabras: “Ningún padre fue consultado sobre el calendario”.

Las inquietudes por la transparencia y la comunicación en la elaboración del calendario reflejan el interés de distintas comunidades por participar activamente en decisiones que afectan cotidianamente a decenas de miles de familias en la ciudad de Nueva York.