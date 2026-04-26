Trump agradeció al Servicio Secreto tras el tiroteo en la cena de corresponsales: “Actuaron con rapidez y valentía”

Donald Trump pretende regresar a la cena (Reuters)

Donald Trump, agradeció la labor de las fuerzas de seguridad tras la evacuación de emergencia durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C..

“Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que “el espectáculo continúe”, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla. Presidente DONALD J. TRUMP“, publicó en su cuenta de Truth Social.

Según informó CNN, los agentes evacuaron a Trump y a la primera dama, Melania Trump, minutos después de que comenzara la velada, luego de que se escucharan disparos en las inmediaciones. Testigos y periodistas presentes confirmaron que el incidente ocurrió al inicio de la gala, cuando los asistentes buscaron refugio bajo las mesas mientras los equipos tácticos armados se desplegaban en el escenario donde minutos antes se encontraba Trump.

El mandatario expresó que ha recomendado que “el espectáculo continúe”, aunque aclaró que seguirán las indicaciones de las fuerzas del orden, quienes tomarán una decisión sobre la reanudación del evento. “Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla”, afirmó Trump, según recogió CNN.

La Casa Blanca confirmó que ni el presidente ni la primera dama resultaron heridos. Además, el Servicio Secreto informó que el presunto autor del tiroteo fue detenido. Helicópteros sobrevolaron el edificio y efectivos policiales rodearon el hotel mientras se aseguraba el perímetro. Tanto Trump como Melania fueron trasladados a la Casa Blanca, y el vicepresidente JD Vance también fue evacuado junto al resto del gabinete.

Una de las testigos, la veterana militar Erin Thiellman, relató a Infobae que escuchó tres disparos y vio a un hombre caer cerca de ella. Describió que el sospechoso portaba un rifle y dos cargadores. Según la reconstrucción de los hechos, el Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón al instante para evitar cualquier otra situación de riesgo, indicó CNN.

Trump subrayó en su declaración la importancia de la labor del Servicio Secreto y reiteró su agradecimiento a las fuerzas del orden por la pronta actuación, asegurando que la seguridad de los presentes fue la prioridad máxima durante el incidente.