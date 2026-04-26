Líderes internacionales repudiaron el intento de ataque en el hotel donde fue evacuado Donald Trump y sus funcionarios

Este video documenta la interrupción de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Inicialmente, el presidente Donald Trump y otros invitados aparecen en un salón con mesas redondas y decoración formal. En las siguientes secuencias, personal del Servicio Secreto y seguridad se moviliza rápidamente en el escenario y los alrededores. Los asistentes se levantan y observan la situación. La evacuación del presidente Trump por el Servicio Secreto se produce en respuesta a un aparente tiroteo. El metraje corresponde a la cobertura de un evento público.

El Servicio Secreto de EEUU evacuó el sábado por la noche al presidente Donald Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del gabinete presidencial del salón del hotel Washington Hilton tras escucharse disparos. Horas más tarde, se confirmó que un hombre, ya detenido por las fuerzas de seguridad, intentó llevar adelante un ataque, aunque se desconoce el objetivo final de su cometido.

A raíz de estos hechos, mandatarios de todo el mundo enviaron su mensaje en rechazo de la violencia y el pánico que vivieron los presentes. A su vez, se solidarizaron con el inquilino de la Casa Blanca y con aquellos que vivieron una noche de pánico.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, condenó este sábado “todo acto de violencia” tras el tiroteo que llevó a la evacuación de su par norteamericano durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

“Rechazamos categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia institucional o individual puede tener cabida en una sociedad democrática”, manifestó Paz en su cuenta de X. El presidente boliviano también expresó su solidaridad con Trump y el pueblo estadounidense: “Nuestros pensamientos están con el pueblo estadounidense y con la familia Trump en este momento”.

El presidente boliviano Rodrigo Paz habla durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la ciudad de Panamá, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Matías Delacroix)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respeto a Trump y su esposa por el incidente en Washington. “Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

Perú también expresó este sábado “su más enérgica condena” al tiroteo ocurrido, en el cual un uniformado del Servicio Secreto fue herido. “El Gobierno del Perú expresa su más enérgica condena ante el deplorable acto de violencia registrado esta noche en la ciudad de Washington”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La nota oficial agregó que Perú “acoge con satisfacción la confirmación de que todos los asistentes al evento, entre quienes se encontraban el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, la primera dama y miembros del gabinete, se encuentran fuera de peligro”. Finalmente, el gobierno peruano expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Estados Unidos.

La presidenta de México fijó la postura de México en el tema de Venezuela en llamada con Trump. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó su alivio porque el presidente de Estados Unidos, su esposa y los asistentes a la cena resultaron ilesos. “Estoy aliviado de que el presidente, la primera dama y todos los invitados estén a salvo tras las informaciones de disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de esta noche en Washington”, señaló Carney en sus redes sociales.

Carney añadió que “la violencia política no tiene lugar en ninguna democracia” y transmitió su solidaridad a quienes se vieron afectados por el incidente.

En medio de las difuminadas negociaciones por la paz en Medio Oriente y el reciente intento de agresión perpetuado por un hombre, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó estar “profundamente conmocionado” por el tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que obligó a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien resultó ileso.

“Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar”, señaló Sharif en X. El mandatario calificó el incidente, registrado la noche del sábado, como perturbador.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también se sumó a los mensajes de repudio y condenó la “violencia política” tras el tiroteo registrado.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se dirige a los invitados durante la conmemoración del Día de Martin Luther King Jr. en la National Action Network en la ciudad de Nueva York, EE. UU. (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

“La violencia política es absolutamente inaceptable. Me alegra que el presidente y los invitados a la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo”, escribió Mamdani en su cuenta en X.

El Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, condenó el tiroteo ocurrido en el Hotel Washington Hilton. “La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el Presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca”, señaló el Ejecutivo argentino en un comunicado oficial difundido en la red social X.

(Con información de EFE)