El momento en que agentes del Servicio Secreto evacuaron a Trump tras los disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Lo que comenzó como una velada protocolar y distendida terminó en segundos convertido en una escena de caos, gritos y agentes armados corriendo contra reloj. La noche del sábado, durante la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump fue evacuado de urgencia junto a la primera dama, Melania Trump, tras un incidente armado en el hotel Washington Hilton.

Las imágenes del momento captaron el instante exacto en que la calma se rompe. En el escenario, mientras se desarrollaba un número de entretenimiento frente a los invitados, la primera dama levanta la mirada con gesto de sorpresa. A su lado, Trump parece no advertir inicialmente la situación. Pero apenas un segundo después, todo cambia.

Un ruido fuerte —que luego sería vinculado a disparos— interrumpe el salón. Los agentes del Servicio Secreto reaccionan de inmediato: algunos irrumpen armados desde distintos puntos, otros se abalanzan sobre el mandatario. En cuestión de segundos, el presidente se agacha detrás del estrado mientras los asistentes comienzan a refugiarse debajo de las mesas.

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump y el resto de los funcionarios se encontraban a salvo tras incidente en evento oficial. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La escena se vuelve frenética. Al menos cuatro agentes armados suben al escenario mientras otros, vestidos de civil, rodean a Trump, a Melania y a sus acompañantes. Con movimientos coordinados, los cubren y los sacan rápidamente del lugar, mientras más efectivos apuntan hacia los accesos del salón ante una posible amenaza.

En paralelo, cientos de invitados permanecen agachados o intentan resguardarse. Algunos gritan, otros registran el momento con sus teléfonos. En el fondo del salón, el despliegue de seguridad es total: armas desenfundadas, órdenes a viva voz y un operativo que en segundos toma control absoluto del recinto.

Según confirmaron luego las autoridades, un hombre armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos había atacado un puesto de control de seguridad en el vestíbulo del hotel. El sospechoso fue interceptado por agentes del Servicio Secreto tras efectuar varios disparos y posteriormente quedó bajo custodia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama, Melania Trump, y la corresponsal principal de CBS News en la Casa Blanca, Weijia Jiang, previo al ataque. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Aproximadamente una hora después del incidente, Trump publicó en su red social Truth Social que “el tirador ha sido detenido” y elogió la rápida actuación de las fuerzas de seguridad. Más tarde, en una conferencia de prensa, afirmó: “Un hombre asaltó un puesto de control de seguridad armado con varias armas y fue abatido por valientes miembros del Servicio Secreto”.

Las autoridades indicaron que el atacante habría actuado solo y lo describieron como un “lobo solitario”. Investigadores federales allanaron su vivienda en California mientras avanzan las pesquisas para determinar el móvil del ataque.

El episodio obligó a evacuar a altos funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, además de periodistas y personal presente en el evento.

Testigos relataron momentos de pánico. “Oímos tres disparos seguidos. ¡Pum, pum, pum! Y salí corriendo hacia la puerta”, contó un asistente. Otra periodista señaló que “todas las personas a mi alrededor se escondieron debajo de una mesa”.

Pese a la gravedad del hecho, la Casa Blanca confirmó que el presidente, la primera dama y todos los miembros del gabinete se encuentran fuera de peligro. El evento será reprogramado, aunque —como reconoció el propio Trump— “la noche será muy diferente a lo planeado”.